Американский Cygnus доставил на МКС, кроме прочего, свежие фрукты и овощи, а также несколько сортов сыра

Вашингтон. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cygnus, который в понедельник успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), привез членам экипажа свежие овощи и фрукты, а также сыр, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным агентства, среди продуктов питания, помимо прочих, в частности, доставлены томаты черри, яблоки, апельсины, сыры чеддер и пармезан, орехи и копченый лосось.

Всего Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Корабль также привез на станцию российское оборудование.

Как сообщал "Интерфакс", операция по присоединению "грузовика" к американскому сегменту станции - модулю Unity была завершена в понедельник в 07:16 по времени Восточного побережья США (15:16 мск).

Ранее сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял японский астронавт Соити Ногути при поддержке американского астронавта Майкла Хопкинса. Затем была проведена операция по подводу корабля к американскому сегменту станции - модулю Unity для непосредственной стыковки, которая проводилась по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares 20 февраля с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Он совершен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Планируется, что американский "грузовик" пробудет в составе станции около трех месяцев. Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета по командам с ЦУПа NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 15-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.