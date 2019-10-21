Легендарный космонавт и любитель пошутить: умер первый человек, побывавший в открытом космосе (Videnskab, Дания)

Авторы рассказывают об Алексее Леонове, с которым сами встречались. Леонов пережил прекрасные мгновения, когда вокруг не было ничего, кроме звезд, и минуты ужаса, когда не мог попасть обратно на корабль. Он мог бы стать первым человеком, ступившим на Луну, а стал посредником в примирении с американцами.

Эксперты по космосу из Videnskab рассказывают об Алексее Леонове — и о том, как они с ним встречались

11 октября после продолжительной болезни в московской больнице умер Алексей Леонов. Ему было 85 лет.

В конце 1950-х годов Леонов вошел в первую группу из 20 летчиков-испытателей, которых готовили в космонавты. Тогда он познакомился и подружился с Юрием Гагариным, позднее ставшим первым человеком, который побывал в космосе.

Пилотов в группу отбирал тогдашний руководитель советской космической программы Сергей Королев, которого в то время называли просто "главный инженер".

За свою карьеру Леонов совершил два космических полета. Первый - в марте 1965 года, во времена, когда русские один за другим устанавливали новые рекорды в космосе. Именно тогда Леонов стал первым человеком в открытом космосе.

Тогдашний лидер Советского Союза Хрущев дал Королеву задание в очередной раз поразить мир - и в особенности американцев. И вот космический корабль "Восход-2" отправился в путь, а на борту были Леонов и Беляев.

Всего один раз облетев вокруг Земли, они открыли двухметровый воздушный шлюз, через который и прошел Леонов. Вскоре он уже высунул голову в космос.

50 лет спустя, в 2015 году, он рассказал каково это, когда внезапно тебя со всех сторон обступают звезды: "С одной стороны была Земля, а со всех остальных сторон - звезды… И необыкновенная тишина".

Приключение длилось 12 минут, а затем начались трудности: Леонову нужно было забраться обратно в шлюз. На Земле никто и представить не мог, что скафандр так надуется из-за давления воздуха изнутри, и Леонов просто не сможет протиснуться в узкий проход.

Вот небольшая, но достойная упоминания деталь: в знаменитом фильме Стенли Кубрика "Космическая одиссея 2001" мы слышим тяжелое дыхание астронавта Боумана, когда тот пытается забраться в корабль Discovery. На самом деле это запись дыхания Леонова во время выхода в космос.

Леонов боролся изо всех сил, его пульс участился, и он потел так, что едва мог что-то видеть через запотевший визор. Через 20 минут ему все-таки удалось втиснуться внутрь корабля, понизив давление до 1/4 атмосферы, что было уже небезопасно. Казалось, что с проблемами покончено.

Жесткая посадка

Но сутки спустя, когда "Восход-2" должен был приземлиться, случилась следующая кризисная ситуация.

Из-за проблем с включением тормозной ракеты космический корабль взял курс на очень пустынное место в Сибири рядом с Уральскими горами.

Посадка произошла посреди хвойного леса, утопающего в глубоком снегу. Вдали завывали волки. Космонавтов забрали лишь на следующий день.

Прошло много лет, прежде чем мы на Западе узнали эту историю. Леонов рассказал, что его сильно смущала необходимость рассказывать всем, что и выход в космос, и полет "Восхода-2" прошли по плану, хотя что он чуть не погиб, возвращаясь на корабль.

То, что историю подавали в таком положительном свете, имело последствия и для первого вышедшего в открытый космос американца Эда Уайта (Ed White): задача оказалась гораздо сложнее, чем он думал.

Леонов и Луна

Русские всеми силами пытались победить в космической гонке и первыми прибыть на Луну. У них была протонная ракета, способная отправить человека на лунную орбиту. Весной 1968 года с помощью такой ракеты в путешествие вокруг Луны отправили двух черепах - а затем живыми вернули их домой, на Землю.

В декабре 1968 года другая такая ракета стояла наизготовку на Байконуре. Почему русские не использовали этот шанс, сегодня неизвестно. Но именно поэтому американцы так торопились запустить свой "Аполлон-8" на рождество 1968-го.

Леонов должен был стать первым человеком, ступившим на Луну. В 1960-х у Советского Союза была лунная программа, основанная на использовании большой ракеты Н-1. К сожалению, этой ракете не хватало мощности, чтобы посадить на Луну космический корабль с двумя космонавтами на борту, хотя размером она была с американский "Сатурн-5". В то время русские еще не использовали жидкий водород в качестве топлива.

Поэтому по плану предполагалось, что на поверхность Луны отправят лишь одного космонавта, которому потом придется выйти в открытый космос, чтобы вернуться на корабль. После прилунения, прогулки по Луне и старта с поверхности ему в открытом космосе предстояло добраться до космического корабля на орбите спутника Земли. В нем ждал второй космонавт.

Это был безнадежный план, который провалился также и потому, что ракета Н-1 взрывалась при всех тестовых запусках.

Встреча в космосе положила конец холодной войне

Второй космический полет Леонова состоялся в июле 1975 года. Он вошел в историю, потому что встреча американских и русских космонавтов ознаменовала собой окончание холодной войны между США и Советским Союзом.

Леонова и его коллегу Валерия Кубасова отправили на орбиту Земли, где они встретились с тремя американскими астронавтами Томом Стэффордом (Tom Stafford), Вэнсом Брандом (Vance Brand) и Диком Слейтоном (Deke Slayton).

Российский корабль "Союз" состыковался с американской капсулой "Аполлон", и Леонов со Стэффордом обменялись историческим рукопожатием в космосе.

Пару дней они ходили друг к другу в гости, и Леонов удивил американских коллег. Он хорошо рисовал и набросал прекрасный портрет Тома Стэффорда.

Вдобавок у Леонова было хорошее чувство юмора, и он наклеил на пару тюбиков космической еды этикетки с надписью "Водка". Американцы попробовали содержимое, и оказалось, что там был борщ - знаменитый российский свекольный суп.

Дружба и печальные судьбы

Главный инженер Сергей Королев, чье имя тогда не афишировалось, особенно тепло относился к молодым космонавтам Гагарину и Леонову. Они по-настоящему осознали это, когда незадолго до смерти Королев позвал их к себе и рассказал о своей незаслуженно тяжелой жизни.

В молодости Королева по ложному обвинению отправили в печально известные сталинские лагеря. Его избивали, ему приходилось работать в нечеловеческих условиях на сибирских морозах, что сильно подорвало его здоровье.

Его рассказы произвели на друзей огромное впечатление. Все эти события, без сомнения, сократили жизнь Королева на несколько лет. Он умер в 1966 году 59 лет от роду.

Уже два года спустя, в 1968 году, Леонову пришлось попрощаться и со своим близким другом Гагариным, который погиб в авиакатастрофе. Ему было всего 34 года.

Мы встретились с Леоновым в Москве в 2009 году

Мы и сами встречались с Леоновым в его офисе в Москве в 2009 году, и это произвело на нас большое впечатление. У нас была долгая и запоминающаяся беседа. Но нам бы хотелось еще гораздо больше узнать об отношении Леонова к развитию космонавтики в России и остальном мире.

Однако в характерной для него манере Леонов очень быстро закруглил разговор подробным рассказом о драматическом выходе в космос в 1965 году. Он говорил так живо, будто испытал все это только вчера.

Встреча с этим удивительным человеком произвела на нас неизгладимое впечатление.

Хенрик и Хелле Стуб (Henrik og Helle Stub)