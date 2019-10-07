Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД

Ударная атомная подводная лодка USS Oregon SSN 793, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс км, принята в боевой состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Орегон" является 20-й подводной лодкой класса Virginia ("Вирджиния"), которая имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку.

В конструкции данной подлодки реализовано множество новейших технологий и инноваций, повышающих огневую мощь, маневренность и скрытность. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.

Стоимость постройки каждой АПЛ класса Virginia четвертого поколения оценивается примерно в $2,7 млрд. В общей сложности планируется построить 48 субмарин этого класса, 33 из них - до 2030 года. Они должны полностью заменить в составе ВМС США ударные атомные подлодки типа "Лос-Анджелес".

Как сообщалось, в ходе церемонии в порту Гольфпорт в штате Миссисипи в состав ВМС США также вошел новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati ("Цинциннати"). В задачи корабля входят патрулирование, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

В перспективе все корабли типа класса Independance будут усилены противокорабельными ракетами NSM.