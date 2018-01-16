Первая бразильская подводная лодка проекта Scorpene переведена в цех окончательной сборки

14 января 2018 года на бразильской верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба в штате Рио-де-Жанейро состоялась транспортировка трех основных состыкованных секций корпуса первой строящейся там по французскому проекту Scorpene для ВМС Бразилии большой неатомной подводной лодки SBR-1 (S 40 Riachuelo) из главного строительного комплекса UFEM (Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas) в находящийся на расстоянии примерно 5 км на территории новой военно-морской базы цех-эллинг окончательной сборки ICN, где будет производиться окончательная сборка лодки из секций перед спуском на воду. Транспортировка была осуществлена течении 11 часов на специально построенной 320-колесной самоходной транспортной платформе, причем по пути платформа проследовала через специально прорытый 700-метровый туннель. Три перевезенные корпусные секции имели общую массу 690 тонн и длину 39,86 метров.

Три состыкованные корпусные секции первой строящейся по проекту Scorpene для ВМС Бразилии большой неатомной подводной лодки SBR-1 (S 40 Riachuelo) во время транспортировки из главного строительного комплекса UFEM бразильской верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в цех-эллинг окончательной сборки. Сепетиба, 14.01.2018 (с) ВМС Бразилии

Две другие корпусные секции общей массой 487 тонн и длиной 30 метров будут перевезены в цех-эллинг окончательной сборки тем же самым образом в ближайшее время. В настоящее время сроком окончательской сборки подводной лодки Riachuelo и ее спуска на воду называется конец 2018 года, хотя неясно, будет ли и он выдержан.

Напомним, что строительство для бразильского флота четырех неатомных подводных лодок SBR увеличенного модифицированного типа Scorpene по программе Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) ведется в соответствии с соглашением, заключенным 3 сентября 2009 года министерством обороны Бразилии с французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Goup), выступающим генеральным подрядчиком по поставке Бразилии указанных четырех неатомных и одной атомной подводной лодки. Для реализации этого соглашения в рамках совместного предприятия DCNS (Naval Goup, доля 41 %) и бразильской группы Odebrecht (59 %) в Бразилии была построена новая специальная верфь подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба.

Верфь ICN должна стать единым комплексом не только строительства, но и базирования, обслуживания и ремонта бразильских подводных лодок нового поколения. Изначально стоимость создания комплекса ICN оценивалась в 1,8 млрд долл, однако, видимо, превысила эту сумму.

Официально основные производственные мощности ICN были открыты 1 марта 2013 года, включая производственный комплекс UFEM, состоящий из 13 цехов общей площадью 57 000 кв. метров. Главный цех представляет собой эллинг, оснащенный 16 мостовыми кранами и 8000-тонными немецкими прессами. Производственные мощности должны позволить верфи одновременно вести строительство секций и конструкций трех неатомных и одной атомной подводной лодки. Строительство неатомных лодок будет вестись путем сборки каждой из насыщенных корпусных секций, изготовленных в UFEM, в цеху-эллинге ICN на территории построенной одновременно новой военно-морской базы.

Однако программа постройки подводных лодок PROSUB идет с хроническим отставанием. Головная лодка S 40 Riachuelo была формально заложена на ICN 27 мая 2010 года и планировалась изначально к сдаче уже в 2016 году, однако к концу 2015 года ее корпус был собран только наполовину, и только к настоящему времени изготовлены все пять насыщенных секций, что позволило начать их перемещение в цех-эллинг - и это при том, что половина по трудозатратам корпусных конструкций лодки (обе наиболее крупные носовые секции) были изготовлены в арсенале DCNS (Naval Goup) в Шербуре и поставлены на верфь ICN уже готовыми еще к концу 2013 года. Осенью 2015 года ввиду бразильского экономического кризиса работы по постройке лодок типа Scorpene на ICN приостанавливались на несколько месяцев.

Как уже сообщалось, в июне 2016 года ВМС Бразилии утвердили новый график постройки подводных лодок по программе PROSUB, согласно которому, головная лодка SBR-1 (S 40 Riachuelo) должна была быть спущена на воду в июле 2018 года и сдана флоту в ??июле 2020 года. Однако уже очевидно, что и этот график не выдерживается, и отставание для головного корабля составляет минимум около полугода.

Для трех других строящихся по программе лодок графиком были установлены следующие сроки:

SBR-2 (S 41 Humaitá) - спуск в сентябре 2020 года и сдача в ??декабре 2021 года.

SBR-3 (S 42 Tonelero) - спуск в сентябре 2021 года и сдача в декабре 2022 года.

SBR-4 (S 43 Angostura) - спуск в декабре 2022 года и сдача в декабре 2023 года.

Что же касается планируемой к постройке в рамках программы PROSUB при французском содействии первой бразильской атомной подводной лодки SNBR, которая по соглашению 2009 года должна была быть сооружена на ICN к 2025 году, то она в настоящее время так и остается в основной стадии проектирования и подписания контрактов. Пересмотренный график 2016 года предусматривал начало детализации программы постройки SNBR во второй половине 2018 года, а дата начала ее строительства все еще "находится в стадии рассмотрения" (то есть откладывается на неопределенный срок).

Три состыкованные корпусные секции первой строящейся по проекту Scorpene для ВМС Бразилии большой неатомной подводной лодки SBR-1 (S 40 Riachuelo) во время транспортировки из главного строительного комплекса UFEM бразильской верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в цех-эллинг окончательной сборки. Сепетиба, 14.01.2018 (с) ВМС Бразилии