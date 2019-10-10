Селекторное совещание Министра обороны России с руководящим составом Вооруженных Сил
Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 8 октября 2019 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.
(с) Министерство обороны России
В рамках подготовки к очередной серии совещаний в Сочи под руководством Верховного Главнокомандующего Министр обороны остановился на некоторых показателях развития Вооружённых Сил.
Прежде всего Сергей Шойгу коснулся такого вопроса, как перевооружение армии и флота.
Он подчеркнул, что на реализацию этой задачи в текущем году выделено свыше 1,5 трлн рублей, более 70% этих средств направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.
В настоящее время войска получили более 2300 единиц новой и модернизированной техники.
Глава военного ведомства отметил, что по основным образцам плановые показатели закупок и модернизации выполнены на 47 процентов. По сравнению с прошлым годом темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7 процента.
К концу года доля современного вооружения в войсках составит около 68 процентов.
"Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению", - заявил Сергей Шойгу.
Министр обороны особо подчеркнул, что при выполнении гособоронзаказа большое внимание уделяется реализации программ импортозамещения.
"Останутся западные экономические санкции или нет - в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения", - сказал Сергей Шойгу.
Ещё одним приоритетным направлением деятельности военного ведомства Министр обороны назвал строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военнослужащих и членов их семей.
На эти цели в текущем году было выделено почти 168 млрд рублей.
На начало октября принято в эксплуатацию 2 338 зданий и сооружений, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. К концу декабря их число увеличится до 3751 объекта.
В 2019 году Министерство обороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей, включая предоставление постоянного и служебного жилья, выплату компенсаций за наём жилья и получение жилья в рамках накопительно-ипотечной системы.
По-прежнему большое внимание уделяется вопросам высвобождения имущества, не имеющего перспектив использования в Вооружённых Силах.
В текущем году в собственность субъектов и муниципальных образований Министерство обороны передало свыше 3300 объектов различного назначения.
Почти 1000 единиц автомобильной и специальной техники передана в казну Российской Федерации.
Кроме этого, реализовано 83 тыс. тонн металлолома, а также иное имущество на сумму более 1,5 млрд рублей.
От реализации лома чёрных, цветных и драгоценных металлов в бюджет поступило около 1 млрд рублей.
Отдельно остановился Министр обороны на деятельности военного ведомства, связанной с обеспечением целевого использования бюджетных средств при реализации государственного оборонного заказа.
В дополнение к существующим механизмам мониторинга с начала года ведётся приём документации по раздельному учёту итогов финансово-хозяйственной деятельности исполнителей гособоронзаказа.
Это позволяет оценить эффективность использования предприятиями полученного авансирования, отследить, как исполняются госконтракты на всех стадиях производственного процесса, сравнить фактическую себестоимость продукции с её плановыми показателями, включёнными в цену госконтракта.
"Таким образом, мы располагаем дополнительным источником информации о выполнении каждого государственного контракта", - подчеркнул Министр обороны.
Сергей Шойгу пояснил, что это даёт возможность по-новому подходить к определению корректной цены продукции и принимать грамотные управленческие решения по авансированию исполнителей гособоронзаказа.
Также Министр обороны поднял тему развития вспомогательного флота, которая сохраняет свою актуальность в связи с интенсивным обновлением корабельного состава ВМФ.
В этом направлении, отметил Сергей Шойгу, ведётся активная работа.
В октябре Военно-Морской Флот получит четыре судна вспомогательного флота (плавучий кран СПК-54150, рейдовый буксир РБ-283 и два судна-мишени).
В гособоронзаказ на следующий год и плановый период до 2022 года дополнительно включено строительство трёх дноуглубительных судов и пяти средних танкеров.
Всего в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года на флот поступит 176 морских и рейдовых судов вспомогательного флота.
Особое внимание Министр обороны уделил вопросам, связанным с военно-патриотическим воспитанием молодёжи.
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Переходя к тематической части совещания, Министр обороны предложил обсудить два вопроса.
Первый касался обновление парка военно-транспортной авиации.
Как подчеркнул Сергей Шойгу, от оперативного решения этой задачи напрямую зависит боеготовность Вооружённых Сил.
Он сообщил, что на сегодняшний день завершается доработка опытного образца Ил-76МД-90А до полного соответствия тактико-техническому заданию. В октябре продолжатся его испытания.
В мае 2020 года планируется закончить заводские лётные испытания перспективного самолёта-заправщика.
Что касается лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, который придёт на смену Ан-26, то сейчас его опытный образец находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы. Лётные испытания возобновятся в первом квартале будущего года.
Второй вопрос повестки дня был связан с деятельностью военного ведомства по устранению последствий экологического ущерба в Арктической зоне.
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