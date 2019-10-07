Пентагон защитит армейскую 3D-печать от угроз со стороны России и Китая

Пентагон продолжает стимулирование внедрения в вооруженные силы США передовых технологий логистики, включая расширенное использования 3D-печати. Подготовка включает в себя защитные меры от киберугроз со стороны России и КНР. Об этом сообщает портал Breaking Defence.

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Мост, построенный с применением технологий 3D-печати

В пятницу министр обороны Соединенных Штатов издал приказ, в котором регламентируются требования к передовому производству и подрядчикам. Среди прочего, в документе имеется ряд пунктов, которые должны способствовать усилению роли 3D-печати в вооруженных силах и связанных с ней методов.

Несмотря на то, что основная часть документа все же посвящена новым закупкам, часть его призывает к усовершенствованному производству запасных частей для лучшей поддержки устаревшего оборудования, первоначальные поставщики которого могли обанкротиться или уйти с рынка.

Ожидается, что технические эксперты пропишут требования к возможной производительности аппаратов для 3D-печати. Внедрение новых технологий должно способствовать повышению как повышению производительности, так и повышению боеготовности, снижению затрат и сокращению графика выхода оборудования или машин из ремонта.

На 16 страницах документа, описывающего догматы новой политики, помещены 53 конкретные задачи. Предполагается, что для ее реализации армейские правила будут пересмотрены в течение ближайших двух лет. Так же будет разработан подробный план внедрения данной политики и созданы методические пособия, включающие компьютерные модели и симуляции всего цикла, от чертежей до технического обслуживания.

Особое внимание в документе уделено вопросы защиты новых технологий от воздействия потенциального противника. Стратегия расширения возможностей армии США для аддитивного производства будет включать в себя противодействие возможным кибершпионажу и саботажу со стороны России и Китая: оба государства определены в военной доктрине США как основные противники Вашингтона.