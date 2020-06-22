Новым флагманом британского Королевского флота стал авианосец Queen Elizabeth

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У британского Королевского флота появился новый флагман. Как сообщает портал portsmouth.co.uk, командование ВМС станы одобрило применение в данном качестве авианосца HMS Queen Elizabeth.

Согласно сообщению пресс-службы Военно-морских сил Великобритании, командование ВМС объявило о развертывании первой полноценной авианосной группы, флагманом которого и станет Queen Elizabeth. По итогам последних испытаний, во время которых авиакрыло корабля отработало "интенсивную летную программу", было принято решение о готовности к выполнению первой оперативной миссии британской АУГ. Развертывание запланировано на следующий год, планируется отправить авианосец с сопровождением в Средиземное море, в Персидский залив и на Дальний Восток.

Авианосец Queen Elizabeth официально включен в состав британского флота в декабре 2017 года. Начало строительства – 2009 год. Его полное водоизмещение – 70,6 тыс. тонн, длина – 284 м, ширина – 73 м. Силовая установка – две газовые турбины MT30 (Rolls Royce). Скорость – до 25 узлов. Дальность плавания – до 10 тыс. миль. Экипаж – 670 человек.

Штатным самолетом Queen Elizabeth является истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35В. Штатный состав авиагруппы авианосца в "океанском" варианте составят 24 истребителя F-35B, 9 противолодочных вертолетов Merlin и 4 или 5 вертолетов Merlin в варианте ДРЛО. Помимо этого авианосец может принимать на борту вертолеты армейской авиации – AH-64 Apache, AW159 Wildcat и даже CH-47 Chinook различных модификаций.