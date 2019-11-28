От ледоколов до подлодок: Путин заложил корабль "Николай Зубов"

Путин принял участие в закладке патрульного ледокола "Николай Зубов"

Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург принял участие в закладке патрульного корабля "Николай Зубов". Глава государства также осмотрел подводную лодку "Петропавловск-Камчатский", которую на этой неделе передали ВМФ, патрульное судно "Иван Папанин" и ледокол "Виктор Черномырдин", которые пока еще только строятся.

"Адмиралтейские верфи", на которых строятся продемонстрированные президенту России корабли, - одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга. Строительство верфи на левом берегу Большой Невы началось 5 ноября 1704 года. К апрелю 1706 года на воду было спущено первое судно. Сегодня производственные мощности и оснащение "Адмиралтейских верфей" позволяют строить суда дедвейтом до 70 000 т, в полном объеме отвечающих современным международным требованиям.

Универсальный патрульный корабль арктической зоны ледового класса проекта 23550 "Николай Зубов", который в присутствии президента России был заложен сегодня на "Адмиралтейских верфях", - российский проект патрульного корабля для Арктики, имеющий свойства буксира и ледокола.

"Корабли данного проекта могут ходить в любых зонах мореплавания - от тропических до арктических, преодолевая лед толщиной до полутора метров", - рассказал "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Проект корабля разработан в АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз".

Полное водоизмещение "Николая Зубова" по проекту - 8500 тонн. Длина наибольшая 114 м, наибольшая ширина 18 м. Осадка максимальная около 6 м. Конструкция корпуса позволяет преодолевать лед максимальной толщиной до 1,5 м, непрерывным ходом до 1 м. Ледовый класс корабля - Arc7.

Экипаж составляют 49 человек, также на кораблях может разместиться дополнительный экипаж из 47 человек. На борту будут базироваться два скоростных боевых катера типа "Раптор", которые рассчитаны для преследования нарушителей морских границ и абордажных действий и вертолет типа Ка-27 в ангаре.

"Патрульные катера проекта 03160 "Раптор" - серия быстроходных патрульных катеров прибрежной зоны", - пояснил Макиенко.

Как отметил эксперт, проект разработан в КБ АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" по заданию ВМФ России. Строительство катеров ведется на верфи "Пелла" в городе Отрадном Ленинградской области. "Раптор" (водоизмещением 23 т и максимальной скоростью хода в 48 узлов) предназначен для проведения поисково-спасательных операций, способен перебросить подразделение морской пехоты из 20 человек на расстояние до примерно 185 морских миль.

Также на корабле будет базироваться судно на воздушной подушке (СВП) проекта 23321 "Манул". Катера по цене 111,22 млн. руб. за изделие построит ЦКБ "Нептун", еще с советских времен проектирующее СВП различного назначения. "Манулы" разработаны на базе СВП "Пардус", поставленных конструкторским бюро Министерству обороны.

"Катера на воздушной подушке нужны для десантных операций в случаях, когда "Рапторы" не смогут вплотную подойти к берегу из-за кромки льда или мелководья", - пояснил изданию Константин Макиенко.

Патрульный корабль проекта 22350 будет вооружен 76,2-мм артиллерийской установкой АК-176-176МА. Также "Николай Зубов" может быть оснащен крылатыми ракетами "Калибр"" (типа 3М-54 и 3М-14).

Специальное оборудование представлено буксирной лебедкой тягой около 80 т и двумя грузовыми электрогидравлическими крановыми установками, грузоподъемностью 28 т каждая.

"С точки зрения оснащения и вооружения проект 23550 объединяет боевой корабль и судно обеспечения. Имеются достаточно развитые системы обнаружения и поражения. Также присутствует специальное оснащение, свойственное спасательным судам и буксирам",

- пояснил Макиенко.

Контракт на постройку до 2020 года первых двух кораблей проекта 23550 был заключен между Министерством обороны РФ и АО "Адмиралтейские верфи" 4 мая 2016 года. Корабли будут строиться в интересах ВМФ РФ. Первый корабль, получивший название "Иван Папанин" (в честь легендарного полярника И.Д. Папанина), был заложен 19 апреля 2017 года, передача флоту запланирована после 2020 года. 25 октября 2019 года первый патрульный корабль этого проекта был спущен на воду.

