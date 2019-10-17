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17.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Первое применение оружия "Охотником" запланировано на 2020 год

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Источник изображения: Минобороны России/YouTube

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" в ходе испытаний на военном полигоне в Ахтубинске в 2020 году впервые применит оружие, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, до конца 2019 года "Охотник" выполнит серию полетов на военном полигоне в Ахтубинске без использования вооружения. При этом ожидается, что в отдельных случаях БПЛА "будет подниматься в воздух до нескольких раз в сутки днем и ночью как самостоятельно, так и вместе с истребителями", передает ТАСС.

"В 2020 году испытания "Охотника" в Ахтубинске будут продолжены. В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ (Государственного летно-испытательного центра Минобороны)", – сообщил источник.

Напомним, о первом полете "Охотника" стало известно в начале августа. 27 сентября "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. На Западе отмечали, что размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства.

Газета ВЗГЛЯД изучала возможности новейшего российского беспилотника, а также предсказывала, что российские ВВС вооружат стаями летающих роботов.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ГЛИЦ
Проекты
2020-й год
БПЛА
Робот
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