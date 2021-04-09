Воздушный панцирь для «Молнии»

Малые и средние корабли лишены зонтика от нападения с воздуха

В Карантинной бухте Севастополя замечен ракетный катер Р-71 «Шуя», прошедший переоборудование для испытаний зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-М». О такой модернизации говорилось еще летом 2017 года на питерском Международном военно-морском салоне, где впервые был выставлен макет «Панцирь-М». Но работы затянулись, и «Шуя» вводится в эксплуатацию после включения в состав ВМФ РФ первого оснащенного этим комплексом серийного малого ракетного корабля «Одинцово» пр. 22800 «Каракурт». То есть лошадь поставили позади телеги.

Сухопутный и слишком заметный

За неимением «Шуи» летом прошлого года «Одинцово» отправили на испытания ракетного оружия на Север. Там, в Баренцевом и Белом морях, корабль успешно отстрелялся крылатыми ракетами «Калибр-НК» по береговой и морской целям. Сообщалось также, что МРК отразил удары с воздуха. Впрочем, без подробностей. Судя по такой сдержанности, испытания прошли не очень успешно. Либо корабль выполнил упражнение без участия ЗРАК – только с помощью универсальной автоматической 76-мм артиллерийской установки АК-176МА. Либо попадание в мишень зачли условно. Во всяком случае, потребовался еще один этап испытаний на Балтике. В октябре 2020 года «Одинцово» поразил «Панцирем-М» мишени М-6, поставленные истребителями Су-27.

Флот связывает большие надежды с «Панцирем-М». Он создан на базе наземного комплекса «Панцирь-С1», хорошо зарекомендовавшего себя в Сирии. Морской вариант предназначен для самообороны надводных кораблей водоизмещением 500 т и более от массированных атак высокоточным оружием, в том числе противокорабельными ракетами и дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами, а также самолетами и вертолетами. Может использоваться и для поражения морских и береговых объектов. ЗРАК одновременно обстреливает до четырех целей, летящих со скоростью 1000 м/с. Дальность поражения – до 20 000 м и до 15 000 м по высоте. Артиллерийским огнем (двумя шестиствольными 30-мм автоматами АО-18КД) суммарным темпом стрельбы 10 000 выстрелов в минуту ведется огонь на дальность 500–4000 м и по высоте – до 3000 м. Боезапас – 32 ЗУР, хранящихся в транспортно-пусковых контейнерах в подпалубном помещении, и по 500 снарядов к каждому автомату.

Характеристики «Панциря-М» впечатляют. Но в отличие от «Панциря-С1», который отражает воздушные атаки в стационарном положении, он должен засекать цель и вести огонь на ходу, когда его платформа испытывает бортовую и килевую качку. Добавьте сюда сильный ветер, забрызгивание боевого модуля морской водой, повышенную соленость воздуха.

Нельзя забывать об обледенении, которое случается зимой не только в Баренцевом море, но и на Балтике, в Черном и Японском морях. «Рогатая» конструкция ЗРАК весом более 7 т способствует образованию ледяного панциря, извините за каламбур. Речь может идти даже о ледяном монолите, от которого не избавиться с помощью ломика и топора. Кроме того, избыточный вес в верхней части корабля не в лучшую сторону изменит метацентрическую высоту МРК и при драматических обстоятельствах будет способствовать его опрокидыванию.

Еще одна проблема связана с мерами обеспечения малой заметности. ЗРАК представляет собой массивную конструкцию, которую без преувеличения можно назвать антистелсовской. В этом легко убедиться, сравнив «Одинцово» с МРК «Мытищи» и «Советск» – первыми двумя кораблями серии, вооруженными в качестве средства ПВО не «Панцирями-М», а двумя шестиствольными 30-мм автоматами АК-630М. Конструкторы МРК приложили немало усилий, чтобы снизить заметность своего детища. Но внедрение ЗРАК перечеркнуло их усилия.

Гончая не догоняет

Вернемся к испытаниям на Балтике в октябре 2020 года. Тамошние полигоны представляют собой узкие «коридоры», поскольку румб вправо или влево – окажешься в территориальных водах сопредельного государства. В этих полигонах, с одной стороны, стрелять сложнее: требуется высокая выучка экипажа, особенно БЧ-1, то есть штурманской боевой части. С другой – выполнять огневые упражнения легче. Ведь точно известно, откуда полетит цель и когда. Но в шторм при высокой влажности и тумане «Панцири-М» все равно работать не будут.

