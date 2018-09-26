Цель не требует средств

Появление высокоточных ракет на нелегальном рынке – вопрос времени

В сентябре произошли два важных события. Они обозначили уже сформировавшуюся тенденцию, которая серьезно меняет облик современных войн и военных конфликтов. Первым стал удар иранских баллистических ракет по территории Ирака, в ходе которого были уничтожены лидеры курдских организаций. Второе событие также связано, хотя и не напрямую, с Тегераном. Хоуситы огнем артиллерии разгромили штабы и склады отрядов хаадистов. Досталось от йеменских "пушкарей" и войскам Объединенных Арабских Эмиратов. Удар наносился корректируемыми снарядами, а работу артиллеристов корректировали беспилотники.

В чем важность произошедшего? Оба удара показывают, что высокоточное оружие и средства наведения перестали быть уделом исключительно высокоразвитых стран мира. Технологии уже доступны развивающимся экономикам. А применять высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты могут даже бойцы из третьего мира.

Калашников 2.0

“Для радикального повышения точности артиллерийской стрельбы всего-то и нужны коммерческий квадрокоптер да несколько прошедших обучение специалистов”

Еще пять – семь лет назад эксперты и средства массовой информации рисовали картинку, когда в локальных конфликтах будущего боевикам с автоматами Калашникова и гранатометами РПГ-7 противостоят автономные боевые роботы. А летающие беспилотники, оснащенные высокоточными бомбами и ракетами, хирургическими ударами выбивают "плохих парней" и не трогают мирное население. Но сейчас ситуация изменилась. "Плохие парни" повсеместно отказываются от АК и РПГ, беря на вооружение беспилотники, управляемые баллистические ракеты, а также корректируемые артиллерийские мины и снаряды. И как показывает опыт Йемена, даже такие передовые в техническом плане страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, получают весьма чувствительные удары.

И в это же время "хорошие парни" все больше начинают использовать обычные артиллерийские снаряды и "тупые", но в то же время дешевые авиабомбы. К примеру, не так давно ВВС США отчитались о действиях эскадрилий штурмовиков А-10 в ходе штурма сирийской Ракки. Пилоты "Тандерболтов" управляемым ракетам и бомбам предпочли обычные 250- и 500-фунтовые авиабомбы. Как признался Пентагон, неплохо себя показали даже неуправляемые авиационные ракеты, хотя уже лет 10–15 назад эти изделия признавались американскими военными атавизмом и рудиментом.

Попробуем разобраться, как теперь будут выглядеть локальные конфликты будущего и в каком направлении станет развиваться "высокоточное оружие для бедных".

Высокоточный стереотип

До недавнего времени подразумевалось, что высокоточное оружие – это управляемые бомбы и ракеты, которые могут оснащаться лазерными и телевизионными головками самонаведения либо корректировать свой полет по сигналам спутниковых навигационных систем. Ну и, конечно, венец ВТО – крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Стереотип сформировался в 1991 году. Тогда весь мир увидел, как ВВС США эффективно наносят в режиме реального времени удары по Ираку. Позже его закрепили операции "Союзная воля" против Югославии, "Несокрушимая свобода" в Афганистане ну и "Свобода Ираку".

Потому уже в середине 2000-х годов мировые эксперты в области вооружений заявляли, что артиллерия отживает свой век. А баллистические ракеты – это вообще удел различных террористических организаций и поддерживающих их стран. Поэтому разработка в России оперативно-тактических комплексов "Искандер" и успешное применение "Точек" в ходе операции в Чечне, по мнению зарубежных военных специалистов, только доказывали деградацию ВС РФ. А также свидетельствовали о нехватке денег даже на самое необходимое вооружение.

Согласно стереотипу высокоточное оружие может быть только у богатых и развитых стран мира. Ведь самолеты, крылатые ракеты и бомбы – это очень и очень дорого и позволить себе подобное могут только избранные.

Нежданная точность

О том, что Иран уделяет пристальное внимание развитию баллистических ракет, известно уже достаточно давно. Работы ведутся еще начиная с середины 90-х годов, но долгое время считалось: Тегеран создает оружие для террористических актов. Большинство западных экспертов предпочитали упорно игнорировать тот факт, что иранская промышленность пытается оснастить свои ракетные изделия головками самонаведения. Предполагалось: ракеты будут оснащены химическими боеприпасами, а возможно, со временем даже ядерными.

В июне 2017 года запрещенное в России "Исламское государство" провело террористическую атаку на объекты в Тегеране. Под удар попали парламент Ирана и мавзолей Хомейни. Погибли 17 человек, а еще 43 получили ранения. В ответ Иран применил свои баллистические ракеты по объектам ИГ в Сирии и Ираке.

Иранский ракетный удар был достаточно проработан, цели проверены и подтверждены беспилотными летательными аппаратами. Позже БЛА в режиме реального времени корректировали ракетные залпы, а также отслеживали их эффективность. Надо признать, что практически все объекты были поражены с достаточно высокой точностью.

А вот ракетный удар в сентябре нынешнего года оказался еще более показательным. Скорее всего Тегеран опасался, что американские военные смогут помочь курдам информацией и предупредят о ракетном ударе. Поэтому был предпринят ряд мер.

