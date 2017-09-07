Лучше вооружать чужих, чем своих?



Украинские солдаты во время встречи с Петром Порошенко на военной базе рядом с Житомиром

Источник: © AP Photo, Efrem Lukatsky Украинские солдаты во время встречи с Петром Порошенко на военной базе рядом с ЖитомиромИсточник: © AP Photo, Efrem Lukatsky

Украина ждет оружия от Америки. Надежда на его получение упрямо висит в воздухе уже несколько лет. Но почему мы ждем оружие от Штатов, если сами входим в число стран-лидеров по его экспорту?

Украине в 1991 г. в наследство от СССР достался арсенал, о котором генералы могли только мечтать: 6 тысяч 11 танков, 5 тысяч 791 боевая машина, 6 тысяч 500 единиц артиллерии, 1 тысяча самолетов (истребителей, штурмовиков и военно-транспортных) и 400 вертолетов. США, самое мощное государство в мире, в 2012-м имели на вооружении 7 тысяч 84 танка, еще 2 тысячи 385 старых законсервировали. Боевых самолетов насчитывалось 2 тысячи 937 единиц.

Разумеется, доставшееся Украине вооружение было явно избыточным. От него нужно было избавляться. К сожалению, в угаре обретения независимости никто не задался целью подсчитать, какое количество нежданного подарка оставить себе. Начали продавать направо и налево исходя из запросов покупателей. Национальные интересы никого не волновали. США и Европу, правда, наше вооружение не интересовало (разные стандарты), зато имелся огромный рынок стран, в которые СССР многие годы поставлял свое вооружение.

Мы продали танки Т-72 и Т-80У, бронемашины БТР-60, БТР-80, БТР-94, БМП-1 и БМП-2, истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24 и Ми-8, гаубицы Д-30, "Гвоздика", "Акация", системы залпового огня "Град". Покупали их в разные годы Алжир, Азербайджан, Сербия, Сьерра-Леоне, Йемен, Мьянме, Судан, Чад, Конго, Китай, Камбоджа, Нигерия, Грузия и Казахстан.

В итоге в 2014 г. в строю осталось 700 танков (1445 пылилось на складах), 2189 бронемашин, 1421 артиллерийская система, 206 вертолетов и 326 самолетов.

Отдельного разговора заслуживает скандальная публикация Стокгольмского института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute - независимый международный институт, SIPRI) за 2015 г., на которую, вероятно, обратил внимание наш читатель. Согласно докладу, Украина в глобальном экспорте оружия в 2011-2015 гг. заняла 9-е место после Италии (общая доля нашей страны составила 2,6%). Самыми крупными в мире экспортерами оружия считались США, Россия, Китай, Франция и Германия. На них приходилось 74% международных поставок. На США - 33%, на Россию - 23%, на Китай - 6,2%, на Францию - 6%, на Германию - 5,6%.

Главными импортерами их оружия были страны Азии и Океании, Ближнего и Среднего Востока, среди которых первое место занимали Индия и Саудовская Аравия.

В феврале нынешнего года SIPRI еще больше озадачила мир. Согласно ее данным, в 2016 г. Украина экспортировала в Россию военных товаров на сумму 169 миллионов долларов. Большая доля - за счет поставок турбореактивных двухконтурных двигателей АИ-222 для российской авиации (в 2015 г. - 264 ед.).

Публикации SIPRI вызвали неоднозначную реакцию у отечественных экспертов. Например, директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец в интервью отечественной радиостанции подверг эти данные сомнению. Он заявил, что эксперты SIPRI ориентируются на контракты, подписанные 3-4 года назад. Они считают, что эти обязательства выполняются, тогда как на самом деле украинский экспорт вооружений в Россию был полностью прекращен во второй половине 2014 г.

К примеру, "Мотор Сич" официально заявила, что поставки двигателей АИ-222 для российских самолетов Як-130 были приостановлены еще в июне 2014 г.

Что касается данных SIPRI о поставке в Россию 17 самолетов Ан-140-100 и 11 - Ан-148-100Е, то эта информация тоже не соответствует действительности. На самом деле их изготавливают на самарском авиационном заводе "Авиакор" (Ан-140) и в "Воронежском самолетостроительном обществе" (Ан-148).

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак также считает, что шведские специалисты использовали данные по контрактам, заключенным Украиной в 2009-2010 гг. По его мнению, SIPRI манипулирует данными для того, чтобы показать всему миру, что Украина не нуждается в военно-технической помощи. Согласитесь, очень странно, когда страна, входящая в десятку лидеров по продажам вооружения, обращается за помощью к Америке.

Может, шведы действительно перегнули палку? Существует любопытный документ, доказывающий обратное. Речь идет о распоряжении Кабмина №1022-р от 15 августа 2011 г. Любой желающий может с ним ознакомиться, введя в Google его название - "Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено".

