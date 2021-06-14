"Не имеет себе равных". Эксперт о планах на поставки в ВКС еще двух Су-57

Воздушно-космические силы России получат в этом году два серийных истребителя пятого поколения Су-57. В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил уникальность боевых машин.

До конца нынешнего года Воздушно-космические силы получат два серийных истребителя пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

"Как и первый серийный истребитель, машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске", – рассказал собеседник агентства.

Первый Су-57 ВКС получили в конце 2020 года. По словам источника, пока самолет остается в ГЛИЦ.

Собеседник также добавил, что ранее планировалось передать в войска в течение года четыре новейших истребителя.

ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, все самолеты и их авиационные средства поражения перед принятием на вооружение или передачей в строевые части проходят в центре различные испытания.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил уникальность передаваемых ВКС истребителей.

"По своим характеристикам это лучшие самолеты в мире, они превосходят американские F-22 Raptor и F-35. Более того, то вооружение, которое будет установлено на Су-57, тоже не имеет себе равных. У истребителя задел самолета шестого поколения, он будет способен руководить роем тяжелых беспилотников С-70 "Охотник". Всех поразил полет истребителя со снятым стеклом, это говорит о том, что есть вероятность создания беспилотного Су-57. С появлением новых двигателей машина сможет в бесфорсажном режиме длительное время лететь на сверхзвуке. Поступление в войска таких машин позволяет гарантированно прорывать противовоздушную оборону противника, уничтожать его истребители на очень большой дальности, при этом самим оставаться незаметными. Это уникальная на сегодняшний день техника, порядка пяти стран высказали желание купить эти самолеты", - сказал Юрий Кнутов.