Индийские заявления о том, что HAL Tejas победит J-20 в ближнем бою, высмеяли в Китае

В Китае ревностно отреагировали на рассуждения индийских военных экспертов о том, что после обнаружения китайских J-20 радарами Су-30МКИ ВВС Индии репутация китайских "стелсов" оказался подмоченной.

Источник изображения: topwar.ru

В частности, приводится заявление индийского военного эксперта Анила Бакши, который заявил, что после истории с Су-30МКИ китайский истребитель J-20 можно сравнивать с индийским LCA – многоцелевым истребителем 4-го поколения HAL Tejas. В заявлении говорится о том, что в корпусе HAL Tejas используются композитные материалы, что делает самолёт лёгким и маневренным, а потому "если он приблизится к китайскому J-20, то он победит в воздушном бою, на это у него есть все шансы".

Из индийского материала:

У проекта LCA есть важные преимущества перед китайским самолётом в ближнем бою.

Ресурс Sina Military в ответ на эти заявления опубликовал критическую статью, в которой высмеивает заявления Анила Бакши и других индийских экспертов, сравнивающих лёгкий HAL Tejas с тяжёлым J-20.

Китайское издание:

Мнение индийских военных специалистов явно несостоятельно. С точки зрения современной авиационной техники, небольшой размер самолёта совсем не означает, что у него высокая маневренность. В реальном бою индийский LCA попросту не догнал бы J-20, если бы вдруг его пилот решил это сделать. У J-20 имеется неоспоримое преимущество перед индийским самолётом. Это преимущество и в маневренности, которую обеспечивает особое оперение истребителя.

была начата ещё в 80-е годы.

Из статьи:

Программа не учитывала какие-либо характеристики, связанные со скрытностью самолёта. Потому их заявления - это просто бессмыслица.

В материале китайского ресурса с пафосом отмечается, что Индии придётся подождать ещё лет 30, чтобы создать самолёт, который на тот момент превзойдёт J-20.