Поверьте, когда вы ознакомитесь с огромным перечнем вооружений, будете немало удивлены. Чтобы привести его полностью, не хватит двух номеров еженедельника. В списке указаны танки, самолеты, ракеты, станции слежения, генераторы, ремонтные мастерские, электростанции, автомобильные краны, разведывательные комплексы, машины управления огнем артиллерии, дальномеры, носки, сапоги, цистерны, рефрижераторы, рации, бинокли, инструменты и разнообразные запчасти. Остановимся на тех пунктах, которые, по нашему мнению, заслуживают особого внимания.

Итак, в списке присутствуют ствольная артиллерия (2А20, Д-30, "Гиацинт", "Мста", "Гвоздика", "Акация", "Пион") и разнообразные минометы. Один "Гиацинт" оценивался в 331 тысяч гривен, а миномет "Василек" - в 107 тысяч гривен.

Из реактивной артиллерии - БМ-21 (система залпового огня "Град", каждая единица стоила 257 тысяч гривен), "Ураган" (1075 тысяч гривен за штуку) и "Смерч" (1257 тысяч гривен).

Для борьбы с самолетами предлагались зенитные пушки и установки, из которых самой дорогой была "Шилка" (в зависимости от модификации - от 816 до 1160 тыс. грн. за ед.). К ним прилагались переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела" и "Игла", противотанковые комплексы "Фагот" и различное вспомогательное оборудование.

Поражает список стрелкового оружия. 190 тыс. автоматов АКМ образца 1959-1985 гг. по цене 276 гривен за штуку. Представляю, как оживились бы борцы за легализацию оружия на Украине. За такие деньги вся партия разошлась бы за пару дней. За АК-47 с металлическим прикладом (4923 ед.) требовали 293 гривен. Самый дорогой АК-74 (334 тыс. ед.) стоил 460 гривен.

Вдобавок 300 тысяч карабинов СКС (7,62 мм, 1945-1970 гг.) по цене 59 гривен за каждый. Любимый бандитами пистолет ТТ в списке также присутствует. 10 тысяч ед. образца 1931-1960 гг. Цена смешная - 146 гривен за штуку. Те, кто с ностальгией вспоминает гражданскую войну, могли бы прикупить "Наган" (15 тысяч ед.) за 114 гривен. В списке автоматы ППШ (300 тысяч), а также пулеметы, включая знаменитый "Максим", - 35 тысяч ед., 918 гривен за штуку, гранатометы, патроны и снаряды различных калибров.

Что касается самолетов, то в списке имеются Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-30 и Ан-72 по цене от 336 тысяч гривен до 4331 тысяч гривен. Годы выпуска - 1968- 1990-й. К ним прилагались ИЛ-76, построенные в 1984-1988 гг., по цене 3507 тысяч гривен каждый.

Среди истребителей - МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27 и МиГ-29. Последний - самый дорогой. 2188 тысяч гривен за штуку (всего 27 ед.). Штурмовиков было тоже немало. Су-17, Су-24 и Су-25. Общее количество - 103 ед. Самый старый выпущен в 1973 г. Цена - от 646 тысяч до 1967 тысяч гривен.

Из вертолетов предлагались Ми-2, Ми-8, Ми-24, Ми-26 и Ка-27. Годы выпуска - 1970-1989.

С танками тоже все в порядке. Т-64, Т-72 и Т-80, выпущенные в 1977-1990 гг. Всего - 1426 ед. Много, конечно, старья, но не находите ли странным, что танков Т-80 в списке аж 160 штук? Некоторые сошли с конвейера перед распадом СССР. А теперь вспомним, что сказал глава государства по поводу наших танков. Заняв высшую должность, он заявил, что есть выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. В июле 2017 г. президент заявил, что до конца года в армию поступят 72 модернизованных танка Т-72, по его словам, более 300 млн. грн. пойдет на закупку новейших танков "Оплот".

Спрашивается, зачем мы выставляли на продажу старые, но вполне боеспособные Т-72 и Т-80, если сегодня модернизируем даже глубоко устаревшие Т-64? Этот же вопрос можно отнести и к авиации (самолеты при должном техническом обслуживании служат не менее 30 лет), и к артиллерии. Любой желающий может выяснить, какие пушки сегодня применяются на востоке Украины. Все они присутствовали в списке продаж 2011 г. Я уж не говорю о стрелковом оружии. Автомат АКМ до сих пор популярен в десятках стран. Разумеется, он уступает современным моделям, зато безотказен, а это самое главное.

Со старым советским оружием разобрались. Осталось выяснить, куда девается новое, украинского производства. Речь пойдет о государственном концерне "Укроборонпром", в который входят более 100 предприятий оборонной промышленности. Вот что в июле этого года написало о нем американское издание Defense News, специализирующееся на военной тематике. "Укроборонпром" занял 62-е место в рейтинге мировых производителей оружия. В 2016 г. годовой доход концерна составил 1,075 миллиарда долларов, а в 2015 г. - 920 миллионов долларов. В прошлом году Укроборонпром занял 68-е место, в 2015 г. находился на 92-м, а в 2014-м не входил в топ-100.

