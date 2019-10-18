Войти
18.10.2019
Военное обозрение

И по железной дороге: В Британии представили логистику переброски сил и средств в Эстонию

191
0
0

Британское военное ведомство сообщило о логистике переброски сил и средств для будущих маневров на территорию Прибалтики. Британские военные будут дислоцироваться на эстонской военной базе Тапа. Именно туда необходимо переместить с баз на территории Соединённого королевства личный состав и военную технику.

Источник изображения: https://twitter.com/USArmyEurope, Твиттер/Британская армия

Отмечается, что, несмотря на проблемы с железнодорожной логистикой, часть грузов будет направлена в Эстонию именно по железной дороге. Состав проследует через тоннель под Ла-Маншем, далее – через Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию и Польшу. После этого в составах придётся менять колёсные пары при переходе на "советскую" железнодорожную колею, которая, как известно, шире "европейской". После этого через Литву и Латвию технику доставят на эстонскую территорию.

Кроме того, личный состав и техника в Эстонию британцами будет доставляться по воздуху, по морю и по автомобильным дорогам.

Источник изображения: https://twitter.com/USArmyEurope, Твиттер/Британская армия

Несколько комментариев британских пользователей к сообщению министерства обороны о планах по переброске – ниже.

Пользователь Стюарт Макдональд:

Это будет "эпическая" операция. Интересно, кто-нибудь нам назовёт цифры по переброске и по затратам на эту переброску?

Роберт Кэмпбелл:

Мне кажется, что термин Rapid ("быстрый", - прим. ВО) к таким учениям вряд ли подойдёт…

Между тем, появились сообщения о погрузке на транспортные суда бронетехники, включая танки "Абрамс", 2-й бронетанковой бригады армии США, в одном из портов Нидерландов.

Источник изображения: https://twitter.com/USArmyEurope, Твиттер/Британская армия

Речь идёт о ротационных мероприятиях, в ходе которых в Европу прибудут другие американские подразделения на 9-месячный срок.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
США
Франция
Эстония
ЮАР
Продукция
M1 Abrams
Проекты
Военные учения
Похожие новости
11.06.2019
Военные сообщили о дежурстве трех корабельных групп в районе учений НАТО на Балтике
08.09.2017
Россия против НАТО. Кто победит в войне? (The National Interest, США)
26.12.2016
Представляет ли Россия военную угрозу для НАТО? (The National Interest, США)
17.06.2016
Российские новые танки, смертоносные истребители-стелс (и не только) против НАТО — кто победит?
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.10 03:57
  • 12
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 18.10 01:40
  • 5
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 18.10 01:08
  • 1
Су-30 разбился в Венесуэле
  • 18.10 01:03
  • 1
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
  • 18.10 00:59
  • 6
Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин
  • 18.10 00:10
  • 1
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции
  • 17.10 21:55
  • 20
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 17.10 18:28
  • 9
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 17.10 17:33
  • 2
"Горящие как спички" высадились в Риге
  • 17.10 17:18
  • 8
Импортные компрессоры "Газпрома" отключили через спутник
  • 17.10 16:33
  • 1
В ВВС Индии поставили сроки в рамках программы истребителя 5 поколения
  • 17.10 15:43
  • 6
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 17.10 15:24
  • 5
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 15:24
  • 2
Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов
  • 17.10 15:18
  • 1
Связисты ЦВО к профессиональному юбилею получили подарок