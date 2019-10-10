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10.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Подлодка "Колпино" провела стрельбы "Калибрами" в Черном море

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Пуск ракет "Калибр"
Пуск ракет "Калибр" с подлодки "Великий Новгород".
Источник изображения: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Савицкий Вадим

Подводная лодка "Колпино" в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр", поразив цели на полигонах на побережье и в море, сообщает Минобороны.

"Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетами "Калибр" по береговой и морской целям на полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения", – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Ведомство отмечает, что ракеты поразили заданные цели, которые располагались на берегу в районе полигона Опук и на одном из морских полигонов Черноморского флота.

30 сентября сообщалось, что ударная группа в составе трех малых ракетных кораблей Балтфлота выполнила одновременные электронные пуски ракет комплексов "Калибр-НК". Целью был "отряд боевых кораблей" условного противника и удаленные объекты на суше.


Сергей Гурьянов

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