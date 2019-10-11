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11.10.2019
ИноСМИ

Der Spiegel (Германия): схватка за Сирию

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Дым от бомбардировок территории Сирии турецкими войсками 10 октября 2019 года
Дым от бомбардировок территории Сирии турецкими войсками 10 октября 2019 года.
Источник изображения: © REUTERS, Stringer

США собираются уходить с северо-востока Сирии, Турция начала наступательную операцию. Сложившаяся ситуация очень выгодна оставшимся джихадистам. На руку она и России, пишет "Шпигель". А вот у европейских стран немало поводов для беспокойства. Чем все обернется, и кто будет главным проигравшим?

Почти треть территории Сирии до недавнего времени находилась под контролем так называемых Сирийских демократических сил (СДС), получающих поддержку со стороны США. И пусть это была малозаселенная территория на северо-востоке страны - именно там находятся нефтяные запасы (надо признать, что небольшие), а также обширные плодородные земли. Эта территория - житница охваченной гражданской войной страны. Именно те силы, которые контролируют этот регион, имеют решающее слово в переговорах о будущем Сирии.

Однако президент США Дональд Трамп собирается полностью вывести свои войска из этого региона, причем меньше года назад он уже сократил их вдвое - до всего тысячи солдат. А без их помощи СДС будут не в состоянии удержать эту территорию под контролем.

Присутствие американских спецназовцев на сирийско-турецкой границе до сих пор было главным фактором, мешавшим вторжению партнера США по НАТО восточнее Евфрата. Теперь начало этой операции, похоже, лишь вопрос времени. Таким образом, в ближайшее время грозит развернуться новая схватка за северо-восток Сирии.

Вообще-то эта схватка уже давно началась. После того, как СДС пришлось перебросить своих бойцов на сирийско-турецкую границу, в Ракке (на юге контролируемой ими территории) вновь начались столкновения.

Вот силы, участвующие в сирийском конфликте и преследующие собственные интересы

- Исламское государство (ИГИЛ) (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.)

Боевики так называемого "Исламского государства" (ИГИЛ) в ночь на среду атаковали блокпост СДС в окрестностях Ракки. Причем именно Ракка считалась негласной "столицей" ИГИЛ до 2017 года, когда СДС в кровопролитных боях и при поддержке возглавляемой США коалиции смогли взять город под свой контроль.

Джихадистов можно будет назвать главными выгодоприобретателями в случае вывода американских войск. Потому что хотя ИГИЛ и был вытеснен с занимаемых им территорий "Сирийскими демократическими силами" и их союзниками, этот альянс, похоже, распадается буквально на глазах. Даже в самих СДС намечается раскол между "ядром", состоящим из бойцов, имеющих тесные связи с Рабочей партией Курдистана, с одной стороны, и другими арабскими боевиками, с другой.

ИГИЛ по-прежнему остается самой богатой террористической организацией в мире, имея, предположительно, 300 миллионов долларов. В одной лишь Сирии насчитывается несколько тысяч боевиков ИГИЛ, пребывающих в подполье.

- Турция

Вторжение турецких войск началось в среду. Президент Реждеп Тайип Эрдоган преследует при этом сразу три цели:

- Во-первых, он хочет надолго подавить Рабочую партию Курдистана (РПК), которую считает еще более опасной для себя, чем ИГИЛ. Эрдоган собирается создать вдоль границы с Сирией "буферную зону", откуда предполагается изгнать находящихся там сирийцев, многие из которых представляют этнические и религиозные меньшинства. Их место должны занять около миллиона сирийских беженцев, проживающих сейчас в Турции.

- Во-вторых, Эрдоган хочет избавиться от части беженцев. В Турции недавно имели место беспорядки, вызванные недовольством граждан страны сирийцами. Ни одна другая страна мира не приняла у себя такого большого количества беженцев.

- В-третьих, Эрдоган надеется получить еще больше влияния на будущее Сирии.

