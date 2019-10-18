Войти
18.10.2019
Военное обозрение

"Леопард-2" турецкой армии стал жертвой курдской ракеты

167
0
0

Вторжение турецких войск в северо-восточную часть Сирии уже стало оборачиваться для них потерями, которые они несут в вооруженных столкновениях с господствующими здесь курдскими формированиями. Заодно тест в боевых условиях проходит техника, находящаяся в распоряжении турецких военных.

Источник изображения: topwar.ru

Тем более, что в реалиях современного цифрового пространства и информационных войн кадры поражения неприятеля достаточно быстро облетают мир. Так обстояло дело при борьбе российских войск с сирийскими террористами, аналогичным образом выглядела ситуация при вторжении саудовской армии в Йемен. Однако если произведенная в РФ техника показала свои лучшие стороны, то колонны подбитых машин Эр-Рияда уже традиционно фигурируют в новостных лентах.

Судя по видеофрагментам, выложенным курдами, турки вполне способны повторить судьбу саудовцев. Этому способствует относительное однообразие техники. В обеих странах упор делался на приобретении западных изделий. Основная ударная мощь сухопутных подразделений Эр-Рияда – это парк танков M1A2/A2S Abrams, Анкары – ОБТ Leopard 2A4, 1A4, 1A3. Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал "Леопард-2" в представленном ниже видео.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Турция
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Похожие новости
31.10.2017
Выживаемость экипажа "Меркавы"
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
14.12.2016
Королевство без царя в голове
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
18.02.2014
Саудовская Аравия готовится к большой войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.10 03:57
  • 12
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 18.10 01:40
  • 5
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 18.10 01:08
  • 1
Су-30 разбился в Венесуэле
  • 18.10 01:03
  • 1
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
  • 18.10 00:59
  • 6
Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин
  • 18.10 00:10
  • 1
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции
  • 17.10 21:55
  • 20
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 17.10 18:28
  • 9
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 17.10 17:33
  • 2
"Горящие как спички" высадились в Риге
  • 17.10 17:18
  • 8
Импортные компрессоры "Газпрома" отключили через спутник
  • 17.10 16:33
  • 1
В ВВС Индии поставили сроки в рамках программы истребителя 5 поколения
  • 17.10 15:43
  • 6
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 17.10 15:24
  • 5
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 15:24
  • 2
Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов
  • 17.10 15:18
  • 1
Связисты ЦВО к профессиональному юбилею получили подарок