"Иван Папанин" спущен на воду

В пятницу, 25 октября, на "Адмиралтейских верфях" прошла торжественная церемония спуска на воду головного многоцелевого патрульного корабля II-го ранга (патрульного ледокола) "Иван Папанин".

Как сообщает Mil.Press FlotProm, "Иван Папанин" - первый представитель проекта 23550, разработанного в ЦМКБ "Алмаз". Мероприятие началось в 13:00 МСК, ахтерштевень корабля коснулся воды в 13:29.

На церемонии присутствовали сотрудники "Адмиралтейских верфей" – рабочие, технологи, инженеры и конструкторы, а также военные моряки и ветераны.

Гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков сказал, что за шестьдесят лет работы, с момента спуска в 1959 году ледокола "Ленин", предприятие накопило большой опыт строительства таких кораблей.

"Арктическая группировка ждет корабли этого типа", – добавил Бузаков.

Начальник технического управления ВМФ России контр-адмирал Игорь Зварич заявил, что головной ледокол проекта 23550 – это принципиально новый для ВМФ корабль. Он отметил мощную энергоустановку и вооружение ледокола.

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко высказал мнение, что этот корабль стал лучшим подарком для конструкторов ЦКМБ "Алмаз", которому на этой неделе исполняется 70 лет.

"Ивана Папанина" заложили на "Адмиралтейских верфях" в апреле 2017 года. Его передача флоту планировалась на 2019 год.

Сроки закладки второго корабля серии, "Николая Зубова", сдвинули с 2018 на 2020 год.

Корабли проекта 22350 типа совместят в себе боевые, поисково-спасательные и научно-исследовательские функции. Среди их задач – охрана и мониторинг арктических вод, конвоирование и буксировка судов-нарушителей, сопровождение и поддержка судов обеспечения, а также участие в спасательных операциях (в том числе снятие попавших на мель судов), перевозка спецгрузов. Ледоколы типа "Иван Папанин" также смогут тушить пожары.

Водоизмещение патрульщика – около 9000 тонн, длина – 114 метров, ширина – 18 метров, осадка – 6 метров. Энергоустановка мощностью около 15 мВт позволит развивать скорость до 18 узлов. Пропульсивный комплекс включает две полноповоротные винторулевые колонки мощностью около 6000 кВт каждая и подруливающее устройство тоннельного типа мощностью около 500 кВт. Автономность – около 70 суток, дальность плавания – до 10000 миль. Основной экипаж – 49 человек, дополнительный – 47.

Корабль способен преодолевать лед толщиной до 1,7 метра и ходом – до 1 метра (регистровый класс Arc7). Вооружение включает автоматическую артустановку АК-176МА. Кроме того, на борту базируются вертолет и беспилотные летательные аппараты, а также десантно-штурмовые лодки проекта 02800 и СВП проекта 23321 "Манул". Палубное оборудование – буксирное устройство с тяговым усилием не менее 80 тс и два грузовых электрогидравлических крана грузоподъемностью около 28 тонн каждый.