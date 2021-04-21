Самая мирная армия

От вооруженных сил Ирландской республики нигде ничего не зависит

Республика Ирландия имеет чрезвычайно непростую историю, в первую очередь отягощенную непростыми отношениями с Великобританией – страной, с которой делит землю Британских островов. Именно от Британской империи Дублин добивался и добился независимости, причем с очень большими жертвами. Но именно к Англии Ирландия навсегда привязана географией.

В годы Второй мировой в Ирландии некоторые политики задумывались о том, чтобы стать союзником нацистского Берлина. С другой стороны, до пяти тысяч военнослужащих дезертировали из ирландской армии и сбежали на войну воевать за Британию против Германии. После войны этих людей выгнали с военной и вообще с государственной службы и реабилитировали (в основном, разумеется, посмертно) лишь в 2013 году.

Ирландия никогда не была членом НАТО, но в политическом смысле всегда была частью Запада, в том числе членом ЕС. Поэтому вся боевая техника ВС Ирландии традиционно западного происхождения. А поскольку страна расположена, во-первых, на островах, во-вторых, на крайнем западе Европы, то ждать советского вторжения даже в самый разгар холодной войны было бы странно. Не менее странно было ожидать новой войны с Великобританией, тем более что в такой герилье Ирландия заведомо не имела шансов на победу. Поэтому Дублин никогда не обременял себя значительными военными расходами.

В конце 40-х ирландская армия получила целых три английских танка «Черчилль». Они дослужили до конца 60-х, в конце 50-х танковый парк был дополнен восемью танками «Комет». Разумеется, ни одного из них в строю давно нет. В начале 80-х в Британии же были приобретены 14 легких «Скорпионов», их списали несколько лет назад.

Легкая бронетехника ирландской армии долгое время имела французское происхождение: в 70-е годы было получено 52 бронеавтомобиля AML-60/90 и до 60 М3. К настоящему времени, по-видимому, все они отправлены в металлолом. В конце 80-х Дублин получил 12 финских БТР ХА-180, но 10 из них принадлежали ООН и использовались в миротворческих операциях. У ирландцев остались лишь две машины для обучения экипажей. Также для участия в миротворческих операциях приобретались южноафриканские бронеавтомобили RG-32. Наконец, в ХХI веке было закуплено 80 швейцарских БТР «Пиранья», в том числе 24 в варианте БРМ и 11 – как вспомогательные машины (8 КШМ, 2 медицинские, 1 инженерная).

Наряду с закупками иностранной бронетехники в Ирландии пытались создавать и свою. Продуктом слабого ирландского ВПК в 70-е были 10 БТР «Тимони», но они оказались неудачными и прослужили недолго. Одновременно по ирландской лицензии в Бельгии выпускали БТР BDX. Для ВС Тайваня по ирландскому проекту выпускались в этой стране БТР СМ-25, СМ-31, СМ-32. Армия Сингапура оснащена БТР «Бронко» и «Террекс», которые также производили в этой стране-городе по ирландским разработкам. Интересно, что «Бронко» под названием «Вартог» принят на вооружение ВС Великобритании. Основным колесным БТР ВС Австралии в настоящее время является «Бушмастер», который выпускался по ирландской лицензии. Покупателем этой машины уже как австралийской стала Голландия.

В 50-е годы во Франции для ирландской армии был куплен 71 120-мм миномет «Брандт», через полвека к ним добавились (или, возможно, их заменили) 95 швейцарских М-87. В 80–90-е ирландцы закупили 24 английских 105-мм орудия L-118. Приобретенные в конце 70-х французские ПТРК «Милан» в ХХI веке заменили американскими «Джавелинами». В ПВО страны с конца 50-х стояли на вооружении шведские 40-мм орудия L-70, в конце 70-х арсенал дополнили шведскими же ПЗРК RBS-70.

Единственными боевыми самолетами ВВС Ирландии за всю их историю были британские истребители времен Второй мировой «Харрикейн» и «Спитфайр», окончательно списанные в начале 60-х вместе с британскими же учебными самолетами «Вампир» и «Провост». После этого основным поставщиком авиатехники в Ирландию стала Франция, где в 60–70-е годы куплено девять лицензионных американских легких самолетов «Цессна-172», шесть УС СМ-170 «Мажистер», 11 многоцелевых вертолетов «Алуэтт», «Пума» и «Газель», в 80-е – пять вполне современных вертолетов AS565. Сейчас от этого парка осталось лишь пять самолетов «Цессна-172» и до пяти «Алуэттов» находятся на хранении, остальное потеряно, утилизировано или продано за рубеж. Аналогичная судьба постигла и 11 итальянских УБС SF-260. Единственный транспортник CN-235, купленный в Испании в начале 90-х, вскоре возвратили обратно, но вместо него были приобретены два аналогичных самолета в патрульном варианте. В середине 2000-х было получено восемь швейцарских учебных самолетов РС-9 (позже докупили еще один взамен потерянного), затем четыре легких транспортных РС-12, а также шесть итальянских вертолетов AW-139 и четыре европейских вертолета ЕС-135. Предполагается закупка испанских транспортников С-295.

В 40-е годы в составе ирландских ВМС имелось 10 британских боевых катеров, затем три корвета. Корветы списаны и утилизированы в начале 70-х, их сменили три английских же тральщика типа «Тон», которые использовались как патрульные корабли (сданы на металлолом в середине 80-х). После этого для ирландского флота приобретались уже только ПК, предназначенные для охраны экономической зоны страны, но не для ведения боевых действий на море. Часть из них строилась в Ирландии, другие – в Великобритании. Первый ПК ирландской постройки «Дейрдре» уже отправлен на слом, три корабля типа «Эмер» проданы за рубеж. Остаются в строю ПК «Эйтн» собственной постройки и восемь различных патрульников британской выделки.

Таким образом, ВС Ирландии – величина чисто символическая. В ирландской армии нет танков, БМП, САУ, РСЗО, ЗРК средней и большой дальности, боевых самолетов и вертолетов, ПЛ, полноценных боевых кораблей. Количество БРМ и БТР, буксируемых орудий и минометов, ПТРК, средств ПВО малой дальности, вспомогательных самолетов и вертолетов, патрульных кораблей минимально.

Не имея реальной возможности вести классическую войну – воевать нечем, не с кем и негде, ирландская армия принимала активное участие в миротворческих операциях ООН, этому дополнительно способствовал политический нейтралитет страны. С 1958 года ирландцы участвовали и участвуют в операциях в Конго (Заире), на Кипре, на Синайском полуострове, в Ливане и Сирии, Иране и Ираке, Сомали, Эритрее, Либерии, Чаде, Восточном Тиморе, Боснии и Герцеговине, потеряв суммарно 86 человек. Из них 26 погибли в Заире в 1960–1964 годах, где ирландским миротворцам пришлось единственный раз участвовать в настоящих боях.

Говорить о военных перспективах Ирландии достаточно бессмысленно. По сути страна исключена из военного строительства самой географией, а этот фактор пока еще никому преодолеть не удавалось.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года