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27.09.2019
ТАСС

МРК "Смерч" в Японском море испытал зенитно-ракетный комплекс и артиллерийское вооружение

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Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России, перевооруженный противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". 15.07.2019
Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России, перевооруженный противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". 15.07.2019.
Источник изображения: министерство обороны Японии

Планируется, что до конца 2019 года корабль вернется в состав сил постоянной готовности

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) "Смерч" Тихоокеанского флота (ТОФ) на финальном этапе заводских ходовых испытаний в Японском море произвел пуск ракет нового зенитного ракетного комплекса самообороны "Оса-МА" и провел комплекс артиллерийских стрельб. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

"На завершающем этапе заводских ходовых испытаний модернизированный малый ракетный корабль (МРК) "Смерч" Тихоокеанского флота вышел в Японское море для проведения серии ракетных и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям. В ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника экипаж корабля выполнил пуск двух ракет нового зенитного ракетного комплекса самообороны "Оса-МА". Ракеты успешно поразили сбрасываемые парашютные мишени", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, корабль провел комплекс артиллерийских стрельб по воздушной и морской целям из новой артустановки АК-176МА и 30-миллиметровой шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630.

Модернизация корабля началась в 2017 году на базе Северо-Восточного ремонтного центра. За это время корабль перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь "Смерч" несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

Планируется, что до конца текущего года "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Япония
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Оса-АКМ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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