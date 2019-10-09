Войти
09.10.2019
Интерфакс-АВН

Отправка к МКС американского грузовика Cygnus отложена до ноября - NASA

179
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Запуск очередного американского грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) перенесен на ноябрь, сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"12-я по счету миссия корабля Cygnus по доставке грузов на МКС теперь планируется не ранее 2 ноября, - отмечается в сообщение. - Это связано с предстоящей в октябре отстыковкой от станции японского грузового корабля HTV-8 ("Конотори-8") и другими работами на МКС", - говорится в сообщении.

Запуск автоматического грузового космического корабля Cygnus с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, планировалось осуществить 21 октября.

Запуски "грузовиков" Cygnus осуществляются в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Как сообщалось, в последний раз на МКС партию грузов Cygnus доставил 19 апреля текущего года. Это был 11-й полет данного американского "грузовика" к станции. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда "грузовик" не долетел до МКС вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
Antares РН
Cygnus ГККС
Компании
NASA
Northrop Grumman
Проекты
МКС
Похожие новости
18.04.2019
Грузовой Cygnus готовится к встрече с МКС
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
15.01.2014
Космическая гонка: как на МКС прилетел Лебедь
13.12.2013
На американском сегменте МКС не работает половина оборудования
25.04.2013
В мире появился второй частный космический перевозчик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана
  • 09.10 21:00
  • 2
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 09.10 20:23
  • 2
Запуск миссии "Луна-28" планируется на 2026-2027 годы
  • 09.10 20:20
  • 2
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 09.10 19:50
  • 2
"Морской старт" собрались перенести из США в Россию
  • 09.10 18:37
  • 14
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 09.10 18:25
  • 117
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 09.10 17:05
  • 8
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 09.10 16:10
  • 1
Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии
  • 09.10 15:49
  • 1
Военный эксперт оценил слова Трампа о разработке США "невиданного" оружия
  • 09.10 15:16
  • 1
Американские СМИ включили будущий B-21 в число худших бомбардировщиков в мире
  • 09.10 14:18
  • 2
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре
  • 09.10 14:03
  • 2
Лукашенко бросает ракетный вызов России