Сербия и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

БЕЛГРАД, 7 окт – РИА Новости. Сербия и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и заинтересованы в торговле и совместном производстве в оборонной промышленности, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита президента Турции Тайипа Эрдогана.

Президент Турции прибыл в понедельник в Белград с двухдневным визитом вместе с членами правительства и делегацией из 200 турецких предпринимателей. После торжественной встречи в правительственном комплексе "Палата Сербия", заседания Высшего совета по двустороннему сотрудничеству, подписания девяти межправительственных соглашений президенты Эрдоган и Вучич сделали заявления для СМИ.

"Сегодня первый раз после разговора наших экспертов я глубоко обсуждал с президентом Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере и ожидаю большого прогресса после подписания сегодня соглашения о сотрудничестве этой области. Наши специалисты высказали интерес к покупке определенных видов вооружений и оборудования в Турции, также мы выражаем наше желание участвовать в процессе трансфера технологий и создания совместного предприятия в оборонной промышленности", - заявил Вучич на пресс-конференции.