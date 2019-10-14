На верфи в Маринетт заложен киль 27-го боевого корабля прибрежной зоны LCS

ЦАМТО, 11 октября. Компания Lockheed Martin объявила о состоявшейся на верфи Fincantieri Marinette Marine (FMM) в Маринетт (шт.Висконсин) церемонии закладки киля боевого корабля прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) класса "Фридом".

LCS-27 "Нантакет" станет 14-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще около 800 субподрядчиков в 42 штатах.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам.

До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 9 кораблей класса "Фридом". Головной корабль, LCS-1 "Фридом", был заложен на верфи Marinette Marine в июне 2005 года, спущен на воду в сентябре 2006 года и вошел в состав ВМС США в ноябре 2008 года. Второй корабль серии, LCS-3 "Форт Уорт", вошел в боевой состав флота 22 сентября 2012 года, третий, LCS-5 "Милуоки", – 21 ноября 2015 года, четвертый, LCS-7 "Детройт", – 22 октября 2016 года. 25 сентября 2017 года Lockheed Martin передала ВМС США пятый корабль серии, LCS-9 "Литтл-Рок", 22 августа 2018 года еще два корабля, LCS-11 "Сиу-Сити" и LCS-13 "Уичито". LCS-15 "Биллингс" был передан ВМС США 1 февраля 2019 года, а LCS-17 "Индианаполис" – 26 июля 2019 года.

В настоящее время заказаны и находятся на разных стадиях строительства еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Сент-Луис" (LCS-19), "Миннеаполис"/"Сент Поль" (LCS-21), "Куперстаун" (LCS-23), "Маринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27), "Белойт" (LCS-29) и "Кливленд" (LCS-31).

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций ВМС США.