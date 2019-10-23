Военные опровергли фейки об учениях "Гром"

В Минобороны России назвали "глупостью от начала до конца" появившуюся в СМИ информацию, что в ходе учения "Гром-2019" запуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск" якобы прошел не с первой попытки.

По данным ведомства, эти боевые стрельбы были успешным, осуществлены в штатном режиме, фиксировались средствами объективного контроля в режиме реального времени и впоследствии были продемонстрированы российской и международной аудитории на центральных телеканалах.

В министерстве отметили, что тестирование техагрегатов или отдельных систем оружия проводится не во время стратегических учений, а только в рамках отдельных испытаний с участием представителей промышленности. Что же касается упомянутого в СМИ корабля "Татарстан", то он никогда не оснащался "Калибрами". Поэтому в принципе не мог их запускать.

В Минобороны сожалеют, что распространенная в погоне за цитируемостью и без элементарного фактчекинга, т.е. проверки достоверности сведений, эта информация, а по сути дилетантский обман читателей, в итоге мог дискредитировать успешно проведенные учения.

Ранее в Минобороны прокомментировали еще одну публикацию об этих маневрах. Там речь шла о якобы сорванном из-за отказа систем пуске ракеты с атомной подлодки "Рязань". В ведомстве пояснили: стрельбу вторым боеприпасом на лодке действительно отменили после оценки технического состояния ракеты перед стартом. Однако это никак не повлияло на результаты учений.

В Минобороны подчеркивают, что их организовали для контроля системы боевого управления Вооруженными силами, а не для проверки способности проводить стрельбы большим числом ракет. "Окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления Вооруженных сил, исходя из особенностей условной оперативной обстановки и конкретных учебно-боевых задач", - заявили в ведомстве.

Юрий Гаврилов