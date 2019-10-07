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07.10.2019
Военно-промышленный курьер

Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ударная атомная подводная лодка USS Oregon SSN 793, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс км, принята в боевой состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Орегон" является 20-й подводной лодкой класса Virginia ("Вирджиния"), которая имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку.

В конструкции данной подлодки реализовано множество новейших технологий и инноваций, повышающих огневую мощь, маневренность и скрытность. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.

Стоимость постройки каждой АПЛ класса Virginia четвертого поколения оценивается примерно в $2,7 млрд. В общей сложности планируется построить 48 субмарин этого класса, 33 из них - до 2030 года. Они должны полностью заменить в составе ВМС США ударные атомные подлодки типа "Лос-Анджелес".

Как сообщалось, в ходе церемонии в порту Гольфпорт в штате Миссисипи в состав ВМС США также вошел новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati ("Цинциннати"). В задачи корабля входят патрулирование, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

В перспективе все корабли типа класса Independance будут усилены противокорабельными ракетами NSM.

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Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
NSM
Проекты
LCS-1
Los Angeles
Virginia АПЛ
РСМД
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1 комментарий
№1
07.10.2019 00:45
Вообще-то это называется крещение, а принятие в боевой состав будет только через год.

  У этого "В-П курьера" знающий английский язык человек уволился или заболел?

В этом году они поздравили тов. Путина с Д.Р. всего -то введением в боевой состав 1 литорального корабля.

PS. им такой идиотский заголовок придумал Пикассо-Канашенков?
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