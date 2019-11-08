Скандал: Россия передала террористической организации YPG 40 грузовиков с военной помощью! (Yeni Akit, Турция)

Боец курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Кобани, Сирия, ноябрь 2014 года.

Издание сообщает, что курдские отряды, находящиеся в Сирии, получили военную помощь от России. Анкара считает бойцов Сирийской демократической армии террористами. Ранее Эрдоган высказывал необходимость полного разоружения курдских сил, пытаясь заручиться поддержкой Путина в этом вопросе.

Россия оказала военную помощь террористической организации Отряды народной самообороны (YPG) / Рабочая партия Курдистана (РПК) на севере Сирии, отправив конвой из 40 грузовиков.

По данным местных источников, после ухода США из региона Россия начала использовать военную базу в районе Айн-Иса, которую американские силы использовали совместно с террористической организацией YPG / РПК.

Вчера, 6 ноября, на эту совместную базу, которую теперь используют Россия и YPG, российские силы отправили военный конвой, состоящий из 40 грузовиков.

Отмечается, что конвой с оружием и материально-техническим обеспечением был передан террористической организации YPG.

9 октября 2019 года Турция начала операцию "Источник мира" против YPG, которые являются сирийским крылом террористической организации РПК в регионе и поддерживаются США.

С началом операции американские силы покинули регион, а YPG пошла по пути сотрудничества с Россией и режимом Асада.

Предполагается, что в рамках сотрудничества с YPG Россия будет продолжать оказывать организации военную помощь, которую раньше предоставляли США.

редакционная статья