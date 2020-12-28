Трудный взлет: Минобороны наконец получило первый серийный Су-57

До 2028 года построят еще 75 новейших истребителей-«невидимок» пятого поколения

Российское пятое поколение пошло на взлет. Первый серийный истребитель Су-57 направился в 929-й Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске. Его передача должна была состояться еще в прошлом году, но тогда он потерпел катастрофу. Программа ПАК ФА/Т-50/Су-57 оказалась самым сложным и амбициозным для российских военных авиастроителей проектом. Несколько раз работы были под угрозой. «Известия» восстановили историю создания уникального истребителя и сделали прогнозы по судьбе Су-57.

Дальние планы

25 декабря Су-57 в расцветке ВКС и с бортовым номером 01 синего цвета заметили в Новосибирске. Самолет сделал там промежуточную посадку на пути из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России. Это первый серийный образец из установочной партии новейших истребителей, впервые поднявшийся в воздух в октябре этого года.

По словам источников «Известий» в 929-м ГЛИЦ, на первом серийном истребителе продолжатся испытания. Также летчики и инструкторы будут разрабатывать программу боевой подготовки для будущих пилотов этих машин.

На итоговой коллегии Минобороны 21 декабря глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил о планах до конца 2020 года получить 22 Су-57. По его словам, к 2028-му их количество в ВКС доведут до 76 единиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Контракт на производство большой партии подписали по личному распоряжению Владимира Путина в ходе форума «Армия-2018». До того планировалось, что к 2027 году Воздушно-космические силы получат только 16 новейших истребителей. Увеличение заказа позволило договориться с промышленностью о снижении стоимости каждой машины на 20%.

Имеющиеся заказы позволят укомплектовать новыми Су-57 три авиационных полка. В перспективе возможны дополнительные контракты на новейшие истребители. Сейчас в программе летных испытаний задействовано десять предсерийных образцов Су-57.

С 2021 года темпы поставок серийных машин будут постепенно расти. По на полную производственную мощность должны выйти после 2024-го. В год будут строить до 16 единиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Разработка самолета, постройка опытных образцов, проведение войсковых испытаний — всё это занимает много времени, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. В то же время на протяжении последнего десятилетия появилось много более современных технологий, которые инженеры применяли к своей разработке.

— Разработчики решали задачу по созданию самолета нового поколения, аналогов которого у России раньше не было, — пояснил генерал. — Он здорово отличается от других. Там много задач решает компьютер. Инженерам пришлось с нуля создавать и планер, и электронное оборудование, и все системы. По ходу создания машины импортные комплектующие были заменены. К примеру, композитные материалы, благодаря которым самолет невидим, раньше закупали, а теперь их производят в России. Поменяли прицельные комплексы, теперь они могут выбирать наиболее опасные цели быстрее летчика.

Удачи и проблемы

Министерство обороны должно было получить первый серийный Су-57 еще в конце прошлого года. Но планам помешала авария с ним за три дня до официальной церемонии. 24 декабря 2019-го на одном из финальных тестовых полетов отказала техника. Летчику-испытателю Алексею Горшкову удалось катапультироваться из падающей машины, но сам истребитель разбился. Потеря не повлияет на общее количество самолётов в ВКС. Для замены утраченного будет построен новый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

До выяснения причин аварии и их устранения передачу самолетов в войска отложили на год. Результаты расследования и работы комиссии были использованы для того, чтобы сделать перспективный истребитель «Сухого» еще более совершенным. Пришлось скорректировать и производственную программу, чтобы компенсировать задержку.

Ранее аварии уже тормозили программу испытаний. 10 июня 2014 года во время показа индийской делегации загорелся двигатель пятого летного прототипа. Он получил настолько серьезные повреждения, что планер самолета пришлось восстанавливать фактически с нуля.

По данным исполнительного директора корпорации «Ростех» Олега Евтушенко, к весне этого года прототипы выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов. В 2018–2019 годах такие истребители дважды посещали Сирию и опробовали свое новое оружие не на полигоне, а против настоящих целей экстремистов. По словам начальника Генштаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова, там они успешно выполнили все задачи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

В нынешнем году они проверялись в совместных действиях с другими истребителями и бомбардировщиками. Ранее его протестировали в паре с тяжелым беспилотником С-70 «Охотник», который может нести как авиабомбы, так и ракеты «воздух–воздух».

Су-57 версии 2.0

Параллельно с налаживанием серийного производства новых машин уже ведутся работы по совершенствованию новейшего истребителя. Как ранее сообщали «Известия», в октябре 2018 года стартовала опытно-конструкторская работа (ОКР) под шифром «Мегаполис». Она предполагает создание к 2024 году обновленного варианта, известного как «Су-57 2-го этапа».

Первый полет модернизированного прототипа запланирован на 2022 год. Завершить испытания в рамках ОКР планируется в конце 2024-го. Большинство машин из подписанного контракта на 76 единиц будут произведены уже в новом варианте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Главным отличием станет использование сверхмощного двигателя, известного под обозначением «изделие 30», который разработали специально для Су-57 с нуля на «ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение». На первых серийных пока устанавливают турбореактивный АЛ-41Ф1.

Первый полет Су-57 с новой силовой установкой прошел в марте этого года. Ее смонтировали на один из предсерийных опытных истребителей, проходящих испытания. Двигатель можно опознать по характерной зубчатой форме сопла. Она снижает заметность самолета для радаров и других средств обнаружения. «Изделие 30» будет иметь больший ресурс и обеспечит истребителю возможность крейсерского полета на сверхзвуковой скорости без необходимости включения форсажа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Кроме того, в усовершенствованной версии «второго этапа» расширят ассортимент управляемого вооружения самолета. Для него разрабатывается несколько семейств «умных» ракет и бомб, которые могут помещаться во внутренних отсеках. Там они не повышают заметность самолета для радаров.

В конце 2019 года представитель ВКС заявил о планах в долгосрочной перспективе оснастить истребитель гиперзвуковым оружием. После 2030-го на его борту могут появиться ракеты «Кинжал», которые сейчас применяют только прошедшие модернизацию перехватчики МиГ-31К.

Кроме того, пилоту обеспечат лучшую ситуационную осведомленность в полете и бою за счет новых приборов. По программе «Мегаполис» разрабатываются новый панорамный авиационный индикатор, многофункциональные экраны и широкоугольный коллиматорный прицел. Электроприводы рулевых поверхностей поднимут и без того отличную маневренность.

Антон Лавров