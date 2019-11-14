"Новый кулак в Арктике": в Дании испугались "Ивана Папанина"

В Дании испугались нового российского ледокола

Датского журналиста обеспокоила активность России в Арктике, как и новый головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин". Он был спущен на воду в конце октября и обратил на себя внимание представителей СМИ тем, что может быть вооружен как пушками, так и ракетами, способными стрелять по другим кораблям.

Журналист Питер Суппли Бенсон датского издания Berlingske обратил внимание на усиление России в Арктике, а также на головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", который он назвал "новым кулаком" страны в регионе. В статье он указал, что новость о спуске боевого корабля на воду в Санкт-Петербурге получила международный резонанс.

Автор материала отметил уникальность ледокола, оснащенного не только пушками, но и ракетами, которые могут быть применены для стрельбы и по другим кораблям, и по позициям противника на берегу.

Длина "Ивана Папанина", согласно приведенным данным, составляет 114 м, а водоизмещение - 8,5 тыс. тонн. Ледокол оснастят крылатыми ракетами "Калибр", дальность которых может превышать 200 км. Планируется, что в арсенале этих ледоколов будет по восемь "Калибров".

Учитывая эти обстоятельства, автор статьи выразил обеспокоенность в связи с тем, что Дания инвестирует в Арктику и Гренландию слишком мало средств и из-за этого отстает от России, которая тем временем создает новые ледоколы.

Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" был спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Этот проект - одна из новейших разработок, предназначенных для оснащения надводной составляющей ВМФ. "Иван Папанин" имеет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола и был создан для охраны арктических водных ресурсов, а также конвоирования и буксировки в порт задержанных судов. Кроме того, корабль может поражать морские, береговые и воздушные цели и преодолевать лед толщиной 1,7 м.

О строительстве в России ее первого патрульного корабля ледового класса стало известно в конце прошлого месяца. Судно призвано охранять морские границы государства в Арктике. Корабль проекта 23550 спустили на воду 25 октября на Адмиралтейских верфях. Он будет передан на вооружение ВМФ.

Председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" Георгий Полтавченко назвал судно уникальным универсальным кораблем - военным, но созданным для выполнения мирных задач.

"[Он] может решать неограниченное количество различных задач и благодаря заложенным конструкторским решениям работать в Арктическом регионе максимально эффективно", - обратил внимание топ-менеджер.

В свою очередь гендиректор верфей Александр Бузаков указал на то, что "Иван Папанин" не имеет аналогов по своим техническим характеристикам. Он отметил символичность того, что на этом же стапеле строится самодвижущаяся платформа "Северный полюс": такое же название носила первая в мире научно-исследовательская станция, которая в 1937 году дрейфовала в Арктике под руководством Ивана Папанина.

По словам начальника технического управления ВМФ Игоря Зварича, судно обладает сверхпрочным корпусом, мощной главной энергетической установкой и современным вооружением.

Район его плавания не ограничен. "Иван Папанин" может автономно находится вдали от берега больше двух месяцев. Он будет вооружен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой. К тому же на нем можно разместить корабельный вертолет. Помимо этого, на судне будут установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция.

Россия активно усиливает свое техническое оснащение в арктическом регионе. В начале октября представитель госкорпорации Росатом сообщил РИА "Новости", что

на самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку.

Как пояснил собеседник агентства, таким образом началась управляемая цепная ядерная реакция и вывод реактора на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за ней. "Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания "Арктики", - отметил представитель госкорпорации.

Этот ледокол построили по заказу Росатома на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Планируется, что его сдадут в эксплуатацию уже в 2020 году. Сейчас на заводе строятся два серийных атомохода проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе Росатом и Балтзавод подписали контракт на создание еще двух атомоходов этого проекта.

"Арктика" обладает компактной и экономичной реакторной установкой "РИТМ-200", состоящей из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Ее компоновка позволяет разместить основное оборудование внутри корпуса парогенерирующего блока. "РИТМ-200" был разработан нижегородским "ОКБМ Африкантов".

Лидия Мисник