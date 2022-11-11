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ТАСС

Космический грузовик Cygnus состыковался с МКС

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Космический грузовик Cygnus
Космический грузовик Cygnus.
Источник изображения: © NASA, архив

На нем космонавтам привезли продовольствие, запчасти и научно-исследовательское оборудование

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus пристыковался в среду к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка произошла в 15:15 мск. Входящие в состав экипажа МКС астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада в 13:05 мск осуществили захват корабля с помощью руки-манипулятора Canadarm2 и подвели его к шлюзовому люку модуля Unity.

Принадлежащий корпорации Northrop Grumman аппарат Cygnus доставил на МКС более 3,5 тонны различных грузов: продовольствие, запчасти и оборудование для научных исследований. Корабль пробудет на орбите несколько месяцев, по окончании миссии заберет со станции мусор и отходы и спустя примерно две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.

Запуск Cygnus с помощью ракеты-носителя Antares состоялся 7 ноября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. В качестве первой ступени носителя использовался российский двигатель РД-181 разработки НПО "Энергомаш". Грузы на МКС также доставляются с американской стороны на кораблях Dragon компании SpaceX.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (который является спецкором ТАСС на МКС) и Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, Фрэнк Рубио и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. 

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