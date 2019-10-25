The Financial Times (Великобритания): настоящим победителем в устроенной Дональдом Трампом сирийской неразберихе является Россия

Асад в ходе визита на линию фронта в Идлибе назвал господина Эрдогана "вором". Эрдоган называет Асада "мясником". Путину предстоит нелегкий труд привести двух лидеров — когда их армии маршируют навстречу друг другу — к примирению в каком бы то ни было виде. Но даже при этом победителем в сирийской неразберихе является Россия.

Получить возможность патрулирования военной полицией вдоль границы НАТО — несомненный плюс для Владимира Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным на черноморском курорте Сочи во вторник, 22 октября. Поводом для этой срочной встречи была Сирия, или как обе стороны могут извлечь выгоду из неразберихи, спровоцированной решением американского президента Дональда Трампа о выводе американских войск с северо-востока страны, в результате которого две недели назад Турции смогла осуществить свое вторжение.

Делегация США в Анкаре, возглавленная вице-президентом Майком Пенсом (Mike Pence), впоследствии одобрила "безопасную зону" на севере Сирии (господин Эрдоган уже давно добивался создания этого буфера к югу от границы Турции). Взамен Вашингтон попросил своих союзников, сирийских курдов, которых Трамп только что бросил на произвол судьбы, вывести с территории своих боевиков. Курды были ударной силой в успешной кампании против халифата ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России - прим. ред.), но расцениваются Анкарой как источник угрозы из-за связей с турецкими курдскими сепаратистами из Рабочей партии Курдистана.

Как отмечали все, кроме господина Трампа - назвавшего собственное творение "стратегически безукоризненным" - США после этого могли только наблюдать. И как раз Москва вела реальные переговоры о выводе сирийско-курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны.

Если учесть общепринятое мнение о последних переменах в войне в Сирии, продолжающейся уже более восьми лет, то господин Эрдоган получил все, что хотел, а господин Трамп сдал все позиции. Вторая часть соответствует действительности, но лишь сейчас постепенно будет возможно реально оценить внезапную удачу Турции. Потому что господин Эрдоган стал еще более обязан господину Путину.

Встреча в Сочи прошла всего за несколько часов до запланированного окончания пятидневной паузы в операции Турции на северо-востоке Сирии против Отрядов народной самообороны. Несмотря на то, что Анкара настаивала, что она возобновит свой натиск, если курды не эвакуируют означенную буферную зону, решение предстоит принять русским, а не американцам (и намного меньшую роль здесь играют французские и британские союзники в Сирии, с которыми господин Трамп не консультировался).

Американских солдат, покидавших восточную Сирию, закидывали гнилыми фруктами и камнями. Усугубляя их положение, Ирак, где более пяти тысяч американских солдат помогают государству бороться с ИГИЛ, заявил Вашингтону, что присутствие этого нового контингента здесь нежеланно, и ему не дозволяется здесь оставаться.

Кажется, нет предела ошибкам, допущенным США и Западом, начиная с вторжения в Ирак в 2003 году, перевернувшего зыбкое, но многовековое соотношение сил в регионе. Россия, которая наряду с Ираном спасла диктатуру Башара Асада в Сирии от капитуляции перед восстанием суннитского большинства, одержала победу. Турция, главный внешний сторонник борцов против Асада, в лучшем случае, осталась где-то на полпути.

Именно Москва нашла решение вопроса сирийских курдов, которых предали США. Она стала посредником в сделке между режимом Асада и Отрядами народной самообороны, контролировавшими одну четверть Сирии. Россия помогла силам господина Асада продвинуться на северо-западные территории, прилегающие к двум анклавам, уже находящимся под контролем Турции в результате вторжений в 2016 и 2018 годах, на которые Россия дала добро.

В их число входит Манбидж, где были сняты распространившиеся по всему интернету кадры, на которых запечатлена брошенная впопыхах американская военная база, и Кобани, пограничный город, где благодаря легендарной обороне Отряда народной самообороны против ИГИЛ под прикрытием авиации США в 2014-2015 годах сирийские курды обрели недолговечную значимость в глазах Запада.

Так что да, вывод войск господином Трампом с северо-востока Сирии пока что дал господину Эрдогану то, что он хотел: расширение границ Турции на юг до буферной зоны в Сирии. Но это усугубило его уязвимость перед господином Путиным, который тщательно старается посеять раздор между членом НАТО Турцией и ее западными союзниками. И это, похоже, у него получается.

Господин Эрдоган обладает редкой способностью сплочать Конгресс США в двупартийной враждебности против себя, что бы ни происходило в ходе его телефонных переговоров с господином Трампом. Если Анкара возобновит свою атаку против сирийских курдов, Конгресс затянет санкционные гайки в отношении Турции, а Белый дом, вероятно, последует его примеру. Уязвимость Турции перед Россией вытекает из ее видавшей виды политики в отношении Сирии, лежащей в основе ее недовольства США. Это токсичная смесь.

Теперь, когда пользующиеся поддержкой России силы Асада отхлынут назад на север Сирии после перерыва больше чем в семь лет, отсутствие США не будет плюсом для Турции. Зато это безусловный плюс для господина Путина, что его военная полиция будет патрулировать границу НАТО.

Господин Асад в ходе визита на линию фронта в Идлибе, последнем оплоте повстанцев на северо-западе Сирии, назвал господина Эрдогана "вором". Президент Турции, в свою очередь, уже давно называл господина Асада "мясником". Господину Путину предстоит весьма нелегкий труд, если он захочет привести двух лидеров - когда их армии маршируют навстречу друг другу - к примирению в каком бы то ни было виде.

Однако он должен знать, что, за частичным исключением иранцев, каждый лидер на Ближнем Востоке может нежданно-негаданно изменить курс на 180 градусов. А после "стратегически безукоризненного" позорного провала господина Трампа он, похоже, уверен, что арабские лидеры снова всерьез отнесутся к России.

Дэвид Гарднер (David Gardner)