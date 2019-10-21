СМИ: Атомный "Адмирал Нахимов" получит все типы гиперзвуковых ракет

В 2021 г. в строй ВМФ России вернется атомный крейсер "Адмирал Нахимов". Журнал Military Watch рассмотрел его ракетное вооружение.

Источник изображения: USN/Wikipedia

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" пр. 1144, крупнейший надводный боевой корабль, проходит модернизацию и вернется в строй в 2021 г. Он начал свою службу еще в 1988-м и нес ракетное вооружение того времени. Для уничтожения кораблей у него были ПКР П-700 "Гранит", а ПВО обеспечивалась ракетами С-300Ф.

В ходе модернизации это оружие заменяется современными образцами, имеющими меньшие габариты. Крейсер вооружают легкими и быстрыми ПКР и современным ЗРК С-400. Вместе с этим используются новые радиоэлектронные средства, системы РЭБ и комплексы ПВО ближнего действия, такие как "Каштан".

После модернизации "Адмирал Нахимов" сможет нести даже гиперзвуковые ракеты типов, уверено издание. Причем речь идет и о рекордно крупном боекомплекте. На борту крейсера будут следующие ракеты.

Источник изображения: USN/Wikipedia

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" на модернизации. Март 2019 года

40Н6Е. Самая дальнобойная ракета из состава ЗРК С-400. Она летит на 400 км со средней скоростью полета около 4500 км/ч (данные концерна "Алмаз-Антей" – прим. ВО). Однако, по некоторым данным, в момент выгорания топлива изделие может выходить на гиперзвуковые скорости. Ракета способна атаковать цели за горизонтом и на всех высотах. 40Н6Е представляет угрозу для истребителей, бомбардировщиков, транспортных самолетов, самолетов ДРЛО и т.д. В некоторых источниках утверждается, что изделие может атаковать и баллистические ракеты.

48Н6Е3/48Н6ДМ. Зенитная ракета с дальностью действия 250 км. Она имеет одноступенчатую архитектуру и не может поражать цели за горизонтом, хотя и имеет скорость на уровне 40Н6Е. На дальностях до 150 км изделие 48Н6Е3 гарантировано поражает цели типа "истребитель".

48Н6Е2. Зенитная ракета для поражения целей на средних и больших дистанциях. Скорость полета достигает 8 М, что позволяет также относить ее к гиперзвуковому оружию.

Источник изображения: USN/Wikipedia

3М22 "Циркон". Противокорабельная ракета для замены старой П-700 "Гранит". За счет меньших габаритов боекомплект 3М22 может быть вчетверо больше, чем в случае с "Гранитами". Однако высокая стоимость не позволит вооружать крейсер только "Цирконами", и их будут использовать вместе с менее скоростными ПКР "Оникс" и "Калибр". Скорость полета ожидается на уровне М=8…10 при дальности до 1000 км. Такая ПКР обеспечит "Адмиралу Нахимову" преимущества перед любыми зарубежными кораблями с ракетным вооружением.

Испытания "Циркона" начались в 2016 г., и ракета показала все свои возможности. За счет своей скорости и кинетической энергии ПКР может наносить кораблям фатальные повреждения.

Модернизированный крейсер пр. 1144 сможет нести в новых пусковых установках более 100 ракет разных типов и разного назначения. Такой корабль становится мощным средством проекции силы в Мировом океане. "Адмирал Нахимов" будет сочетать неограниченную дальность плавания с крупным боекомплектом. Он сможет поражать корабли на дальностях 1000 км и выполнять ПВО в 400-км зоне. Он станет самым опасным кораблем ВМФ России.

В будущем Россия может построить новые эсминцы типа "Лидер"/"Шквал". Эти корабли тоже смогут нести большое число гиперзвуковых ракет и станут прекрасным дополнением к крейсерам пр. 1144. Крейсера и эсминцы смогут нести все гиперзвуковые ракеты российской разработки – это сделает их уникальными боевыми единицами.