Военный эксперт оценил слова Трампа о разработке США "невиданного" оружия
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают "невиданные" новые вооружения. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал это заявление.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране ведутся разработки новых вооружений, "которые никто не может даже себе представить", сообщает портал Yahoo News.
"У нас в разработке сейчас находится огромное количество вооружений. У нас есть такие вооружения, которые никто не может даже представить… Некоторые (вооружения) мы показываем, некоторые – нет. Но мы модернизировали и обновили наши ядерные (вооружения). Мы строим подводные лодки, такие, о которых никто даже не может подумать, гениальные. Надеюсь, и дай Бог, чтобы нам никогда не пришлось их использовать, но мы делаем то, что должны", – сказал Трамп журналистам.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал слова Трампа.
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