В соответствии с документом, головной корабль "Иван Папанин" следовало сдать заказчику до конца 2019 года. Следующий "Николай Зубов" планировали заложить в 2018 и сдать в 2020 году. Однако уже во время строительства был изменен план финансирования, в результате чего сроки выполнения работ сдвинулись вправо. Передача флоту "Николая Зубова" запланирована на 2024 год.

"Тем не менее, через несколько лет ВМФ России в лице Северного флота получит первый из перспективных универсальных кораблей, способных решать широкий круг боевых и вспомогательных задач. Как планируется, патрульные корабли проекта 23350 в обозримом будущем обеспечат более эффективное освоение и защиту Арктики", - подчеркнул Константин Макиенко.

"О такой технике могли только мечтать первопроходцы Русского Севера", - сказал президент России.

На "Адмиралтейских верфях" Владимир Путин также осмотрел подводную лодку "Петропавловск-Камчатский". Командир подлодки Антон Юсупов доложил президенту о ее основных характеристиках. Глава государства поинтересовался, где раньше служил Юсупов, расспросил про экипаж подлодки.

Что касается дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", которую сегодня показали президенту России, то, как ранее писала "Газета.Ru", 13 октября АО "Адмиралтейские верфи" завершило морской этап государственных испытаний первой подводной лодки Б-274 проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" для Тихоокеанского флота. Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения.

Субмарина была заложена 28 июля 2018 года, спущена на воду 28 марта 2019-го, на этой неделе субмарину передали в боевой состав ВМФ.

Подлодки данного проекта относятся к третьему поколению дизельных подводных лодок. Они считаются одними из самых малошумных в мире. Имеют высокую боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. Лодки данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Улучшению гидродинамических качеств лодки и снижению гидродинамических составляющих ее подводного шумоизлучения способствует архитектура корпуса. Был принят веретенообразный корпус с круглым носом и осесимметричной объемной кормой. Было выбрано благоприятное для пропульсивных качеств соотношение главных размерений корабля:

наибольшая длина субмарины составляет 73 м и наибольшая ширина - 10 м, а отношение длины к ширине составляет 7:3.

Подводные лодки проекта 636.3 располагают весьма разнообразным вооружением. Минно-торпедное представлено шестью носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм. Боекомплект - 18 торпед (6 в торпедных аппаратах) или 24 мины. В ракетное вооружение входит четыре крылатые ракеты 3М-14 "Калибр-ПЛ". В составе средств ПВО имеется ПЗРК "Стрела-3" или "Игла" (и 8 ЗУР). За низкий уровень подводной шумности эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

По информации "Газеты.Ru", осмотр лодки проекта 636.3 был основным в этой части программы президента России - все остальное было, что называется, сопутствующими пунктами.

Причем речь шла не столько о проекте 636.3, а о подводных лодках проекта 677 "Лада" "Кронштадт" и "Великие Луки", которые планируется сдать в 2021 году. Строительство этих ДЭПЛ также ведется на "Адмиралтейских верфях". Субмарины выполнены по схеме с полным электродвижением. Двигательная установка включает в себя два дизель-генератора 28ДГ с дизелями Д-49 и единый всережимный электродвигатель СЭД-1. Субмарина одновальная, движитель - семилопастный гребной винт с саблевидными лопастями и две выносные рулевые колонки РДК-35.

Помимо ДЭПЛ проекта 636.3, президенту России были представлен строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин".

Данное судно является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Длина ледокола "Виктор Черномырдин" составит 142,4 м, ширина - 29 м, водоизмещение - 22 258 т, скорость - примерно 17 узлов, автономность - 60 суток, ледопроходимость - 2 м, экипаж - 138 человек.

Мощность ледокола составит 25 МВт. Винто-рулевая система, включающая две винто-рулевых колонки Azipod мощностью 7,5 МВт каждая и валопровод мощностью 10 МВт, сможет поворачиваться на 360 град.

На заводе президента сопровождают глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Как заявил глава государства, дальнейшее развитие Военно-морского флота России остается одним из важнейших приоритетов. Также Владимир Путин добавил, что рассчитывает на опыт, профессионализм и четкую, слаженную работу "Адмиралтейских верфей".

Отдел "Армия"