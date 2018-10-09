Parlamentni listy (Чехия): Третья мировая война? Тереза Спенцерова предметно и ясно говорит об угрозах ударов США по России

"Россия вот уже несколько лет повторяет, что США нарушают РСМД (договор о ликвидации ракет средней и малой дальности) тем, что размещают в Европе свою систему ПРО. Причем, некоторые из этих американских ракет - ракеты средней дальности, или они могут стать ими при определенных изменениях, то есть смогут нести ядерный боезаряд. Американцы утверждают, что ничего не нарушают и, наоборот, обвиняют россиян в том, что это они нарушают РСМД, проводя испытания первоначально морских систем "Калибр" в модификации наземного базирования. Россияне тоже все отрицают", - комментирует редактор газеты "Литерарни новины" и аналитик Тереза Спенцерова недавние заявления Соединенных Штатов о том, что они "уничтожат" в России ракеты большой дальности. В рамках обзора событий прошедшей недели на портале "Парламентни листы" Спенцерова, например, говорит и о французском президенте Макроне.

- Parlamentní listy: Американцы вместе с союзниками по НАТО обвиняют Россию в создании ракет средней дальности. Якобы россияне производят их, нарушая международные договоренности, и прозвучала угроза, что американцы "уничтожат" эти российские ракеты. Правда, эту угрозу уже смягчили. И тем не менее о чем идет речь? Подобная ракета, как говорят, поражает цель ядерным зарядом за десять минут. Все это просто жесткая риторика, или кто-то хочет опять обострить ситуацию?

- Тереза Спенцерова: Проблема - в договоре РСМД, который когда-то давно подписали Рейган и Горбачев. По договору запрещались ракеты дальностью от 500 до 5500 километров наземного базирования, поскольку их относительно непродолжительное время полета фактически позволяло одной из сторон нанести удар, на который вторая сторона не успела бы ответить. Это нарушает доктрину "гарантированного взаимного уничтожения", а вместе с ней - систему "ядерного сдерживания" или "ядерного примирения". Поэтому, чтобы предотвратить войну, ракеты средней дальности запретили, как я уже сказала, но запрет коснулся только ракет наземного базирования, а не морского.

Россия вот уже несколько лет повторяет, что США нарушают РСМД тем, что размещают в Европе свою систему ПРО. Причем, некоторые из этих американских ракет - ракеты средней дальности, или они могут стать ими при определенных изменениях, то есть смогут нести ядерный боезаряд. Американцы утверждают, что ничего не нарушают и, наоборот, обвиняют россиян в том, что они нарушают РСМД, проводя испытания первоначально морских систем "Калибр" в модификации наземного базирования. Россияне тоже все отрицают и говорят… В общем, между США и Россией царят "разногласия" по поводу технической дифференциации разных типов ракет.

В дело вмешался посол США при НАТО Кей Хатчисон, которая заявила, что США придется "уничтожить" российские ракеты. Правда затем, как вы уже сказали, она попыталась смягчить свое заявления разными способами, но ясно, что любая американская бомбардировка России приведет к масштабной третьей мировой войне. Госпожа Хатчисон - опытный республиканский политик, который, однако, не обладает никаким военным опытом, поэтому можно предположить, что она воспользовалась где-то услышанной агрессивной формулировкой, а, возможно, ей кто-то посоветовал так сказать. Но поскольку, как я предполагаю, никто не хочет третьей мировой, потому что ее на собственной шкуре почувствовали бы все, происходящее не является подготовкой к конфликту между США и Россией. Скорее Пентагон просто нагнетает угрозы и проблемы, чтобы военно-промышленный комплекс мог оправдать очередные миллиардные расходы на новое вооружение. В конце концов, приближается саммит НАТО, и единственным предметом обсуждений на нем будут возможные и невозможные угрозы, а также необходимость повысить "обязательные отчисления" в пользу американской оборонной промышленности… И все же, как я полагаю, нынешний "горячий мир", который пришел на смену холодной войне, устоит.

- В прошлый раз вы говорили об ослаблении США в контексте событий на Ближнем Востоке, где Россия, Иран и Турция договорились о том, что будет с северо-западной Сирией. Удается ли им реализовывать план по уничтожению и эвакуации местных боевиков? Или кто-то из них на это уже махнул рукой?

- Кажется, для турецкого президента Эрдогана подписание соглашения с Россией об Идлибе, которым он - под довольное мурлыканье Запада - предотвратил наступление на эту джихадистскую провинцию, было самым простым делом. Теперь ему остается всего 14 дней на то, чтобы выполнить обещанное Путину, то есть разоружить самые радикальные джихадистские группировки, создать в Идлибе демилитаризованную зону и так далее. Судя по всему, Эрдогана, как и предполагалось, не слушается, к примеру, "Аль-Каида" (запрещенная в России - прим. ред.) и другие особо радикальные джихадисты. Но хуже всего то, что выполнять договоренности не спешат даже "умеренные" боевики, которых Турция финансировала и вооружала на протяжении всей войны.

Таким образом, в какой-то момент может оказаться, что влияние Эрдоргана в регионе совсем не так велико, как он того хотел бы. А из этого, в свою очередь, следует, что он может утратить "ценность" и для остальных заинтересованных сторон. Правда, похоже, неожиданно на помощь Эрдогану пришел Дамаск, который устами своего министра иностранных дел продлил срок, данный на разоружение джихадистов, до декабря. Сирийский министр также добавил, что все сирийские джихадистские отряды могут остаться и "урегулировать свой статус с сирийскими силами безопасности", а все иностранцы "должны уйти через Турцию в свои страны". Это опять поднимет на Западе волну возмущения, ведь нам собственные граждане-джихадисты обратно не нужны. Мы предпочли бы, чтобы они погибли в Идлибе, и у нас тогда хотя бы появится повод критиковать Сирию за то, что она истребила массу "прекрасных светских, феминистических и "гендерно" грамотных борцов за демократию"…

- Говорят, на Скрипаля покушалась большая шишка из российских спецслужб. Высокопоставленный агент, который эвакуировал Януковича из Киева и воевал на Донбассе. Какая есть информация об этом? Выдумали ли уже новые санкции?

- Я должна признаться, что все меньше слежу за "делом Скрипаля", поскольку оно так "разветвилось", что я не успеваю даже читать, а уж тем более запоминать, что, как и где российские суперагенты натворили. У меня по-прежнему ощущение, что каждое очередное безумное заявление - это, прежде всего, попытка отвлечь внимание от дыр и несоответствий в самом начале истории, которым Лондон по-прежнему не дал объяснений…

- Изолировать Россию никак не удается. Путин снова встретится с австрийским канцлером, провел переговоры с президентом Сербии, поддерживает теплые отношения с Орбаном… Что все это значит? Кроме того, часть чешских СМИ и политиков боится, что если Россия получит заказ на достройку АЭС "Дукованы", то возьмет нас под свой геополитический контроль на многие годы вперед. Вы тоже этого боитесь?

- Это означает только то, что, как вы и говорите, изолировать Россию не удается. Однако это очевидно уже давно. В конце концов, список западных политиков, которые встретились с Путиным в последние месяцы, еще длиннее и начинается Трампом, а заканчивается Меркель и Макроном. На самом деле это подтверждает, пожалуй, только то, насколько далеки от реальности те люди, кто продолжает твердить об "изоляции". Лично я эту тему даже не стала бы обсуждать.

Что касается упомянутого вами "геополитическом захвата" из-за АЭС "Дукованы", то, конечно, наша энергетическая зависимость от российских компаний возросла бы, но разве это повод говорить о "захвате"? Ведь мы все-таки члены НАТО и ЕС, поэтому как русские могут нас "захватить"? Если нам придется уж совсем туго, наши союзники тут же придут нам на помощь, не так ли? Или вы так не думаете?

А теперь без шуток. Загвоздка в том, что проблема реакторов на АЭС "Дукованы" - это проблема будущих десятилетий, а сегодня мы воспринимаем все через призму паранойи, в черно-белом цвете, крайне политизированно, хотя, как правило, мир играет разными оттенками скучного и нерадикального серого цвета. Я уже не говорю о мире будущего. И если кто-то полагает, что лучше быть "захваченными" американской фирмой Westinghouse в эпоху трамповской "Америки прежде всего", когда альфа и омега всех поступков - выжать из Европы как можно больше денег, то… Вероятно, мы просто прыгнули бы "из огня в полымя". Не стоит забывать, что китайцы подумывают о покупке Вестингауз (Westinghouse), поэтому еще неизвестно, кто в итоге нас "захватил" бы. А может, французы? Разве отнеслась бы компания Arevа к нам лучше только потому, что наши военнослужащие в Мали помогают охранять французские урановые и золотые шахты? Я не уверена… При этом мы находимся в ситуации, когда нас экономически "захватила" Германия, и ее давление еще усилится после постройки "Северного потока 2", по которому потечет российский раз. Запутанная ситуация, не так ли?

- Эрдоган приехал в Германию и вел себя там, как дома. Службы безопасности пошли ему навстречу. Как обстоят дела с правами человека в Турции? Скажем, если сравнивать с Россией.

- Я честно не знаю, как сравнивать ситуацию с правами человека в Турции и России - государствах, первое из которых постепенно переходит от секуляризма к исламу, а во втором пятая часть населения - мусульмане, и, кроме того, Россия ведет поиск своих глубоких христианских корней. Трудно говорить и об Америке, где, например, полицейские безнаказанно сотнями отстреливают негров. Или о Швейцарии, где недавно утвердили изменение закона, согласно которому теперь за проявления гомофобии или трансфобии можно получить до трех лет строгого режима. То есть, срок дают за мнение. Возможно, мнение безобразное, но все-таки мнение. Вообще вопрос прав человека - своего рода дубинка Запада, применяемая им против неугодных государств, но собственно понимание прав человека на самом Западе начинает размываться, становится абстрактным.

- Мир облетела фотография, на которой Эммануэль Макрон позирует с двумя темнокожими парнями, причем оба непристойно жестикулируют. Французский президент сфотографировался, не подумав, или это какое-то запланированное послание? Кстати, как вы оцениваете его правление? Две трети французов не доверяют Макрону. И что вы скажете о "французско-немецком" локомотиве европейской интеграции, то есть о Макроне и Меркель? Меркель тоже потерпела политическое поражение, когда отклонили ее кандидата на пост главы депутатского клуба партии.

- Жесты, возможно, и непристойные, но, в конце концов, поднятый средний палец просто является частью определенной субкультуры. Меня удивило только то, почему Эммануэль Макрон пожелал сфотографироваться именно с ними, так как сомневаюсь, что он хотел завоевать их симпатии и голоса. Подобные личности на выборы не ходят. Так что фото, конечно, интересное, но для меня непонятное. Возможно, это "просто" фотография, но, с другой стороны, высокопоставленные западные политики ничего не делают "просто так". Посмотрим. Может, вскоре все прояснится.

Да, вы правы, популярность Макрона дома постоянно снижается, поэтому уже уместнее говорить о непопулярности. То же происходит на европейской арене. Год назад в своей знаменитой "проевропейской" речи в Сорбонне Макрон представил 49 пунктов, с которыми собирался изменить Европейский Союз. 27 из них почило сразу после того, как президент их озвучил, а остальные, такие как, скажем, парламент государств еврозоны, не нашли у соответствующих стран никакой поддержки. Что касается самых известных предложений вроде европейской армии, то, возможно, они еще живы, но, скорее всего, по-прежнему вне закона. В общем, за год выяснилось, что "золотой мальчик" сделан из "лже-золота". Теперь Макрон старается набрать очки хотя бы тем, что угрожает странам-членам ЕС исключением из союза. А это даже для него слишком низкий уровень. Такой политик не может являться "евросоюзным локомотивом" вместе с немецким канцлером, у которой собственных проблем дома - хоть отбавляй. Сейчас этот "локомотив" стоит, и рассчитывать на него не стоит. По-моему, для Европейского Союза это плохо, потому что мы стоим на месте в момент, когда необходимы решительные шаги и смелые решения. Но на нет и суда нет.

- Мы "отметили" годовщину Мюнхенского сговора. Прозвучал такой вопрос: как нам наладить наши геополитические отношения так, чтобы никто нас больше не уничтожал и не обманывал?

- Я не знаю. По-моему, история не повторяется, поскольку мир летит вперед, и ничто не возвращается. Поэтому я не стала бы делать каких-то выводов о том, что за последние 80 лет нас успели обмануть и Запад, и Восток. Я понимаю, что это запечатлелось у многих в подсознании, но важнее принимать решения, ориентируясь на современность. Я была бы очень рада, если бы нам удалось вывести наши международные отношения на уровень равноправного диалога, хотя и признаю, что легче сказать, чем сделать. Для этого также необходимо политическое руководство, которое отстаивало бы этот принцип суверенитета, но я не уверена, что кто-то способный на это может победить на выборах в Чехии. В нашу буквально истерическую эпоху такое просто нереально.

- За какими событиями в ближайшие недели нам стоит следить?

- Я не знаю. Каждый день происходит что-то интересное…

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