Иранские военные смогли скрытно перебросить ракеты к точке запуска. Пусковые установки были замаскированы под обычные грузовики. Да и сам запуск производился не со специальной ракетной базы, как было в 2017 году. ПУ развернули недалеко от оживленной автотрассы. Поэтому момент пуска и пролетающие над дорогой ракеты были запечатлены случайными зрителями.

Как и в случае с прошлогодним ударом, за целью наблюдал и корректировал пуски ракет беспилотный летательный аппарат. Но сейчас дрон вошел в воздушное пространство незадолго до начала удара. И тут надо отметить возросший класс иранских ракетчиков. За короткое время они подготовили ракеты, заложили траектории и произвели пуск. При этом для удара использовались достаточно старые Fateh-110. В настоящее время на вооружении Ирана есть более современные и точные изделия.

Строение, где проходила встреча курдских руководителей, было уничтожено. В результате погибла верхушка партии Иранского Курдистана и Демократической партии Курдистана. А Тегеран выложил эффективное видео с беспилотника, где хорошо видны попадания.

Первые сообщения о возросшей точности артиллерийского огня хоуситов появились также летом 2017 года. Это отметили в военных контингентах Саудовской Аравии и ОАЭ. Как известно, в гражданской войне в Йемене поддержку хоуситам оказывает Тегеран, который поставляет оружие и боеприпасы, а возможно, и военных советников.

Именно неожиданно точный огонь хоуситских артиллеристов стал одним из важных факторов, приведших к срыву нескольких штурмов важного портового города Ходейда. Снаряды и мины поражали пункты управления и склады хаадистов. Несколько раз под огонь попадали и подразделения ОАЭ. И только недавние видео, выложенные хоуситами, показали, что удары наносятся корректируемыми боеприпасами, наведение которых осуществляют беспилотники. В том числе и недорогие коммерческие квадрокоптеры.

Разрыв стереотипа

Итак, стереотип о применении высокоточного оружия нарушен. Вместо привычных самолетов с корректируемыми бомбами и крылатых ракет мы видим пусковые установки с баллистическими ракетами, к тому же замаскированными под обычные грузовики. Также обычные пикапы с установленными в кузовах минометами.

При этом эффективность такого высокоточного оружия ничуть не уступает классическому. А вот по критерию "стоимость-эффективность" баллистические ракеты, а также корректируемые мины и снаряды явно выигрывают у крылатых ракет и самолетов с корректируемыми авиабомбами с серьезным счетом. Получается, что узкий круг стран, которые могут производить или закупать классическое ВТО, нарушен. Можно возразить, что пока такие новинки есть только у Ирана. Но давайте будем реалистами. Иранская программа во многом интернациональна, она жестко связана с работами по ракетной технике в Северной Корее, Пакистане и еще ряде других стран.

Потому скорее всего высокоточные баллистические ракеты уже давно есть у Пхеньяна. Ведь Северная Корея – лидер этой международной ракетной программы. Просто Тегерану довелось испытать свои изделия в реальном бою, а северокорейцам пока нет.

И когда новые высокоточные баллистические ракеты выйдут на нелегальный международный рынок вооружений – только вопрос времени. Ведь обложенному санкциями Тегерану явно все равно, кому поставлять свои изделия, платили бы деньги.

Примечательно, что противостоять новой ракетной угрозе пока нечем. Опыт Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов показывает, что рассказы о якобы сверхэффективной зенитно-ракетной системе Patriot по большому счету миф. На перехват обычных, не высокоточных, баллистических ракет саудовские военные расходуют десятки дорогостоящих ракет-перехватчиков. Но при этом "баллистика" все равно прорывается к заданным целям.

Поэтому-то Израиль и пытается не допустить создания в Сирии иранских военных баз. Авиационным ударам подвергаются мало-мальски значимые цели. Хотя в последнее время удары у Израиля явно не получаются, но его военные продолжают стараться.

Но что делать, когда вместо явных ракетных баз – пусковые установки, замаскированные под гражданские грузовики? Ведь даже подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" и "Тополь" – очень сложные цели. А тут речь идет о технике, неотличимой от гражданской.

Схожая ситуация складывалась и в области применения артиллерии. Многие страны третьего мира предпочитали не использовать классические артсистемы, отдавая предпочтение минометам калибра до 82 миллиметров. Ведь для успешного применения гаубиц и тяжелых минометов нужны подготовленные расчеты и достаточно большое количество боеприпасов. Но и здесь ситуация меняется. Для радикального повышения точности стрельбы всего-то и нужны коммерческий квадрокоптер да несколько прошедших обучение специалистов. И уже одна "тачанка" со 120-мм минометом превращается в высокоточное "орудие смерти". Как показывает опыт хоуситов, двух-трех мин достаточно, чтобы нанести противнику весьма чувствительные потери.

Ответить пока нечем

Однозначного ответа, как противостоять новой угрозе, нет. Более того, многие страны еще даже не совсем осознали, что характер вооруженных конфликтов изменился. Пробные шаги делает Израиль, хотя его тактика массированных ударов по более или менее важным объектам Ирана в Сирии не увенчалась успехом. Также против новых баллистических ракет бессильны и израильские системы ПРО.

Одно уже можно сказать точно – в ближайшие десятилетия главной опасностью станут дешевые, но в то же время высокоточные баллистические ракеты, мины и снаряды.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 37 (750) за 25 сентября 2018 года