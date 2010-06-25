Америка вооружала террористов в Сирии (The American Conservative, США)



Боевики "Исламского государства" стреляют из зенитного орудия в городе Хассакех на северо-востоке Сирии

Источник: © AP Photo, militant photo via AP, File Боевики "Исламского государства" стреляют из зенитного орудия в городе Хассакех на северо-востоке СирииИсточник: © AP Photo, militant photo via AP, File

Конгрессмен Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), которая одновременно является членом комитетов Палаты представителей по делам вооруженных сил и по иностранным делам, вынесла на рассмотрение законопроект, который запрещает США оказывать любое содействие террористическим организациям в Сирии, а также любым организациям, непосредственно сотрудничающим с ними. Что еще важнее, этот законопроект запрещает США продавать оружие и сотрудничать в военной сфере со странами, которые предоставляют оружие и финансируют эти террористические организации, а также их пособников.

Предложенный Габбард Закон о прекращении финансирования террористов (Stop Arming Terrorists Act) стал первой попыткой оспорить в Конгрессе политику США по отношению к Сирии и продолжающейся там гражданской войне - попыткой, которую необходимо было предпринять уже давно: в 2012-2013 годах администрация Обамы помогала своим суннитским союзникам - Турции, Саудовской Аравии и Катару - предоставлять оружие сирийским и несирийским вооруженным группировкам, чтобы те могли свергнуть режим президента Башара аль-Асада. А в 2013 году администрация начала отправлять оружие тем, кого ЦРУ тогда считало "относительно умеренными" оппозиционными группировками, которые нередко исповедовали принципы исламистского экстремизма.

Такая политика, которая должна была способствовать замене режима Асада на более демократический режим, в действительности способствовала превращению сирийского ответвления "Аль-Каиды"*, "Фронта ан-Нусра"*, в главную угрозу для правительства Асада.

Сторонники политики предоставления оружия считают, что это необходимо делать для того, чтобы противостоять росту влияния Ирана в Сирии. Однако этот аргумент не имеет никакого отношения к реальной проблеме, возникшей в связи с такой политикой США. Сирийская политика администрации Обамы фактически подорвала процесс реализации интересов США, которые должны были стать краеугольным камнем "глобальной войны с терроризмом", а именно уничтожение "Аль-Каиды" и связанных с ней террористических организаций. В сущности, США подчинили свои интересы, заключавшиеся в борьбе с терроризмом, интересам своих суннитских союзников. Таким образом, они помогли создать новую террористическую угрозу в самом сердце Ближнего Востока.

Политика предоставления оружия военизированным группировкам, стремящимся свергнуть правительство президента Башара аль-Асада, началась в сентябре 2011 года, когда суннитские союзники президента Барака Обамы - Турция, Саудовская Аравия и Катар - потребовали от него предоставить тяжелое вооружение той военизированной оппозиции, чей режим они намеревались установить в Сирии. Турция и режимы стран Персидского залива хотели, чтобы США предоставили повстанцам противотанковое и зенитное оружие, как сообщил один бывший чиновник администрации Обамы.

Обама отказался предоставить оружие оппозиции, но он согласился оказать скрытую логистическую поддержку в проведении кампании по предоставлению военной помощи, заключавшейся в передаче оружия оппозиционным группировкам. Участие ЦРУ в процессе вооружения антиасадовских сил началось с организации поставок оружия со складов режима Каддафи, которые сохранились в Бенгази. Контролируемые ЦРУ компании отправляли оружие из военного порта в Бенгази в два небольших порта в Сирии, привлекая бывших американских военных, которым поручалось решение логистических вопросов. Об этом в 2014 году написал в своем отчете журналист Сай Херш (Sy Hersh). Средства на реализацию этой программы поступали в основном от Саудовской Аравии.

В рассекреченном докладе Разведывательного управления Министерства обороны США, составленном в октябре 2012 года, говорилось, что партия оружия, отправленная в конце августа 2012 года, включала в себя 500 снайперских винтовок, 100 реактивных противотанковых гранатометов (РПГ), а также 300 снарядов для РПГ и 400 гаубиц. Как говорилось в докладе, в каждой партии было по 10 грузовых контейнеров, в каждом из которых было по 20 тонн груза. То есть общий вес каждой партии оружия достигал примерно 250 тонн. Даже если ЦРУ организовывало поставку всего одной такой партии в месяц, общий объем поставок оружия в Сирию с октября 2011 года по август 2012 года должен был составить 2750 тонн. Скорее всего, в реальность общий объем поставок был во много раз больше.

Операция ЦРУ по проведению тайных поставок оружия из Ливии неожиданно прекратилась в сентябре 2012 года, когда ливийские боевики атаковали и сожгли пристройку к зданию посольства в Бенгази, которая использовалась для проведения этой операции. К тому времени гораздо более масштабный канал поставок оружия антиправительственным группировкам уже начал свою работу. ЦРУ помогло саудовцам наладить контакт с одним высокопоставленным хорватским чиновником, который предложил продать крупную партию оружия, оставшегося после войн на Балканах 1990-х годов. ЦРУ также помогало саудовцам закупать оружие у поставщиков и правительств еще нескольких стран бывшего советского блока.

Располагая большим количество оружия, полученного в результате ливийской операции ЦРУ и купленного у хорватов, в декабре 2012 года Саудовская Аравия и Катар резко увеличили число полетов военных грузовых самолетов в Турцию и сохраняли их интенсивность в течение следующих двух с половиной месяцев. Как сообщило издание New York Times, к середине марта 2013 года общее число таких полетов составило 160. Самолет ИЛ-76, который чаще всего используется для решения подобных задач в странах Персидского залива, может поднимать воздух примерно 50 тонн груза, то есть с конца 2012 года до начала 2013 года через турецкую границу в Сирию было доставлено примерно 8 тысяч тонн оружия.

Один американский чиновник назвал новый уровень поставок оружия сирийским повстанцам "водопадом оружия". Результаты продлившегося целый год расследования, проведенного Балканской сетью расследовательской журналистики (Balkan Investigative Reporting Network) и Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project), показали, что саудовцы намеревались создать мощную традиционную армию в Сирии. В "сертификате конечного пользователя" оружия, приобретенного у одной компании в Белграде, Сербия, в мае 2013 году, указаны 500 советских гранатометов ПГ-7ВР, способных пробивать толстую танковую броню, вместе с 2 миллионами снарядов, 50 противотанковых ракетных комплексов "Конкурс" с 500 ракетами, 50 зенитных орудий, 10 тысяч осколочных гранат ОГ-7, способных пробивать тяжелые бронежилеты, четыре реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", каждая из которых способна одновременно выпускать по 40 ракет дальностью от 19 до 30 километров, а также 20 тысяч ракет "Град".

В сертификате конечного пользователя другой партии, отправленной в Саудовскую Аравию этой же сербской компанией, было указано 300 танков, 2 тысячи РПГ и 16,5 тысячи других ракетных установок, миллион снарядов для зенитной установки ЗУ-23-2 и 315 миллионов патронов для различных видов оружия.

Эти две партии являются лишь малой долей того объема оружия, которое Саудовская Аравия приобрела в течение следующих нескольких лет у восьми балканских государств. Эксперты обнаружили, что саудовцы заключали самые крупные сделки со странами бывшего советского блока в 2015 году и что многие оружейные системы, проданные саудовцам, были совершенно новыми. Более того, почти 40% оружия, приобретенного саудовцами у этих стран, не было доставлено до начала 2017 года. То есть саудовцы заключали контракты на поставки оружия так, чтобы вести полномасштабную войну в Сирии в течение еще нескольких лет.

Однако пока самой значимой единовременной покупкой оружия саудовцами стала закупка не у балканских государств, а у США. Речь идет о продаже 15 тысяч тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW, которые обошлись Саудовской Аравии в 1 миллиард долларов. Эта сделка стала результатом принятого Обамой решения снять свой запрет на предоставление смертельного оружия антиасадовским вооруженным группировкам. Более того, саудовцы пообещали, что эти противотанковые комплексы попадут в руки сирийских повстанцев только с разрешения США. Эти комплексы появились в Сирии уже в 2014 году и скоро оказали существенное влияние на военный баланс в стране.

