Войти
Интерфакс-АВН

Американский Cygnus доставил на МКС, кроме прочего, свежие фрукты и овощи, а также несколько сортов сыра

562
0
0
Космический грузовик Cygnus
Космический грузовик Cygnus.
Источник изображения: © NASA, архив

Вашингтон. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cygnus, который в понедельник успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), привез членам экипажа свежие овощи и фрукты, а также сыр, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным агентства, среди продуктов питания, помимо прочих, в частности, доставлены томаты черри, яблоки, апельсины, сыры чеддер и пармезан, орехи и копченый лосось.

Всего Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Корабль также привез на станцию российское оборудование.

Как сообщал "Интерфакс", операция по присоединению "грузовика" к американскому сегменту станции - модулю Unity была завершена в понедельник в 07:16 по времени Восточного побережья США (15:16 мск).

Ранее сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял японский астронавт Соити Ногути при поддержке американского астронавта Майкла Хопкинса. Затем была проведена операция по подводу корабля к американскому сегменту станции - модулю Unity для непосредственной стыковки, которая проводилась по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares 20 февраля с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Он совершен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Планируется, что американский "грузовик" пробудет в составе станции около трех месяцев. Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета по командам с ЦУПа NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 15-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Antares РН
Cygnus ГККС
Компании
NASA
Northrop Grumman
Проекты
МКС
Похожие новости
04.11.2019
Корабль Cygnus доставит на МКС около 3,7 тонн груза
07.08.2019
Корабль Cygnus после отстыковки от МКС отправился в автономный полет - NASA
09.12.2015
Ракета Antares, оснащенная российскими двигателями, отправится в полет в 2016 году
13.01.2014
Российский двигатель направил "Сигнус" к МКС
25.04.2013
В мире появился второй частный космический перевозчик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира