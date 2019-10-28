Спущен на воду головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550

25 октября 2019 года на АО "Адмиралтейские верфи" (предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду строящегося для ВМФ России головного многофункционального патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02460.

Спущенный на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головной строящийся для ВМФ России многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Санкт-Петербург, 25.10.2019 (с) АО "Адмиралтейские верфи"

В церемонии спуска приняли участие начальник Технического управления Военно-морского флота России, контр-адмирал Игорь Зварич, председатель Совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Георгий Полтавченко и генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

Со стороны bmpd напомним, что многофункциональный патрульный корабль ледового класса проекта 23550 объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолевать лед толщиной до 1,7 м. Корабли проекта 23550 предназначены для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов; конвоирования и буксировки в порт задержанных судов; сопровождения и поддержки судов обеспечения; участия в спасательных операциях; перевозки специальных грузов. Проект 22350 разработан АО "ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК).

Контракт на строительство серии из двух патрульных кораблей проекта 23550 был подписан Министерством обороны Российской Федерации с АО "Адмиралтейские верфи" 25 апреля 2016 года. Строительство головного корабля "Иван Папанин" с заводским номером 02460 было начато на "Адмиралтейских верфях" в сентябре 2016 года, церемония официальной закладки произведена 19 апреля 2017 года.

Первоначальным контрактным сроком сдачи обеих заказанных кораблей был установлен конец 2019 и конец 2020 года соответственно. Однако в 2018 и 2019 годах генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков сообщал, что, "в связи с финансированием", по пересмотренным условиям контракта головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет передан в состав ВМФ России только в 2023 году. Закладка второго патрульного корабля "Николай Зубов", изначально намечавшаяся на весну 2018 года, будет произведена только в 2020 году со сроком его сдачи в 2024 году.

Основные тактико-технические характеристики проекта 23550: полное водоизмещение около 9000 тонн; длина около 114 м; ширина около 20 м, осадка около 6,0 м; полная скорость 18 узлов; экономическая скорость 10 узлов; экипаж/дополнительный экипаж около 60/50 человек; автономность плавания около 70 суток; район плавания - неограниченный. Арктическая категория корабля Arc7.

Вооружение: 76-мм универсальная автоматическая артиллерийская установка АК-176МА; переносные ЗРК; вертолетная площадка и вертолётный ангар для базирования вертолета класса Ка-27 и беспилотных летательных аппаратов; два скоростных десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и один катер на воздушной подушке проекта 23321 (типа "Манул"). Возможно оснащение кораблей контейнеризированным вариантом ракетного комплекса "Калибр-НК".

Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головного строящегося для ВМФ России многофункционального патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Санкт-Петербург, 25.10.2019 (с) АО "Адмиралтейские верфи" и АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головного строящегося для ВМФ России многофункционального патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Санкт-Петербург, 25.10.2019 (с) xorinsk / forums.airbase.ru

Спущенный на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головной строящийся для ВМФ России многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 у достроечной стенки предприятия. На втором снимке слева виден вернувшийся с первого этапа заводских ходовых испытаний линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600. Санкт-Петербург, 25.10.2019 (с) Curious / forums.airbase.ru

Видео спуска: