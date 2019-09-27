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27.09.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о двух российских подлодках в сирийском порту Тартус

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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка"
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".
Источник изображения: © АО "Адмиралтейские верфи"

Тартус. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус, сообщили в Минобороны РФ.

"Вчера подводная лодка, выполнявшая в течение трех недель задачи в море, ошвартовалась, экипаж отдыхает в пункте базирования Тартус. Вторая подлодка, пополнив запасы, готовится к выходу в море", - сообщил командир оперативного командования в дальней морской зоне Сергей Тронев.

Он сказал, что в Тартусе в настоящее время также находятся три боевых катера и три судна обеспечения ВМФ России.

В составе российской эскадры в Средиземном море выполняют задачи малошумные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 Черноморского флота России. Подлодки оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря по боевикам в Сирии.

Тронев заявил, что для выхода кораблей и подлодок из Тартуса в Атлантический и Индийский океаны необходимо 7-10 суток. По словам офицера, в настоящее время в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море, в частности, - малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Углич", которые оснащены крылатыми ракетами.

Накануне пресс-служба Северного флота сообщила, что ракетный крейсер "Маршал Устинов", находящийся в Средиземном море с 22 августа, совершил деловой заход в порт Аксаз-Караагач - базу военно-морских сил Турции.

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Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
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877 Палтус
Калибр КР
СФ
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