Источник: беспилотник "Охотник" впервые применит оружие в ходе испытаний в 2020 году

По данным собеседника агентства, до конца 2019 года аппарат выполнит в Ахтубинске серию полетов без использования вооружения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" впервые применит оружие в ходе испытаний в 2020 году на военном полигоне в Ахтубинске. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В 2020 году испытания "Охотника" в Ахтубинске будут продолжены. В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ [Государственного летно-испытательного центра Минобороны]", - отметил собеседник агентства. Источник добавил, что до конца этого года "Охотник" выполнит в Ахтубинске серию полетов без использования вооружения. При этом ожидается, что в отдельных случаях БПЛА "будет подниматься в воздух до нескольких раз в сутки днем и ночью как самостоятельно, так и вместе с истребителями".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Разработанный в КБ Сухого беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа. В Минобороны тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет аппарата. Полет продолжался более 20 минут под управлением оператора.

27 сентября БПЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57. Беспилотник маневрировал в воздухе в автоматическом режиме на высоте около 1600 м, продолжительность полета составила более 30 мин.

"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1000 км/ч.