Первые места в рейтинге заняли американские компании Lockheed Martin и Boeing, а также британская BAE Systems. Всего в списке 42 американские компании, 10 английских, 8 японских и 6 российских.

"Укроборонпром" также поспешил отчитаться об успехах. Замгендиректора по развитию Артур Херувимов сообщил, что концерн в прошлом году увеличил экспорт на 25% - с 570 миллионов долларов до 770 миллионов долларов. При этом полностью выполняются внутренние заказы, отечественные силовые структуры обеспечиваются всем необходимым. По его словам, такой результат был достигнут благодаря системной работе на международных рынках и сотрудничеству с международными партнерами.

Один из значимых заказов - заключенный в 2011 г. контракт с Таиландом (240 миллионов долларов) на поставку 49 новых украинских боевых танков "Оплот-Т", строящихся на харьковском заводе им. Малышева. В июне этого года в Таиланд прибыла пятая партия в составе пяти машин. Столько же танков поступило в ноябре прошлого года. Завершение контракта намечено на осень 2017-го.

Существует еще один действующий контракт, заключенный с Эфиопией в 2011 г. "Укроборонпром" обязался поставить 200 танков Т-72УА1 (модификация старого советского Т-72) на 100 миллионов долларов. Объясняя суть сделки, Сергей Згурец (в 2011 г. он работал в Центре исследований армии, конверсии и разоружения. - прим. авт.) заявил, что поставка танков обеспечит украинские предприятия заказами и поможет избавиться от излишков бронетехники. Тем более что Т-72 не входил в боевой состав армии, а хранился на базах. Этот контракт до сих пор выполняется на мощностях ГП "Киевский бронетанковый завод".

Эксперты, объясняя, почему Украина не может отказаться от контракта с Эфиопией, чтобы направить модернизированные танки в зону АТО, утверждают, что будут подорваны отношения с заказчиками, а искать новые рынки на фоне невыполнения прежних контрактов очень сложно. К тому же страна потеряет валюту, в которой так нуждается для закупки импортной техники для армии.

Следует также отметить, что в ВСУ сегодня используются Т-64БМ "Булат", а вот их модернизированный аналог - Т-64БМ "Оплот" - не только дорог, но и слишком сложен, нашим танкистам нужно осваивать его на полигонах не менее полугода.

Ключевая задача

Между тем оружие, в котором нуждается украинская армия, уходит за рубеж и нелегально. По данным СБУ, в январе 2017 г. сотрудники одной отечественной авиакомпании попытались вывезти из аэропорта "Киев" в Тегеран три ящика запчастей к противотанковым ракетным комплексам "Фагот" и 14 ящиков авиационного оборудования для самолетов Су-25, Су-27, МиГ-23 и МиГ-29.

В марте нынешнего года уже из аэропорта "Борисполь" собирались вывезти в Стамбул четыре тепловизора (каждый по 86 тысяч гривен) и три прицела ночного видения (25 тысяч гривен за ед.). Злоумышленники попытались использовать "зеленый коридор".

В марте 2017 г. сотрудники СБУ задержали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей Одесской обл., который присвоил 23 элемента навесной динамической защиты бронированной техники. Оборудование содержало 6,5 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

В это же время военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона открыла уголовное производство по факту кражи 164 пистолетов Макарова. Их вынесли со склада военнослужащие воинской части А0666, расположенной в Черноморске Одесской обл.

К слову, в феврале 2015 г. в Одесской обл. задержали начальника склада стрелкового оружия роты материального обеспечения 28-й отдельной гвардейской мехбригады, который украл 88 гранат Ф-1, два автомата Калашникова, четыре тротиловые шашки и несколько тысяч патронов.

В том, что кражи оружия являются системными, можно убедиться, ознакомившись с реестром судебных решений за два последних года.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в интервью одному из отечественных изданий заявил, что оружие похищают и на заводах, и в воинских частях, где оно списывается на боевые потери. Патроны и стрелковое вооружение продается внутри страны, а тепловизоры, средства радиотехнического контроля, минометы, приборы наведения и части противотанковых комплексов контрабандой вывозятся за границу (40-50 наименований военной продукции).

Как менялся экспорт украинской бронетехники[/b]

Министр обороны Степан Полторак в конце июля на своей странице в Фейсбуке написал: "Оснащение ВС Украины современным вооружением и военной техникой является ключевой задачей оборонной реформы. Поддержка иностранных коллег в этом вопросе для нас очень важна. С начала российской агрессии Украина обращалась к разным странам мира относительно предоставления украинской армии оборонительного оружия. Сейчас мы ждем соответствующие решения, и положительно будем воспринимать такую помощь".

Разумеется, нашей армии нужно чем-то обороняться, и желательно современным, а не устаревшим оружием. Но любой рачительный хозяин, прежде чем выбросить или продать по дешевке ту или иную вещь, сто раз подумает, чем ее можно заменить. В связи с этим остается только вспомнить известное изречение: "У оружия только два врага - ржавчина и политики".

Владимир Сенчихин