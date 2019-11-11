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Интерфакс-АВН

Роскосмос готов возобновить проект освоения спутников Юпитера при выделении финансирования - директор

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Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Проект по запуску межпланетных станций к спутникам Юпитера может быть возобновлен при получении финансирования, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.

"Если дадут деньги, готовы начать в следующем году, но пока решения по этому проекту в рамках текущей Федеральной космической программы нет, и контракт по нему не заключался" - сказал Блошенко.

По его словам, отсутствие финансирования является первоочередной причиной заморозки проекта.

При этом, отметил Блошенко, "Роскосмос" ведет предварительные проработки проекта. В частности, согласно документам госкорпорации, в "Роскосмосе" разрабатывают методы прогнозирования радиационных нагрузок при полетах к Юпитеру, а также разрабатывают микроэлектронику нового поколения, устойчивую к подобным нагрузкам.

Ранее сообщалось о приостановке подготовки российской миссии к Юпитеру из-за финансовых ограничений.

Научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый сообщал в 2014 году "Интерфаксу", что жесткая солнечная радиация является одним из основных факторов риска при полетах к Юпитеру.

Основная цель проекта - поиск признаков жизни на спутниках Юпитера. Проект предусматривает запуск к одному из спутников (в разное время в качестве целей назывались Европа и Ганимед) двух станций, "Лаплас-П1" и "Лаплас-П2". Орбитальная станция "Лаплас-П1" должна провести картографирование спутника и передать на Землю снимки его поверхности.

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