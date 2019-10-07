Могерини видит большую перспективу для военных возможностей ЕС

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе удалось преодолеть скептицизм, связанный с созданием собственных оборонных возможностей ЕС, который царил еще пять лет назад, когда принимались планы в области европейской обороны, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Я вижу Европейский союз в качестве поставщика глобальной безопасности и вижу также растущий спрос со стороны наших партнеров на всемирное участие Европейского союза в вопросах безопасности и обороны. Наше сочетание гражданских и военных инструментов все больше ценится и востребовано во всем мире", - сказала глава дипломатии Евросоюза, выступая в пятницу на ежегодной конференции Института исследований в области безопасности ЕС (EUISS).

По ее словам, "Европейский союз должен быть способен в военном отношении действовать автономно, если это будет необходимо".

"Но "автономно" не означает "в одностороннем порядке". Все наши военные и гражданские миссии были запрошены принимающей страной или осуществлялись по мандату Организации Объединенных Наций. И за эти годы наше военное сотрудничество с нашими партнерами стало еще теснее", - продолжила Могерини.

Она сказала, что работа "по кооперативной автономии" шла по двум параллельным направлениям. "С одной стороны, мы укрепили наши возможности, а также наши командные структуры и финансовые инструменты для поддержки наших действий", - сказала представитель ЕС, добавив, что это как раз породило наибольший скептицизм на начальном этапе.

"В то же время мы укрепили наши партнерские отношения с НАТО, как никогда раньше. И здесь снова те, кто исходил из того, что одно противоречило другому, оказались неправы. Наше сотрудничество с НАТО сегодня теснее, чем когда-либо", - считает Могерини.

Она сообщила также, что в одиннадцати точках мира силы ЕС действуют совместно с миротворцами ООН, а это означает, что партнерство с НАТО важно, когда речь идет о безопасности и обороне, "но не является эксклюзивным".

Могерини подчеркнула значение партнерства с системой ООН, выделив сотрудничество на местах проведения миссий и операций и назвав его жизненно важным.

Кроме того, она напомнила о первом участии ЕС в военно-морских учениях со странами АСЕАН и о сотрудничестве в области безопасности с Африканским союзом, в частности, по созданию наднациональных вооруженных сил в Сахеле и в регионе озера Чад, отметив при этом, что военное партнерство ЕС имеет и региональное измерение.