Такая хлынувшая в Сирию лавина оружия наряду с приходом 20 тысяч иностранных боевиков - в основном из Турции - во много определили характер этого конфликта. Это оружие помогло превратить сирийское ответвление "Аль-Каиды", "Фронт ан-Нусра" (которое теперь называется "Тахрир аш-Шам"*), и его верных союзников в самую мощную антиасадовскую силу в Сирии - и стало толчком к формированию "Исламского государства"*.

К концу 2012 года американским чиновникам стало ясно, что основная масса оружия, которое стало прибывать в страну с начала года, отправлялась боевикам "Аль-Каиды" и их союзникам, которые стремительно укрепляли свои позиции в Сирии. В октябре 2012 года американские чиновники признали в беседе с репортерами New York Times, что "большая часть" оружия, переплавленного вооруженным оппозиционным группировкам в Сирии при поддержке США в течение предыдущего года, попала в руки "радикальных исламистских джихадистов" - то есть в руки боевиков "Фронта ан-Нусра".

"Фронт ан-Нусра" и его союзники стали главными получателями оружия, потому что Саудовская Аравия, Турция и Катар хотели, чтобы оружие попало в руки тех военных группировок, которые демонстрировали наивысшие результаты в борьбе против правительственных сил. К лету 2012 года "Фронт ан-Нусра", пополнивший свои ряды за счет нескольких тысяч иностранных джихадистов, прибывших в Сирию через турецкую границу, уже выполнял роль лидера в атаках на войска сирийского правительства в тесном сотрудничестве с бригадами "Сирийской свободной армии".

В ноябре и декабре 2012 года боевики "Фронта ан-Нусра" вместе с представителями "Сирийской свободной армии" начали создавать своеобразные "координационные центры" на нескольких фронтах, как написал Чарльз Листер (Charles Lister) в своей книге "Сирийский джихад". Одним из командиров, который нравился Вашингтону, был полковник Абдул Джаббар аль-Окейди (Abdul Jabbar al-Oqaidi), бывший офицер сирийской армии, возглавивший Революционный военный совет Алеппо. Посол Роберт Форд (Robert Ford), который сохранил за собой эту должность даже после того, как ему пришлось покинуть Сирию, публично встретился с Окейди в мае 2013 года, чтобы сообщить ему о готовности США оказать ему поддержку.

Однако Окейди и его отряды были всего лишь младшими партнерами в коалиции сил Алепоо, в которой самым сильным элементом был "Фронт ан-Нусра". Реальную ситуацию можно оценить по видеоролику, в котором Окейди рассказывает о своих хороших отношениях с лидерами "Исламского государств" и в котором показано, как он празднует захват военной базы сирийского правительства, произошедший в сентябре 2013 года, вместе с главным командиром джихадистов в провинции Алеппо.

К началу 2013 года "Сирийская свободная армия", которая никогда, в сущности, не была военной организацией, перестала играть какую-либо значимую роль в сирийском конфликте. Новые антиасадовские группировки даже перестали пользоваться этим названием, чтобы обозначать себя, как сказал один специалист по сирийскому конфликту.

Поэтому, когда оружие из Турции прибывало на различные фронты, все неджихадистские группировки понимали, что это оружие достанется "Фронту ан-Нусра" и его ближайшим союзникам. В докладе McClatchy, опубликованном в начале 2013 года и посвященном ситуации в городе на севере центральной части Сирии, говорилось о том, как военные договоренности между "Фронтом ан-Нусра" и бригадами "Сирийской свободной армии" управляли процессом распределения оружия. Несколькими неделями ранее один из этих отрядов - "Бригада победы" - приняла участие в успешной атаке на стратегический город вместе с самым важным военным союзником "Аль-Каиды", бригадой "Ахрар аш-Шам"*. Один репортер наблюдал за тем, как члены той бригады и "Ахрар аш-Шам" демонстрировали новое оружие, в том числе сделанные в России РПГ-27 и гранатометы РГ-6.

© AP Photo, militant photo via AP, FileБоевик "Исламского государства" во время боя с сирийскими государственными войсками в провинции Хомс

На вопрос о том, передала ли "Бригада победы" часть нового оружия "Ахрар аш-Шам", представитель последней ответил: "Конечно, она передала нам оружие. Мы сражаемся вместе".

