Войти
07.10.2019
Интерфакс-АВН

Могерини видит большую перспективу для военных возможностей ЕС

245
0
0
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе удалось преодолеть скептицизм, связанный с созданием собственных оборонных возможностей ЕС, который царил еще пять лет назад, когда принимались планы в области европейской обороны, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Я вижу Европейский союз в качестве поставщика глобальной безопасности и вижу также растущий спрос со стороны наших партнеров на всемирное участие Европейского союза в вопросах безопасности и обороны. Наше сочетание гражданских и военных инструментов все больше ценится и востребовано во всем мире", - сказала глава дипломатии Евросоюза, выступая в пятницу на ежегодной конференции Института исследований в области безопасности ЕС (EUISS).

По ее словам, "Европейский союз должен быть способен в военном отношении действовать автономно, если это будет необходимо".

"Но "автономно" не означает "в одностороннем порядке". Все наши военные и гражданские миссии были запрошены принимающей страной или осуществлялись по мандату Организации Объединенных Наций. И за эти годы наше военное сотрудничество с нашими партнерами стало еще теснее", - продолжила Могерини.

Она сказала, что работа "по кооперативной автономии" шла по двум параллельным направлениям. "С одной стороны, мы укрепили наши возможности, а также наши командные структуры и финансовые инструменты для поддержки наших действий", - сказала представитель ЕС, добавив, что это как раз породило наибольший скептицизм на начальном этапе.

"В то же время мы укрепили наши партнерские отношения с НАТО, как никогда раньше. И здесь снова те, кто исходил из того, что одно противоречило другому, оказались неправы. Наше сотрудничество с НАТО сегодня теснее, чем когда-либо", - считает Могерини.

Она сообщила также, что в одиннадцати точках мира силы ЕС действуют совместно с миротворцами ООН, а это означает, что партнерство с НАТО важно, когда речь идет о безопасности и обороне, "но не является эксклюзивным".

Могерини подчеркнула значение партнерства с системой ООН, выделив сотрудничество на местах проведения миссий и операций и назвав его жизненно важным.

Кроме того, она напомнила о первом участии ЕС в военно-морских учениях со странами АСЕАН и о сотрудничестве в области безопасности с Африканским союзом, в частности, по созданию наднациональных вооруженных сил в Сахеле и в регионе озера Чад, отметив при этом, что военное партнерство ЕС имеет и региональное измерение.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чад
Компании
ООН
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
04.03.2019
Решение на войну
04.01.2016
Посол Польши во Франции о состоянии польской армии и конфликте на Украине
26.10.2015
Путин обвинил США в обмане после испытания морского компонента ПРО
22.04.2013
Политика и национальная оборона
15.11.2012
Границу прикрываем по-соседски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:06
  • 33
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 02:27
  • 8
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 07.10 01:14
  • 1
Патрушев призвал подготовить новые меры господдержки диверсификации в ОПК
  • 07.10 00:45
  • 1
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 06.10 22:38
  • 3
Британская армия вступает в "гибридный конфликт" с Россией
  • 06.10 22:25
  • 4
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 06.10 21:49
  • 16
Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%
  • 06.10 16:54
  • 2
США проведут испытания грузовых беспилотников для морпехов
  • 06.10 11:22
  • 4
Мексиканцы нашли замену российским «суперджетам»
  • 05.10 19:26
  • 3
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
  • 05.10 15:48
  • 83
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 05.10 11:05
  • 1
В Крыму загорелся военный корабль
  • 05.10 10:56
  • 1
Кошмарный сон наяву: почему генералы НАТО так боялись гвардию 5-го корпуса
  • 05.10 10:42
  • 8
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 05.10 09:54
  • 10
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании