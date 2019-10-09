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09.10.2019
Военное обозрение

"Отъезжай и выходи": хуситы показали простой захват саудовского бронетранспортера

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Медиакрыло группировки "Ансар Аллах" опубликовало ролик с эпизодами разгрома саудовской бригады, в состав которой, по данным источников, входили и иностранные наёмники. На кадрах демонстрируются не только сами атаки хуситов на саудовскую военную технику и конвои, но даже расположение засад у горной дороги.

Источник изображения: topwar.ru

Так, показано, как одна из бронемашин саудовских войск на большой скорости движется по дороге, но получает боковой выстрел и скатывается к обочине.

На кадрах продемонстрировано, как после попадания в ловушку экипаж саудовского бронетранспортёра уже не пытается выпутаться из ситуации, и в итоге всё решает человек с автоматом Калашникова в руках.

"Отъезжай от края и выходи", - требует человек с автоматом, показывая рукой, как далеко нужно сдавать назад бронетехнике.

Через некоторое время из бронемашины, у которой не получилось прорваться через засаду хуситов, выбрался один из членов экипажа.

Источник изображения: topwar.ru

Можно видеть, что этот человек без головного убора, без оружия и даже без обуви. При этом у него на рукаве имеется нашивка с гербом Саудовской Аравии. Видны ссадины на его лице.

Сами хуситы в комментарии к этому ролику заявили о том, что их бойцу с "Калашниковым" так просто удалось захватить саудовский бронетранспортёр.

После этого хуситов обвинили в том, что они наносили удары по "санитарным" автомобилям, бронетехника к которым была приставлена в качестве сопровождения. Но хуситы ранее публиковали кадры с огромным количеством трофеев в виде стрелкового оружия, гранатомётов и прочего, что позволяет сделать вывод о сомнительности заявлений о "санитарной колонне".

Также в сводках отдельные источники заявили, что в разгромленной хуситами колонне были и представители йеменских вооружённых сил.

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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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