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22.10.2019
Российская газета

В МО назвали глупостью информацию о запуске "Калибров" с корабля "Татарстан"

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Источник изображения: rg.ru

В Министерстве обороны назвали "глупостью от начала до конца" материал, опубликованный информационным агентством РБК о запусках ракет "Калибр" морского базирования. В нем говорилось о взлете ракет с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск" "не с первой попытки".


В военном ведомстве уверяют, что старт крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел успешно, в штатном режиме. При этом весь ход стрельб фиксировался средствами объективного контроля в режиме реального времени. "Впоследствии это было продемонстрировано российской и международной аудитории на центральных телеканалах", - отмечается в сообщении Минобороны.

А вот ракетный корабль "Татарстан", о котором упоминалось в информации, подчеркивают военные, "никогда не имел на вооружении и не оснащается сейчас ракетами "Калибр", поэтому в принципе не мог их запускать".

В военном ведомстве обратили внимание журналистов также на то, что тестирование технических агрегатов или отдельных систем оружия проводится не во время учения стратегического масштаба, а только в рамках отдельных испытаний с участием представителей промышленности.

Военные сетуют, что в СМИ не провели "элементарный фактчекинг", погнавшись за цитируемостью на теме дискредитации учения "Гром-2019". Хотя в итоге, отмечают в МО РФ, учение прошло успешно.


Иван Петров

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Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11661 Гепард
Военные учения
Калибр КР
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