"Не имеет себе равных". Эксперт о планах на поставки в ВКС еще двух Су-57

Воздушно-космические силы России получат в этом году два серийных истребителя пятого поколения Су-57. В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил уникальность боевых машин.
До конца нынешнего года Воздушно-космические силы получат два серийных истребителя пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.
"Как и первый серийный истребитель, машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске", – рассказал собеседник агентства.
Первый Су-57 ВКС получили в конце 2020 года. По словам источника, пока самолет остается в ГЛИЦ.
Собеседник также добавил, что ранее планировалось передать в войска в течение года четыре новейших истребителя.
ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, все самолеты и их авиационные средства поражения перед принятием на вооружение или передачей в строевые части проходят в центре различные испытания.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил уникальность передаваемых ВКС истребителей.