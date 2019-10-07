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07.10.2019
Интерфакс-АВН

В состав ВМС США вошла новая ударная атомная подлодка с ракетами среднего радиуса действия

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USS Oregon SSN 793
USS Oregon SSN 793.
Источник изображения: http://www.milart.com

Вашингтон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Ударная атомная подводная лодка USS Oregon SSN 793 ("Орегон"), оснащенная 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км, в субботу на церемонии в городе Гротон (штат Коннектикут) была официально принята в боевой состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Орегон"" является 20-й подводной лодкой класса Virginia ("Вирджиния"), которая имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку.

В конструкции данной подлодки реализовано множество новейших технологий и инноваций, повышающих огневую мощь, маневренность и скрытность. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.

Стоимость постройки каждой АПЛ класса Virginia четвертого поколения оценивается примерно в $2,7 млрд. В общей сложности планируется построить 48 субмарин этого класса, 33 из них - до 2030 года. Они должны полностью заменить в составе ВМС США ударные атомные подлодки типа "Лос-Анджелес" и усовершенствованный "Лос-Анджелес" постройки 1970-1990-х годов.

Как сообщалось, в субботу в ходе церемонии в порту Гольфпорт в штате Миссисипи в состав ВМС США также вошел новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati ("Цинциннати"). В задачи корабля входят патрулирование, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
LCS-1
Los Angeles
Virginia АПЛ
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