Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth

Новейший британский авианосец Queen Elizabeth все ближе к достижению полной боевой готовности. Как передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу Королевского флота, в ходе учений WESTLANT19 на палубу авианосца впервые сели британские истребители F-35B Lightning II.

Источник изображения: royalnavy.mod.uk

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth впервые в своей истории принял на полетную палубу британские истребители F-35B. Это первая посадка именно британских истребителей, год назад авианосец уже отрабатывал взлет-посадку F-35 на свою палубу, но это были исключительно американские самолеты. Как сообщало тогда британское Минобороны, авианосец провел 11 недель у американского побережья, а американские F-35B совершили на его борту около 500 циклов посадки и взлета. Кроме того, отрабатывалась совместимость с различными вертолетами.

Это ещё один шаг на пути к тому, чтобы ударная мощь Великобритании стала полностью действующей. Объединение британских "Молний" и HMS Queen Elizabeth открывает путь к самой современной в мире полностью интегрированной несущей силе

- заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Авианосец Queen Elizabeth официально включен в состав британского флота в декабре 2017 года. Начало строительства – 2009 год. Его полное водоизмещение – 70,6 тыс. тонн, длина – 284 м, ширина – 73 м. Силовая установка – две газовые турбины MT30 (Rolls Royce). Скорость – до 25 узлов. Дальность плавания – до 10 тыс. миль. Экипаж – 670 человек.

Штатным самолетом Queen Elizabeth является истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35В. Штатный состав авиагруппы авианосца в "океанском" варианте составят 24 истребителя F-35B, 9 противолодочных вертолетов Merlin и 4 или 5 вертолетов Merlin в варианте ДРЛО. Помимо этого авианосец может принимать на борту вертолеты армейской авиации – AH-64 Apache, AW159 Wildcat и даже CH-47 Chinook различных модификаций.