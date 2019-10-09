Военный эксперт оценил слова Трампа о разработке США "невиданного" оружия

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают "невиданные" новые вооружения. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал это заявление.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране ведутся разработки новых вооружений, "которые никто не может даже себе представить", сообщает портал Yahoo News.

"У нас в разработке сейчас находится огромное количество вооружений. У нас есть такие вооружения, которые никто не может даже представить… Некоторые (вооружения) мы показываем, некоторые – нет. Но мы модернизировали и обновили наши ядерные (вооружения). Мы строим подводные лодки, такие, о которых никто даже не может подумать, гениальные. Надеюсь, и дай Бог, чтобы нам никогда не пришлось их использовать, но мы делаем то, что должны", – сказал Трамп журналистам.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал слова Трампа.

"Я не думаю, что к этому заявлению надо относиться сверхсерьезно, и вот почему. Безусловно, США работают над перспективными видами оружия. Но если бы такое оружие уже было на выходе, то никто бы об этом не говорил – все это проводится в режиме "совершенно секретно", все стараются поставить противника перед фактом. А сегодняшние заявления напоминают картину восьмидесятых – девяностых годов, когда США разворачивали "звездные войны", угрожали, мол, не сегодня-завтра война…Англосаксы никогда не отказываются от тех методов, которые они однажды использовали эффективно. Не думаю, что у них на сей раз получится. Но попытка такая очевидно есть", – сказал Александр Жилин.