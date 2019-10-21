Джонсон и Эрдоган обсудили возможность организации встречи с Меркель и Макроном по Сирии

Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обсудили возможность проведения четырехсторонней встречи по Сирии при участии лидеров Франции и ФРГ - президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель, сообщает Associated Press.

В заявлении, распространенном Даунинг-стрит, говорится, что стороны "договорились искать возможность встречи при участии президента Макрона и канцлера Меркель, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию и более широкий круг тем, таких как противодействие терроризму и миграция".

Джонсон в ходе телефонного разговора с Эрдоганом назвал перемирие, заключенное по итогам визита делегации США в Турцию, "шагом в правильном направлении". Однако он также выразил обеспокоенность в связи с турецкой операцией на северо-востоке Сирии.

Турция начала операцию "Источник мира" в приграничных территориях Сирии 9 октября.