Теперь о мишенях М-6. Это свободно падающие авиабомбы, имитирующие воздушные цели в пассивном радиолокационном и тепловом диапазонах. Длина каждой мишени – 1065 мм, диаметр – 280 мм, размах стабилизатора – 345 мм, а масса – 98 кг. Нередко М-6 снабжаются парашютами, замедляющими скорость падения. И тогда при известной ловкости мишень можно сбить из рогатки.

Конечно, «Одинцово» на испытаниях без труда поразил их, даже не прибегая к использованию ЗУР. Спаренные шестиствольные автоматы АО-18КД справились с этой задачей.

Теперь на «Шуе», надо полагать, будут проводиться всесторонние испытания комплекса «Панцирь-М». Этот катер был построен на Средне-Невском судостроительном заводе в 1983 году по пр. 12417 разработки ЦМКБ «Алмаз». Он отличался от серийных ракетных катеров типа «Молния» наличием боевого модуля ЗРАК «Кортик» и РЛС обнаружения воздушных целей «Позитив». Внутренними водными путями Р-71 перевели на Черное море, где в Керчи его достраивали и дооборудовали. В 1985 году на нем был поднят военно-морской флаг.

Результаты испытаний «Кортика» на катере не публиковались, но в 1989–1992 годах во время среднего ремонта опытный образец ЗРАК был заменен на серийный. Но в 1999 году «Кортик» демонтировали. То есть комплекс так и не прижился на РКА водоизмещением 495 т. По правде говоря, он выглядел на катере нелепо. Многие годы ракетный катер нес боевую службу по назначению. В последние несколько лет «Шуя», вооруженная противокорабельным комплексом «Термит», специализировалась в качестве корабля, выстреливающего ракеты-мишени РМ-15.

Когда встал вопрос об испытательной платформе для «Панциря-М», то выбор, естественно, остановили на «Шуе». В кормовой части надстройки, где размещался «Кортик», имелось все необходимое для нового ЗРАК. Но работы затянулись. Вместо РЛС «Позитив» надо было смонтировать антенный пост «Панциря-М». Но тот, что установлен на «Одинцово» и последующих МРК серии, не годится. Он слишком массивный и «не садится» на надстройку РКА. Поэтому потребовалось «сочинить» антенный пост более изящной конструкции.

Когда «Шуя» займется отработкой стрельб по разным типам мишеней при разных погодных условиях, неизвестно. Но пока «Гончая» (Greyhound), как на Западе окрестили «Панцирь-М», явно не догоняет.

Помни о «Муссоне»!

Без надежного зенитного ракетного вооружения остаются и корветы российского ВМФ. Головной корабль пр. 20380 «Стерегущий» из-за неготовности ЗРК «Редут» оснастили ЗРАК «Кортик-М». С ним немало намучились конструкторы, дабы незаметно разместить комплекс на элегантном корвете, чья архитектура подчинена требованиям стелс-технологий. Увы, их усилия оказались тщетными, и за «Кортиком» закрепилось прозвище «Рогатое чудовище».

Еще хуже то, что ЗРАК неуверенно работал по цели. На госиспытаниях в 2007 году «Стерегущий» отражал воздушную атаку, используя ЗУР 9М311–1 комплекса «Кортик». Зенитная ракета не уничтожила мишень, а разорвалась рядом с ней, лишь изменив ее траекторию полета. Цель плюхнулась в море где-то рядом с кораблем. За эту стрельбу поставили зачетную троечку.

Но по правилам советского ВМФ это был твердый «неуд». Объясним почему.

16 апреля 1987 года малый ракетный корабль «Муссон» пр. 1234 «Овод» Тихоокеанского флота вышел в залив Петра Великого на учения. Он должен был отразить воздушную атаку «противника». Уже вечером РЛС «Муссона» засекла противокорабельную ракету, летящую в сторону МРК. Дабы выполнить упражнение на «отлично», корабль не увеличил ход, как того требовали инструкции, а уменьшил его до самого малого. Не стали выполнять маневры уклонения, то есть двигаться зигзагом. Не повернули в сторону цели кормовое спаренное автоматическое 57-мм орудие АК-725, дабы попытаться сбить ее в случае непредвиденных обстоятельств.