Москва, Тегеран и Дамаск на протяжении долгого времени вообще не воспринимали Эрдогана всерьез. Но с тех пор, как он начал постепенную оккупацию сирийской территории, становится все более очевидно, что его следует включить в число участников переговоров.

- Россия и Иран

Для сирийского президента Башара Асада и его союзников - России и Ирана - вывод США означает новый шанс. Потому что теперь у СДС не будет иного выбора, кроме как согласиться на переговоры. Асад отказывается предоставить СДС региональную автономию, что является их главным требованием.

Можно предположить, что свою защиту СДС предложит не Дамаск, а Москва. В таком случае кремлевские стратеги могли бы продемонстрировать свою надежность в качестве партнера. Кстати, глава МИД России Сергей Лавров уже в среду высказался в пользу переговоров между Асадом и СДС по поводу судьбы северо-восточных регионов Сирии.

Теперь Россия может предстать в роли нейтрального посредника, обещающего СДС определенную автономию от сирийского режима, если те перейдут на сторону Асада и его союзников. И одновременно на сторону России.

- Израиль

За развитием ситуации внимательно наблюдает Израиль. Там растет беспокойство по поводу того, что Асад и его союзники в среднесрочной перспективе вновь могут получить северо-восток Сирии под свой контроль. Именно там проложены скоростные автомагистрали, соединяющие Сирию с Ираком и Ираном. Этот коридор имеет чрезвычайно важное значение для Ирана, реализующего геостратегический проект по созданию "шиитского полумесяца".

Таким образом, Иран может получить возможность укрепить собственные позиции в Сирии и оказывать большую поддержку своим союзникам - Ливану и шиитской организации "Хезболла". И Сирия, и Ливан граничат с Израилем. Тем самым "теневая война" между злейшими врагами - Ираном и Израилем - может обостриться.

"Урок, который извлечет из этого Израиль, прост, - написал по этому поводу в Twitter Нафтали Беннет, до прошлого года входивший в состав израильского кабинета безопасности. - Еврейское государство больше никогда не отдаст свою судьбу на откуп другим, в том числе и США, нашему большому другу".

Пока не совсем ясно, что Трамп планирует в отношении американской базы Ат-Танф, расположенной за пределами контролируемой СДС территории, вдоль другого шоссе, соединяющего Иран и Ирак с Сирией. Если Трамп сдаст и этот участок, то в Израиле беспокойство вырастет еще многократно.

- Европейский союз

Не меньше причин для беспокойства есть у стран ЕС: Великобритания и Франция отправили небольшие силы спецназа на северо-восток Сирии, которые участвуют в борьбе против ИГИЛ. Однако без помощи США они вряд ли смогут сохранить боеспособность.

США пытались настаивать на более активном участии европейцев в военном урегулировании ситуации в Сирии, но безуспешно. Впрочем, те активно участвуют в политическом процессе. Германия, к примеру, наотрез отказалась поддержать любую наземную операцию, но является одним из главных спонсоров северо-востока Сирии.

Перспективы финансируемых Западом крупных проектов по разминированию территорий, подготовке полицейских сил, восстановлению электро- и водоснабжения этих территорий пока остаются неясными.

- сирийское население

Главными проигравшими в сложившейся ситуации будут, по оценкам гуманитарных организаций, миллион с лишним сирийских мирных граждан, проживающих на северо-востоке страны. Их точное число неизвестно - лишь в этом году несколько десятков тысяч беженцев вернулись в Ракку и Дейр-эз-Зор. Число внутренних перемещенных лиц оценивается в несколько сотен тысяч.

Если бои за этот регион разгорятся с новой силой, число беженцев вновь вырастет. Сколько мирных жителей уже пали жертвами войны на северо-востоке, также неизвестно. В одной лишь Ракке во время пятимесячной осады города в 2017 году, предположительно, погибли не менее 1,6 тысяч гражданских лиц.


Доминик Петерс (Dominik Peters), Рания Саллум (Raniah Salloum)

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