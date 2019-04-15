Арктические патрульные корабли проекта 23550 превратились в долгострой

Как сообщил веб-ресурс Mil.Press FlotProm , головной патрульный корабль арктической зоны проекта 23550 "Иван Папанин" спустят на воду в конце 2019 года, передача флоту по контракту - 2023 год. Об этом в среду, 10 апреля 2019 года, заявил генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков, отвечая на вопрос в ходе церемонии закладки ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс".

Корпус строящегося на стапеле АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России головного патрульного корабля арктической зоны проекта 23550 "Иван Папанин" (заводской номер 02460). Санкт-Петербург, октябрь 2018 года (с) Curious / forums.airbase.ru

По его словам, второй патрульный ледокол проекта 23550 "Николай Зубов" сдадут в 2024 году. Полностью изготовлены секции, после спуска на воду головного корабля начнется формирование корпуса первого серийного патрульного ледокола.

Напомним, что закладку этого корабля ранее перенесли на 2020 год.

Головной корабль проекта 23550 "Иван Папанин" заложили на "Адмиралтейских верфях" в апреле 2017 года. Его передача флоту планировалась на 2019 год.

Закладка второго патрульного ледокола "Николай Зубов" намечалась на весну 2018 года. Предполагалось, что его постройка завершится в 2020 году. Но в марте 2018 года Александр Бузаков признал, что программа сдачи патрульных ледоколов сдвигается примерно на четыре года.

Модель патрульного корабля арктической зоны проекта 23550 (с) АО "Адмиралтейские верфи"