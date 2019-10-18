"Леопард-2" турецкой армии стал жертвой курдской ракеты

Вторжение турецких войск в северо-восточную часть Сирии уже стало оборачиваться для них потерями, которые они несут в вооруженных столкновениях с господствующими здесь курдскими формированиями. Заодно тест в боевых условиях проходит техника, находящаяся в распоряжении турецких военных.

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Тем более, что в реалиях современного цифрового пространства и информационных войн кадры поражения неприятеля достаточно быстро облетают мир. Так обстояло дело при борьбе российских войск с сирийскими террористами, аналогичным образом выглядела ситуация при вторжении саудовской армии в Йемен. Однако если произведенная в РФ техника показала свои лучшие стороны, то колонны подбитых машин Эр-Рияда уже традиционно фигурируют в новостных лентах.

Судя по видеофрагментам, выложенным курдами, турки вполне способны повторить судьбу саудовцев. Этому способствует относительное однообразие техники. В обеих странах упор делался на приобретении западных изделий. Основная ударная мощь сухопутных подразделений Эр-Рияда – это парк танков M1A2/A2S Abrams, Анкары – ОБТ Leopard 2A4, 1A4, 1A3. Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал "Леопард-2" в представленном ниже видео.