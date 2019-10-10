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10.10.2019
bmpd.livejournal.com

Селекторное совещание Министра обороны России с руководящим составом Вооруженных Сил

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Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 8 октября 2019 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

(с) Министерство обороны России

В рамках подготовки к очередной серии совещаний в Сочи под руководством Верховного Главнокомандующего Министр обороны остановился на некоторых показателях развития Вооружённых Сил.

Прежде всего Сергей Шойгу коснулся такого вопроса, как перевооружение армии и флота.

Он подчеркнул, что на реализацию этой задачи в текущем году выделено свыше 1,5 трлн рублей, более 70% этих средств направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.

В настоящее время войска получили более 2300 единиц новой и модернизированной техники.

Глава военного ведомства отметил, что по основным образцам плановые показатели закупок и модернизации выполнены на 47 процентов. По сравнению с прошлым годом темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7 процента.

К концу года доля современ­ного вооружения в войсках составит около 68 процентов.

"Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению", - заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны особо подчеркнул, что при выполнении гособоронзаказа большое внимание уделяется реализации программ импортозамещения.

"Останутся западные экономические санкции или нет - в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения", - сказал Сергей Шойгу.

Ещё одним приоритетным направлением деятельности военного ведомства Министр обороны назвал строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военнослужащих и членов их семей.

На эти цели в текущем году было выделено почти 168 млрд рублей.

На начало октября принято в эксплуатацию 2 338 зданий и сооружений, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. К концу декабря их число увеличится до 3751 объ­екта.

В 2019 году Министерство обороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей, включая предоставление постоянного и служебного жилья, выплату компенсаций за наём жилья и получение жилья в рамках накопительно-ипо­течной системы.

По-прежнему большое внимание уделяется вопросам высвобождения имущества, не имеющего перспектив использования в Вооружённых Силах.

В текущем году в собственность субъектов и муниципальных образований Министерство обороны пе­редало свыше 3300 объектов различного назначения.

Почти 1000 единиц автомобильной и специальной техники передана в казну Российской Федерации.

Кроме этого, реализовано 83 тыс. тонн металлолома, а также иное имущество на сумму более 1,5 млрд рублей.

От реализации лома чёрных, цветных и драгоценных металлов в бюджет поступило около 1 млрд рублей.

Отдельно остановился Министр обороны на деятельности военного ведомства, связанной с обеспечением целевого использования бюджетных средств при реализации государственного оборонного заказа.

В дополнение к существующим механизмам мониторинга с начала года ведётся приём документации по раздельному учёту итогов финансово-хозяйственной деятельности исполнителей гособоронзаказа.

Это позволяет оценить эффективность использования предприятиями полученного авансирования, отследить, как исполняются госконтракты на всех стадиях производственного процесса, сравнить фактическую себе­стоимость продукции с её плановыми показателями, включёнными в цену госконтракта.

"Таким образом, мы располагаем дополнительным источником информации о выполнении каждого государственного контракта", - подчеркнул Министр обороны.

Сергей Шойгу пояснил, что это даёт возможность по-новому подходить к определению корректной цены продукции и принимать грамотные управленческие решения по авансированию исполнителей гособоронзаказа.

Также Министр обороны поднял тему развития вспомогательного флота, которая сохраняет свою актуальность в связи с интенсивным обновлением корабельного состава ВМФ.

В этом направлении, отметил Сергей Шойгу, ведётся активная работа.

В октябре Военно-Морской Флот получит четыре судна вспомогательного флота (плавучий кран СПК-54150, рейдовый буксир РБ-283 и два судна-мишени).

В гособоронзаказ на следующий год и плановый период до 2022 года дополнительно включено строительство трёх дноуглубительных судов и пяти средних танкеров.

Всего в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года на флот поступит 176 морских и рейдовых судов вспомогательного флота.

Особое внимание Министр обороны уделил вопросам, связанным с военно-патриотическим воспитанием молодёжи.

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Переходя к тематической части совещания, Министр обороны предложил обсудить два вопроса.

Первый касался обновление парка военно-транспортной авиации.

Как подчеркнул Сергей Шойгу, от оперативного решения этой задачи напрямую зависит боеготовность Вооружённых Сил.

Он сообщил, что на сегодняшний день завершается доработка опытного образца Ил-76МД-90А до полного соответствия тактико-техническому заданию. В октябре продолжатся его испытания.

В мае 2020 года планируется закончить заводские лётные испытания перспективного самолёта-заправщика.

Что касается лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, который придёт на смену Ан-26, то сейчас его опытный образец находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы. Лётные испытания возобновятся в первом квартале будущего года.

Второй вопрос повестки дня был связан с деятельностью военного ведомства по устранению последствий экологического ущерба в Арктической зоне.

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