По ракете-мишени РМ-15, созданной на базе ПКР П-15, принятой на вооружение в 1960 году, «Муссон» выпустил две ЗУР 9М33 зенитного ракетного комплекса «Оса-М». Они разорвались рядом с РМ-15, но не уничтожили ее. Поврежденная ракета-мишень круто изменила траекторию полета и в 18 часов 36 минут ударила в левый борт надстройки «Муссона» в районе радиорубки.

На РМ-15 оставалось много неиспользованного топлива и окислителя. В момент удара они взорвались и разлились по кораблю. Практически все, кто находился в ходовой рубке и на мостике, сразу погибли. Оставшиеся в живых вели борьбу с огнем. Но около полуночи «Муссон» затонул на глубине 2900 м в 33 милях к югу от острова Аскольд. Погибли 39 членов экипажа, 37 моряков удалось спасти.

Вот почему стрельбу «Кортиком» корветом «Стерегущий» нельзя признать успешной.

В океан без зонтика

Из шести кораблей пр. 20380, оснащенных ЗРК «Редут», до сих пор применял комплекс по воздушным целям только «Сообразительный» – первый серийный корвет этого типа. В 2014–2016 годах он выполнил ряд стрельб в полигонах Балтийского моря. Результаты их оказались, мягко говоря, разноречивыми. «Сообразительный» когда попадал по мишеням, преимущественно с подключением РЛС управления артиллерийской стрельбой «Пума», а когда нет.

В декабре 2020 года на государственных испытаниях «Редут» при отражении воздушной атаки использовал корвет «Гремящий» – головной пр. 20385, который является развитием кораблей пр. 20380. «Гремящий» оснащен радиолокационным интегрированным башенно-мачтовым комплексом (ИБМК) «Заслон», выдающим среди прочего целеуказание оружию. Выпущенная корветом ЗУР поразила ракету-мишень РМ-15. Судя по видеорепортажу, командир БЧ-2, то есть ракетно-артиллерийской боевой части корабля, испытал при этом сильный стресс. Совершенно очевидно, что он помнил о «Муссоне». И старался не допустить просчетов. И его старания были вознаграждены. Цель была уничтожена.

Произошло это, когда РМ-15 находилась на высоте 70–80 м. Но так высокосовременные ПКР не летают. Их подлетный режим при сближении с целью – 3–10 м от гребня волны. Другими словами, даже старенький американский Harpoon, не говоря уже о новейших ПКР NSM или LRASM, может спокойно добраться до российского корабля. Не говоря уже о залповой стрельбе противокорабельными ракетами этих типов.

Может быть, поэтому корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» пр. 20380 с ИБМК «Заслон» в прошлом году на госиспытаниях в Тихом океане отказался от использования ЗРК «Редут». И поразил ракету-мишень РМ-120 на базе ПКР «Малахит», способную летать на малых высотах, из универсальной 100-мм артиллерийской установки А-190.

В чем причина неуверенной работы «Редута»? ЗРК с весьма достойными 12 ЗУР 9М96 или 48 ЗУР 9М100 с активными радиолокационными ГСН задумывался как средство поражения воздушных целей по принципу «выстрелил и забыл». То есть РЛС «Фуркэ» (на первых корветах серии) либо ИБМК «Заслон» должны лишь передавать на ракеты первоначальные параметры атакующей цели. Далее всю работу призваны выполнять сами ЗУР.

Однако из этой затеи мало что получилось. Во-первых, РЛС плохо видят низколетящие цели. Во-вторых, после выстрела сами ракеты-перехватчики часто теряют цели, особенно если те выполняют даже несложные маневры уклонения. То есть «Редуту» требуются средства радиокоррекции ЗУР. Это стало очевидным сразу после первых стрельб комплекса, выполненных корветом «Сообразительный» в 2014 году. Но систему радиокоррекции на корабли пр. 20380 так и не внедрили. Не получают ее и корветы, оснащаемые ИБМК «Заслон».

Ситуация более чем странная. Серийное строительство корветов проектов 20380 и 20385 продолжается. Они отправляются в дальние походы не только в моря, но и в океаны. А вот средства обороны от ракетных атак на них фактически отсутствуют.

Страна, разрабатывающая лучшие в мире ракетные комплексы ПВО/ПРО, просто обязана создать для своих кораблей надежные защитные «зонтики» от ударов с воздуха.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.