Первое применение оружия "Охотником" запланировано на 2020 год

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" в ходе испытаний на военном полигоне в Ахтубинске в 2020 году впервые применит оружие, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, до конца 2019 года "Охотник" выполнит серию полетов на военном полигоне в Ахтубинске без использования вооружения. При этом ожидается, что в отдельных случаях БПЛА "будет подниматься в воздух до нескольких раз в сутки днем и ночью как самостоятельно, так и вместе с истребителями", передает ТАСС.

"В 2020 году испытания "Охотника" в Ахтубинске будут продолжены. В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ (Государственного летно-испытательного центра Минобороны)", – сообщил источник.

Напомним, о первом полете "Охотника" стало известно в начале августа. 27 сентября "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. На Западе отмечали, что размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства.

Газета ВЗГЛЯД изучала возможности новейшего российского беспилотника, а также предсказывала, что российские ВВС вооружат стаями летающих роботов.

Антон Никитин