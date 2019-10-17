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17.10.2019
ТАСС

Источник: беспилотник "Охотник" впервые применит оружие в ходе испытаний в 2020 году

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Тяжелый ударный беспилотник "Охотник"
Тяжелый ударный беспилотник "Охотник".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным собеседника агентства, до конца 2019 года аппарат выполнит в Ахтубинске серию полетов без использования вооружения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" впервые применит оружие в ходе испытаний в 2020 году на военном полигоне в Ахтубинске. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В 2020 году испытания "Охотника" в Ахтубинске будут продолжены. В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ [Государственного летно-испытательного центра Минобороны]", - отметил собеседник агентства. Источник добавил, что до конца этого года "Охотник" выполнит в Ахтубинске серию полетов без использования вооружения. При этом ожидается, что в отдельных случаях БПЛА "будет подниматься в воздух до нескольких раз в сутки днем и ночью как самостоятельно, так и вместе с истребителями".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Разработанный в КБ Сухого беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа. В Минобороны тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет аппарата. Полет продолжался более 20 минут под управлением оператора.

27 сентября БПЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57. Беспилотник маневрировал в воздухе в автоматическом режиме на высоте около 1600 м, продолжительность полета составила более 30 мин.

"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1000 км/ч.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ГЛИЦ
Проекты
2020-й год
БПЛА
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