Турция и Катар сознательно выбрали "Аль-Каиду" и ее ближайшего союзника, "Ахрар аш-Шам", в качестве получателей оружейных систем. В конце 2013 года и начале 2014 года турецкая полиция перехватила несколько грузовиков с оружием, которые направлялись в провинцию Хатай на юге Турции. Согласно показаниям турецких полицейских, эти грузы сопровождали несколько сотрудников турецкой разведки. Эта провинция контролируется боевиками "Ахрар аш-Шам". Скоро Турция начала относиться к "Ахрар аш-Шам" как к своему главному клиенту в Сирии, как сказал Файзаль Итани (Faysal Itani), старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока имени Рафика Харири при Атлантическом совете.

Один агент катарской разведки, который принимал участие в поставках оружия экстремистским группировкам в Ливии, стал ключевой фигурой в организации поставок оружия из Турции в Сирию. Один агент арабских разведывательных служб, знакомый с содержанием переговоров с внешними поставщиками, проводившимися в Турции у сирийской границы в те годы, сообщил изданию Washington Times, что, когда один из участников переговоров предупредил, что внешние державы поддерживают джихадистов, тогда как неисламистские группировки постепенно выдыхаются, представитель Катара сказал: "Я буду посылать оружие даже "Аль-Каиде", если это поможет".

По словам одного дипломатического источника на Ближнем Востоке, Катар поставлял оружие как "Фронту ан-Нусра", так и "Ахрар аш-Шам". В 2013 году члены Национального совета безопасности при администрации Обамы предложили американским чиновникам выразить свое недовольство в связи с тем, что Катар вооружает экстремистов в Сирии и Ливии, убрав истребители с американской военно-воздушной базы в Катаре. Пентагон отверг это предложение, чтобы сохранить доступ к этой базе.

Как пишет Херш, президент Обама обсуждал с премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом (Recep Tayyip Erdogan) тему поддержки, которое его правительство оказывало джихадистам, во время ужина в Белом доме в мае 2013 года. "Мы знаем, что вы делаете с радикалами в Сирии", - сказал тогда Обама, обратившись к Эрдогану.

Между тем публично администрация США мельком упомянула о сотрудничестве Турции с "Фронтом ан-Нусра" только в конце 2014 года. Вскоре после отъезда из Анкары Фрэнсис Риккардоне (Francis Ricciardone), посол США в Турции с 2011 по середину 2014 года, сообщил изданию Daily Telegraph, что Турция, "честно говоря, некоторое время сотрудничала с группировками, в том числе с "ан-Нусра"".

Ближе всего к тому, чтобы публично упрекнуть своих союзников в предоставлении оружия сирийским террористам, Вашингтон подошел тогда, когда вице-президент Джо Байден (Joe Biden) подверг критике их действия в октябре 2014 года. В ходе своего импровизированного выступления в Школе Кеннеди Гарварда Байден пожаловался, что "нашей главной проблемой являются наши союзники". По его словам, теми силами, которым они предоставляли оружие, были ""ан-Нусра", "Аль-Каида" и экстремистские элементы из числа джихадистов, прибывших из других стран мира".

Байден быстро извинился за свои слова, объяснив, что он вовсе не имел в виду, что союзники США сознательно предоставляли оружие джихадистам. Но посол Форд присоединился к его жалобе, сказав в интервью ВВС: "То, что сказал Байден о наших союзниках, способствующих углублению проблемы экстремизма, - это правда".

В июне 2013 года Обама дал свое согласие на первую прямую поставку смертельного оружия повстанческим бригадам, которые ЦРУ тщательно проверило. К весне 2014 года сделанные в США противотанковые ракетные установки BGM-71E из тех, которые были переданы Саудовской Аравии, начали появляться в руках избранных антиасадовских группировок. Но ЦРУ выдвинуло условие, чтобы те группировки, которые их получают, не сотрудничали с "Фронтом ан-Нусра" и его союзниками.

Это условие подразумевало, что Вашингтон поставляет оружие вооруженным группировкам, которые достаточно сильны для того, чтобы сохранить независимость от "Фронта ан-Нусра". Однако все группировки из списка "относительно умеренных" повстанцев, проверенных ЦРУ, были чрезвычайно уязвимыми перед влиянием и мощью "Фронта ан-Нусра". В ноябре 2014 года боевики "Фронта ан-Нусра" нанесли удары по двум сильнейшим группировкам, поддерживаемым ЦРУ - "Харакат Хазм" и "Сирийский революционный фронт" - захватив их тяжелое оружие, включая противотанковые ракетные установки TOW и ракетные установки "Град".

В начале марте 2015 года ветка "Харакат Хазм" в Алеппо прекратила свое существование, а "Фронт ан-Нусра" сразу же продемонстрировал фотографии ракет TOW и другого оружия, которое им удалось захватить после ее распада. В марте 2016 года боевики "ан-Нусра" атаковали штаб-квартиру 13-й дивизии на северо-западе провинции Идлиб и захватили все ее ракеты TOW. Позже, тоже в марте, "Фронт ан-Нусра" выложил видеоролик, на котором видно, как его боевики используют те установки TOW, которые они ранее захватили.

Однако это был не единственный способ, при помощи которого "Фронт ан-Нусра" воспользовался щедростью ЦРУ. Вместе со своим близким союзником, "Ахрар аш-Шам", эта террористическая организация начала планировать кампанию по захвату контроля над всей провинцией Идлиб зимой 2014-2015 годов. Перестав притворяться, что у них нет ничего общего с "Аль-Каидой", Турция, Саудовская Аравия и Катар начали работать вместе с "Фронтом ан-Нусра" над созданием нового вооруженного формирования для провинции Идлиб под названием "Армия завоевания", куда вошли боевики "Фронта ан-Нусра" и его ближайших союзников. Саудовская Аравия и Катар предоставили очередную порцию оружия для реализации этой задачи, а Турция помогла переправить его в Сирию. 28 марта, спустя четыре дня после начала этой кампании, "Армия завоеваний" успешно захватила контроль над городом Идлиб.

Неджихадистские группировки, получавшие современное оружие по программе ЦРУ, не принимали участия в первоначальном наступлении на Идлиб. После захвата города Идлиб оперативный пункт во главе с США, находившийся на юге Турции, просигнализировал поддерживаемым ЦРУ группировкам, что теперь они могут принять участие в кампании по консолидации контроля над оставшейся частью этой провинции. Как сообщил Листер, британский эксперт по джихадистам в Сирии, который поддерживает контакт с джихадистами и другими вооруженными группировками, получатели оружия ЦРУ, такие как 13-я дивизия, присоединились к "Фронту ан-Нусра" в его кампании по захвату Идлиба, и ЦРУ даже не попыталось их остановить.

Когда началось наступление на Идлиб, поддерживаемые ЦРУ группировки уже получали множество ракетных комплексов TOW, и теперь они чрезвычайно эффективно использовали их против танков сирийской армии. Это стало началом новой фазы войны, в ходе которой политика США заключалась в поддержке альянса "относительно умеренных" группировок и "Фронта ан-Нусра".

Этот новый альянс распространился и на Алеппо, где джихадистские группировки, близкие к "Фронту ан-Нусра" создали новое объединение под названием "Фатех Халаб"* вместе с девятью вооруженными группировками в провинции Алеппо, получавшими помощь от ЦРУ. Поддерживаемые ЦРУ группировки имели полное право заявлять, что они не сотрудничают с "Фронтом ан-Нусра", потому что это ответвление "Аль-Каиды" не входило в официальный список участников объединения. Однако, как говорится в одном докладе, это была всего лишь уловка, чтобы ЦРУ имело возможность и дальше поставлять оружие своим клиентам, несмотря на их фактический альянс с "Аль-Каидой".

Суть всего этого ясна: поскольку США помогали своим суннитским союзникам обеспечивать оружием "Фронт ан-Нусра" и его союзников и поставляли в зону боевых действий современное оружие, которое рано или поздно должно было оказаться в руках "ан-Нусра" и укрепить их военные позиции, Вашингтон несет ответственность за расширение зоны влияния "Аль-Каиды" на территории Сирии. ЦРУ и Пентагон, очевидно, готовы закрыть глаза на такое отступление от заявленной Америкой контртеррористической миссии. Если Конгресс или Белый дом открыто не выступят против такого предательства - на чем настаивает Тулси Габбард в своем законопроекте - США будут и дальше способствовать консолидации власти "Аль-Каиды" в Сирии, даже если "Исламское государство" потерпит там поражение.

* Террористические организации, запрещенные в РФ

Гарет Портер (Gareth Porter)