И по железной дороге: В Британии представили логистику переброски сил и средств в Эстонию

Британское военное ведомство сообщило о логистике переброски сил и средств для будущих маневров на территорию Прибалтики. Британские военные будут дислоцироваться на эстонской военной базе Тапа. Именно туда необходимо переместить с баз на территории Соединённого королевства личный состав и военную технику.

Источник изображения: https://twitter.com/USArmyEurope, Твиттер/Британская армия

Отмечается, что, несмотря на проблемы с железнодорожной логистикой, часть грузов будет направлена в Эстонию именно по железной дороге. Состав проследует через тоннель под Ла-Маншем, далее – через Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию и Польшу. После этого в составах придётся менять колёсные пары при переходе на "советскую" железнодорожную колею, которая, как известно, шире "европейской". После этого через Литву и Латвию технику доставят на эстонскую территорию.

Кроме того, личный состав и техника в Эстонию британцами будет доставляться по воздуху, по морю и по автомобильным дорогам.

Источник изображения: https://twitter.com/USArmyEurope, Твиттер/Британская армия

Несколько комментариев британских пользователей к сообщению министерства обороны о планах по переброске – ниже.

Пользователь Стюарт Макдональд:

Это будет "эпическая" операция. Интересно, кто-нибудь нам назовёт цифры по переброске и по затратам на эту переброску?

Роберт Кэмпбелл:

Мне кажется, что термин Rapid ("быстрый", - прим. ВО) к таким учениям вряд ли подойдёт…

Между тем, появились сообщения о погрузке на транспортные суда бронетехники, включая танки "Абрамс", 2-й бронетанковой бригады армии США, в одном из портов Нидерландов.

Источник изображения: https://twitter.com/USArmyEurope, Твиттер/Британская армия

Речь идёт о ротационных мероприятиях, в ходе которых в Европу прибудут другие американские подразделения на 9-месячный срок.