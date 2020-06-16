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Моряки-тихоокеанцы поборолись за живучесть корабля

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ракетный катер Р-20 Тихоокеанского флота в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 провел в Японском море учение с практическим выполнением артиллерийской стрельбы.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«В полигоне боевой подготовки катер совершенствовал организацию ведения морского боя с надводным кораблем условного противника в условиях противодействия его авиации. В ходе учения по организации противовоздушной обороны для поражения имитированной воздушной цели Р-20 применил 76-мм артустановку АК-176», - пояснили в военном ведомстве.

Отмечается, что позднее для обезвреживания морской плавающей мины, обнаруженной в «районе интенсивного судоходства», были задействованы скорострельные артиллерийские установки АК-630М.

Также экипаж катера отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по РХБ защите и борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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