Более 5 тысяч военных подняты по тревоге в Забайкалье для проверки и тактических учений

Запланировано выполнение электронных пусков ракет комплексов "Искандер" и "БУК"

Хабаровск. 15 октября. ИНТЕРФАКС - В Забайкальском крае более 5 тысяч военнослужащих мотострелковых, ракетных, артиллерийских, зенитно-ракетных соединений и соединений связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) подняты по учебной тревоге в рамках контрольной проверки и проведения учений, сообщает пресс-служба ВВО во вторник.

"Военнослужащие выполняют нормативы по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации, совершению маршей в заданные районы", - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что на завершающей стадии контрольной проверки с подразделениями будут проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Кроме того, на полигоны будет выведено около 700 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, БМП-2, РСЗО "Град", минометы комплекса "Сани", ЗСУ "Шилка", гаубицы "МСТА-Б", станции связи "Редут-2УС", станции спутниковой связи семейства "Ливень", радиорелейные станции Р-419 Л1, цифровые радиорелейные станции-аппаратные Р-416ГМ, командно-штабные машины на базе бронетранспортеров.

Помимо этого, запланировано выполнение электронных пусков ракет оперативно-тактических комплексов "Искандер" и самоходных зенитных комплексов "БУК".

При проведении тактических учений для каждого соединения будут смоделированы ситуации, максимально приближенные к реальным с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.