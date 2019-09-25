Российский ракетный крейсер прибыл на базу ВМС Турции

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер "Маршал Устинов" совершил деловой заход в порт Аксаз-Караагач - базу военно-морских сил Турции, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Визит российских моряков продлится три дня. За это время старший на походе и командир крейсера совершат ряд протокольных встреч с представителями принимающей стороны. Корабль посетят сотрудники российского посольства в Турции, члены их семей и офицеры турецких ВМС", - сообщили в пресс-службе флота.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в сопровождении судов обеспечения вошёл в акваторию Средиземного моря 22 августа. Североморцы посетили Алжир и Египет, провели ряд учений. Планируется ещё ряд деловых заходов в порты средиземноморских стран.