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22.10.2019
ТАСС

Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября

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Закладка патрульного корабля 23550 Иван Папанин
Закладка патрульного корабля арктического класса проекта 23550 Иван Папанин на Адмиралтейских верфях.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Сropped image

Судно, спроектированное ЦМКБ "Алмаз", способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в пятницу 25 октября спустят на воду головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Минобороны со ссылкой на главкома ВМФ Николая Евменова.

"25 октября в Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания по вопросам надводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе", - сообщили в военном ведомстве.

В министерстве отмечают, что на рабочем совещании главкому доложили о готовности корабля к спуску.

Патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин", спроектированный ЦМКБ "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) способен выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола.

Корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов. Водоизмещение корабля - около 8500 тонн, длина свыше 100 м, ширина около 20 м, автономность плавания около 60 суток.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
23550
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