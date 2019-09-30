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30.09.2019
bmpd.livejournal.com

Первая бразильская подводная лодка типа Scorpene вышла в море

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Как сообщают бразильские ресурсы, 25 сентября 2019 года впервые вышла в море на заводские ходовые испытания головная завершенная постройкой для ВМС Бразилии большая дизель-электрическая подводная лодка S 40 Riachuelo модифицированного французского проекта Scorpene (бразильское обозначение тип SBR). Лодка была построена на бразильском судостроительном предприятии Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба близ Рио-де-Жанейро по проекту и при содействии французского судостроительного объединения Naval Group и станет первой в серии из четырех единиц.

Вывод в море на завоодские ходовые испытания головной построенной для ВМС Бразилии большой дизель-электрической подводной лодки S 40 Riachuelo модифицированного французского проекта Scorpene (бразильское обозначение тип SBR) с бразильского судостроительного предприятия Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба, 25.09.2019 (с) ВМС Бразилии

Напомним, что строительство для бразильского флота четырех больших дизель-электрических подводных лодок SBR увеличенного модифицированного типа Scorpene по программе Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) ведется в соответствии с соглашением, заключенным 3 сентября 2009 года министерством обороны Бразилии с французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Goup), выступающим генеральным подрядчиком по поставке Бразилии указанных четырех дизель-электрических и одной атомной подводной лодки. Для реализации этого соглашения в рамках совместного предприятия DCNS (Naval Group, доля 41 %) и бразильской группы Odebrecht (59 %) в Бразилии была построена новая специальная верфь подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба.

Верфь ICN должна стать единым комплексом не только строительства, но и базирования, обслуживания и ремонта бразильских подводных лодок нового поколения. Изначально стоимость создания комплекса ICN оценивалась в 1,8 млрд долл, однако, видимо, превысила эту сумму.

Официально основные производственные мощности ICN были открыты 1 марта 2013 года, включая производственный комплекс UFEM, состоящий из 13 цехов общей площадью 57 000 кв. метров. Главный цех представляет собой эллинг, оснащенный 16 мостовыми кранами и 8000-тонными немецкими прессами. Производственные мощности должны позволить верфи одновременно вести строительство секций и конструкций трех дизель-электрических и одной атомной подводной лодки. Строительство дизель-электрических лодок ведется путем сборки каждой из насыщенных корпусных секций, изготовленных в UFEM, в цеху-эллинге ICN на территории построенной одновременно новой военно-морской базы. В целом на верфи ICN занято более 2000 человек.

Однако программа постройки подводных лодок PROSUB идет с хроническим отставанием. Головная подводная лодка S 40 Riachuelo (SBR-1) была формально заложена на ICN 27 мая 2010 года и планировалась изначально к сдаче уже в 2016 году, однако только к концу 2017 года были изготовлены все пять насыщенных секций, что позволило в январе 2018 года произвести их перемещение в цех-эллинг, где в течении 2018 года произвести стыковку корпуса, и только 14 декабря 2018 года лодка была спущена на воду. При этом половина по трудозатратам корпусных конструкций лодки Riachuelo (обе наиболее крупные носовые секции) были изготовлены в арсенале DCNS (Naval Goup) в Шербуре и поставлены на верфь ICN уже готовыми еще к концу 2013 года. Осенью 2015 года ввиду бразильского экономического кризиса работы по постройке лодок типа Scorpene на ICN приостанавливались на несколько месяцев.

После возобновления работ, в июне 2016 года ВМС Бразилии утвердили новый график постройки подводных лодок по программе PROSUB, согласно которому, головная лодка SBR-1 (S 40 Riachuelo) должна была быть спущена на воду в июле 2018 года и сдана флоту в ??июле 2020 года. Однако уже очевидно, что и этот график не выдерживается, и сейчас отставание для головного корабля составляет около полугода. По последним сообщениям, сейчас ввод Riachuelo в строй ВМС Бразилии запланирован на октябрь 2020 года.

Для трех других строящихся по программе лодок графиком были установлены следующие сроки:

SBR-2 (S 41 Humaitá) - спуск в сентябре 2020 года и сдача в ??декабре 2021 года.

SBR-3 (S 42 Tonelero) - спуск в сентябре 2021 года и сдача в декабре 2023 года.

SBR-4 (S 43 Angostura) - спуск в декабре 2022 года и сдача в декабре 2024 года.

Что же касается планируемой к постройке в рамках программы PROSUB при французском содействии первой бразильской атомной подводной лодки SNBR (получившей предварительное название Alvaro Alberto), которая по соглашению 2009 года должна была быть сооружена на ICN к 2025 году, то она в настоящее время так и остается в основной стадии проектирования и подписания контрактов. Пересмотренный график 2016 года предусматривал начало детализации программы постройки SNBR во второй половине 2018 года, а дата начала ее строительства все еще "находится в стадии рассмотрения" (то есть откладывается на неопределенный срок). Сейчас номинально сроком окончания строительства атомной подводной лодки числится 2029 год.

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Страны
Бразилия
Германия
Франция
Продукция
Scorpene
Компании
DCNS
Проекты
2020-й год
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